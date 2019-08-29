EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  5666  93
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5407) їжа (99)

 Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради. ФОТОрепортаж

Новообрані депутати Верховної Ради ІХ скликання в парламентській їдальні мають непоганий вибір для обідів. Так, обранців годують філе сьомги, бутербродами з лососевою ікрою і кебабами.

Фотографії з меню в перший день Ради публікує 112.ua, передає Цензор.НЕТ.

Пропонуємо вам також ознайомитися з цінами, які зросли порівняно з попередніми скликаннями. Наприклад, бутерброди з лососевою ікрою коштують 55 грн, філе сьомги - 174 грн 42 коп.

За борщ депутати платять 45 грн 67 коп., млинці з кабачків, адигейським сиром та сметаною - 47 грн 96 коп., філе хека - 73 грн 86 коп., корейка запечена з печерицями коштує 83 грн 06 коп., біфштекс з кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язик варений - 75 грн 03 коп.

Улюбленої шаурми президента в меню немає, проте можна купити люля-кебаб за 80 грн 45 коп.

Читайте також: Рада вирішила сьогодні працювати до закінчення розгляду всіх питань порядку денного

Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради 01
Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради 02
Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради 03
Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради 04
Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради 05
Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради 06
Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради 07
Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145314
 
 
 Топ коментарі
 
Технологу столовки - выговор. Как это нет шаурмы?
 показати весь коментар
 
и семок...., и пива...
слуги народа же пришли..
 показати весь коментар
 
Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады. ФОТОрепортаж
так ,повелось со времён совка ,что слуги народа питаются лучше чем сам народ)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Технологу столовки - выговор. Как это нет шаурмы?
 показати весь коментар
 
 
и семок...., и пива...
слуги народа же пришли..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
соевые начали какать кирпичами в комментах, кому то при шоколадном барИге там были космические цены. Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 1810
 показати весь коментар
 
отныне шаурма объявляется преЗикской хавкой - ее могуть кушать преЗик, оффисс и прочая босота Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 1677
 показати весь коментар
 
Кому,что....я больше по пельменям и по домашнему. И на улице не питаюсь
 показати весь коментар
 
 
тем, кто с зелеными жетонами вместо депутатского значка на лацканах, давать только шаурму - "хай жеруть, щоб очі повилазили" Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 8099
 показати весь коментар
 
 
Старо и не оригинально и ,достаточно дёшево . Неодноразово уже были репортажи из столовых предыдущих ВР. У нас тогда также кипел разум возмущённый. В корзину этот репортаж.
 показати весь коментар
 
 
тобто змін не відбулось...прикро за нову раду і слуг народу
 показати весь коментар
 
Все так засмотрелись на блюдА, что и комментить некогда))
 показати весь коментар
 
 
А что не так ? Вы , наивные , думали , что он вечно будет натирать яйца на велосипеде ?
 показати весь коментар
 
 
До речі ціни нормальні. Пам'ятаю, що при попередных скликанях за такі страви до 20 грн платили в столовій тоді. Субсидіювали себе.
 показати весь коментар
 
 
Я б навіть сказав, шо за 10 грам ікри віддавати 55 грн - це трохи забагато.
 показати весь коментар
 
 
Жрать они будут хорошо. Для того и лезли.Лишь бы на выходе не одно гавно вылезало.
 показати весь коментар
 
 
Лишь бы приняли законы об импичменте и неприкосновенности,а там посмотрим покраснеют или посинеют))
 показати весь коментар
 
 
ПЄСтины прихвостни уже не хотят голосовать за свой же законопроект, о снятии неприкосаемости с депутатов
 показати весь коментар
 
 
Они за привилегиями пришли,а не о заботе о народе
 показати весь коментар
 
конец эпохи бедности для слуг!... не плохо так устроились....
 показати весь коментар
 
 
Ты только сейчас из пятилетнего запоя вышел? Прошлое пятилетней давности совсем не помнишь?
 показати весь коментар
 
 
ну ка, напомни, как слуги пришли фсё изменить.... Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 536
 показати весь коментар
 
 
Так они ообжираться пришли ,а не ПРаццювать
 показати весь коментар
 
 
Дороговато. Срочно поднимать слугам зарплату!
 показати весь коментар
 
 
эпоха зубожиння для слуг урода - закинчилася))
 показати весь коментар
 
 
Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады. ФОТОрепортаж
так ,повелось со времён совка ,что слуги народа питаются лучше чем сам народ)))
 показати весь коментар
 
 
Ти не можеш знайти в магазині філе з сьомги чи ікру? Такі страви і дешевше можна знайти.
 показати весь коментар
 
 
Ты уверен что в магазине ты купишь такое же мясо и такую же икру? Поверь, даже близко не найдешь похожее качество. Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 7063
 показати весь коментар
 
 
Я уверен, что в магазине куплю. И нет, я тебе не поверю, тк ты не владеешь информацией.
 показати весь коментар
 
можна...і я найшов...я ікру з очей тюльки роблю
 показати весь коментар
 
 
филе из сёмги за 174 грн. точно не купите)кажется что то от 400грн. и дороже
 показати весь коментар
 
 
От 400 грн за килограмм вообще-то, а тут за 170 грн кусочек грамм на 100.
 показати весь коментар
 
!!!!!!!!!!!в магазинах тоже по 100грамм продают???!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Почему лучше? По такой цене вы сами себе можете купить бутер или слабосоленую семгу.
Берет их мало кто (по крайней мере я ни разу не видел, обедал там раз 10) - в основном - то, что видно на фото - котлетка с гарниром.
 показати весь коментар
 
 
Они ТАК КУШАЮТ каждый день? Вот нам и Слуги))
 показати весь коментар
 
На последней фотографии прекрасно видно, что реально лежит на подносах - гречка + котлета. Для вас это что-то недостижимое и невероятное?
 показати весь коментар
 
 
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! (с)

Леонід Філатов
 показати весь коментар
 
 
Дешевле чем в самой вонючей рыгаловке. Особенно если учесть что продукты в ВР самого высокого класса, которого даже в дорогих ресторанах не найти.
 показати весь коментар
 
 
Чушь. Не дешевле. Цены обычного кафе при обычном офисном центре.
Не с рестораном же столовку сравнивать?
И класс продуктов там самый обычный - не выдумывайте. Я там обедал раз 10 - так что представление имею.
 показати весь коментар
 
 
У меня знакомая работает в министерстве. Пару раз приносила и вино нераспечатаное и икру из сабантуя министров. С виду вино как вино, етикетка такая же как в наших магазинах продается и цена даже ниже средней, но на вкус даже не сравнится с самыми дорогими винами продающимися в магазинах. Чтоб ты знал для президента, его гостей и высоких руководителей делают спецзаказы по продуктам ограниченым количеством. Такие продукты в супермаркеты и общепиты не отправляются. Только в очень дорогие рестораны. Рабы смотрят етикетки и думают что господа пьют такое же пойло как и они.
 показати весь коментар
 
 
Это РАЗНЫЕ вещи - сабантуй министров и столовка в ВР.
В отличие от тебя со "знакомой" - я в той столовке не раз обедал - там ОБЫЧНАЯ столовка с ОБЫЧНЫМИ продуктами.
 показати весь коментар
 
 
Вкусно там у них - не знаю, не пробовала) А вот то, что депутаты кладут столовые приборы прям на раз (под) нос, так это негигиенично! Тоже мне) воспитанные люди так не делают. А работники этой самой столовой должны были вилки-ложки-ножи (да ладно!! они хоть пользоваться ими умеют?)) в салфеточку завернуть. А то прям вроде только что из забитой деревни да в ресторан))) Ножом пользуются и тут же не берегут своё драгоценное здоровье)) Чем вытирали те подносы, фиг его знает))
 показати весь коментар
 
Вот именно - никакого особого сервиса там нет - обычная совковая столовая.
 показати весь коментар
 
 
уже все знают, что ты вхож в раду пообедать иногда)...и взял греку с котлетой, а денег на семгу пожалел?
 показати весь коментар
 
Я не вхож в Раду на сегодня - но некоторое время назад отлаживал там свое ПО для аппаратных.
Что лично я ел уже не помню, да это и не важно.
А если мне захочется лосося отведать - я это буду явно не в столовке делать, а дома, в гостях или в ресторане, где он будет приготовлен подобающим образом.
 показати весь коментар
 
"Арчибальд Арчибальдович шепнул мне, что сегодня вечером будут порционные судачки А-ля-Натюрель. Виртуозная штучка!"(с)
 показати весь коментар
 
 
Что в той столовке такого, чего нельзя пойти купить, на пример, в Пузатой хате? Цены уже такие же... Тоже мне новость, журналюги просто даром жрут свой хлеб..
 показати весь коментар
 
 
А еще лАнус такая же машина на четырех колесах как и мерседес. Какая разница на чем ездить?
 показати весь коментар
 
Там не ланос - блюда отнюдь не ресторанного качества - обычная столовка. Так что то, что ты там себе нафантазировал - расфантазируй обратно.
 показати весь коментар
 
 
Він все ще живе в совку. коли номенклатурі ікра та сьомга забугорна. а йому ковбаса по 2.20 і пломбір.
 показати весь коментар
 
 
Ну разве,что обслуга повыше. И еда посвежее
 показати весь коментар
 
Ну, цены более-менее реальные.
Звучит конечно вызывающе - "бутерброд с икрой" и "филе семги".
Но той семги на 174 гривен - грамм 200, если судить по фото.
И игры на бутере как раз в аккурат на 50 гривен, даже самой кошерной.
Остальные цены как в "пузатке"
 показати весь коментар
 
 
100 грамм за 174 грн. ------дешевле из дома принести..
 показати весь коментар
 
 
Не 200, 174 грн - это за каждый кусочек на той тарелке.
 показати весь коментар
 
Я именно это и имел в виду - что 174 грн за тот кусочек (по виду он весит не больше 200 грамм) - это далеко не дешево. 900 гривен за кило семги.
 показати весь коментар
 
Олигархов в Раде уменьшелось, вот и цены подняли. Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 8954
 показати весь коментар
 
Пожрать это святое , а пожрать дешево это реформа....
 показати весь коментар
 
 
...и часами за двадцать штук бакинских.. Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 606
 показати весь коментар
 
 
Теперь понятно почему они там не кушают - дорого
 показати весь коментар
 
 
Больно народу смотреть на харчи его Слуг...🤤
 показати весь коментар
 
 
Небесная сотня в гробах переворачивается ....
 показати весь коментар
 
 
С чего вдруг? Они не знали, что нардепы тоже кушают? Там обычная столовка и абсолютное большинство нардепов и технического персонала обедают очень просто - борщ, гречка и котлета или что-то подобное по совершенно обычным ценам.
 показати весь коментар
 
 
Так может и армию так же накормят эти морды холеные ? К тому, что в Раде Украины ,на шестом году после Майдана семгу жрут те ,кого надо было еще 14 растрелять.
 показати весь коментар
 
И армию кормят. Вы вообще фото смотрели, что по факту лежит на подносах у тех, кто обедает? Где там хоть у одного на подносе семга? Обычные нардепы ее не берут. Там всегда лежали пару тарелочек с деликатесами - на всякий случай - по факту же абсолютное большинство берет на обед ассортимент из Пузатой Хаты.
 показати весь коментар
 
Бедные они бедные , мне уже их жалко, чтобы они подавились.Там больше половины должна на нарах баланду жрать,еще эту шваль типа Шуфрича я к украинской армии не ровняла ,к людям которые закрыли собой страну ,пока эта предательская гнида котлеты поглощает в Раде.
 показати весь коментар
 
А никто и не ровняет шуфричей к нашим защитникам. Вам предлагается просто не высасывать зраду из ничего - есть реальные поводы для критики власти, а не то, что они котлеты кушают.
 показати весь коментар
 
 
Вы плохо слушаете или читаете ? Я за то чтобы они ообще там не кушали ,а сидели на тюремной баланде.У вас зелеманов удивительная способность слышать только себя.
 показати весь коментар
 
У солдат рацион сейчас ничем не хуже, причем бесплатно.
Семгу не дают - но и нардепы ее редко берут.
 показати весь коментар
 
 
сьомга то специфічне. щодня їсти неможливо.
 показати весь коментар
 
 
А з гостьовою перепусткою в їдальню пускають?
 показати весь коментар
 
 
достаточно было перловку с тушенкой и шайбу масла.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору