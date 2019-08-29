 Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради. ФОТОрепортаж

Фотографії з меню в перший день Ради публікує 112.ua, передає Цензор.НЕТ.
Пропонуємо вам також ознайомитися з цінами, які зросли порівняно з попередніми скликаннями. Наприклад, бутерброди з лососевою ікрою коштують 55 грн, філе сьомги - 174 грн 42 коп.
За борщ депутати платять 45 грн 67 коп., млинці з кабачків, адигейським сиром та сметаною - 47 грн 96 коп., філе хека - 73 грн 86 коп., корейка запечена з печерицями коштує 83 грн 06 коп., біфштекс з кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язик варений - 75 грн 03 коп.
Улюбленої шаурми президента в меню немає, проте можна купити люля-кебаб за 80 грн 45 коп.
слуги народа же пришли..
так ,повелось со времён совка ,что слуги народа питаются лучше чем сам народ)))
Берет их мало кто (по крайней мере я ни разу не видел, обедал там раз 10) - в основном - то, что видно на фото - котлетка с гарниром.
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! (с)
Леонід Філатов
Не с рестораном же столовку сравнивать?
И класс продуктов там самый обычный - не выдумывайте. Я там обедал раз 10 - так что представление имею.
В отличие от тебя со "знакомой" - я в той столовке не раз обедал - там ОБЫЧНАЯ столовка с ОБЫЧНЫМИ продуктами.
Что лично я ел уже не помню, да это и не важно.
А если мне захочется лосося отведать - я это буду явно не в столовке делать, а дома, в гостях или в ресторане, где он будет приготовлен подобающим образом.
Звучит конечно вызывающе - "бутерброд с икрой" и "филе семги".
Но той семги на 174 гривен - грамм 200, если судить по фото.
И игры на бутере как раз в аккурат на 50 гривен, даже самой кошерной.
Остальные цены как в "пузатке"
Семгу не дают - но и нардепы ее редко берут.