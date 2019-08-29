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 Події, Фоторепортаж
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Все про:журналістика (842) напад (653) Нацполіція (8112) Харківщина (771)

 Нападнику на знімальну групу 112 каналу оголошено про підозру, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці опитали 48 учасників конфлікту, унаслідок якого постраждав журналіст телеканалу "112.Україна" Олег Решетняк, який знімав сюжет про незаконну масштабну вирубку лісів у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"Одному з найбільш активних учасників нападу на представників ЗМІ, 32-річному жителю Золочева (Харківська обл. - Ред.) - оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Ще двох учасників конфлікту затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за підозрою в скоєнні злочинів", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що затримані 33-річний уродженець Кіровоградської області та 58-річний уродженець Луганської області. Протягом дня їм планується оголосити про підозру по ч.3 ст.171 та ч.2 ст.345-1 (загроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Всі троє - підозрюваний і затримані - працівники лісопереробного підприємства.

Дивіться також: Поліція затримала 30 учасників конфлікту на Харківщині, під час якого побили журналіста 112 каналу. ФОТО

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесено 22 постанови про відібрання зразків слідів пальців рук у 19 свідків та 3 потерпілих. Зразки необхідні для проведення експертиз.

Крім того, 10 осіб притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, конфлікт між охоронцями лісопереробного підприємства і журналістами виник під час зйомок відеосюжету. Застосовуючи силу, охоронці перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою і заподіяли журналісту тілесні ушкодження, тяжкість яких буде встановлена ​​за результатами медогляду.

Нападнику на знімальну групу 112 каналу оголошено про підозру, - Нацполіція 01
Нападнику на знімальну групу 112 каналу оголошено про підозру, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145267
 
 
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а если бы напали на 5 канал-благодарность от сАбакова?
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Переобулся в воздухе? Аваков - напарник вашего Пети-мародера.
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у меня супероружие, убиваю ЗЕбилов одной фразой! "что смародерил? пару пунктов." сливайся в канализацию.
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Украину смародерил! 5 лет в попу...Сливайся в канализацию..
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сильно! вселенную стырил! эх быдло -быдло, как же с вами жили рядом! ужОс!
Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес большой вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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как жили? не тужься, а то усрешься, сьезжах нах, в парашку...
и нафик, мне твой юнкер, который на подсосе сидел у пороха?
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Тут что то пахнет отвлечением внимания от чего то.! Помнится доблестная милипилиция в Киеве на квартире "случайно" нашла в сумках барахло КІлі Азірова включительно с "наградным" писалетом. Тогда тоже внимание от свои темных дел отвлекали...
Кто знает, сумки Кілі Азірову вернули? И как, с "наградным" писалетом, али без?
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Вирубка лісів під Харьковом ... подивимось , хто там верховодить , та заправляє силовиками ? Звичайно -ж Гепа з коришем Допою ...Ось звідки ноги ростуть у цій ситуації з побоями журналістів , та продовженням безконтрольного вирубання лісів.
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