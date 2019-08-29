 Нападнику на знімальну групу 112 каналу оголошено про підозру, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"Одному з найбільш активних учасників нападу на представників ЗМІ, 32-річному жителю Золочева (Харківська обл. - Ред.) - оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Ще двох учасників конфлікту затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за підозрою в скоєнні злочинів", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що затримані 33-річний уродженець Кіровоградської області та 58-річний уродженець Луганської області. Протягом дня їм планується оголосити про підозру по ч.3 ст.171 та ч.2 ст.345-1 (загроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Всі троє - підозрюваний і затримані - працівники лісопереробного підприємства.

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Процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесено 22 постанови про відібрання зразків слідів пальців рук у 19 свідків та 3 потерпілих. Зразки необхідні для проведення експертиз.

Крім того, 10 осіб притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, конфлікт між охоронцями лісопереробного підприємства і журналістами виник під час зйомок відеосюжету. Застосовуючи силу, охоронці перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою і заподіяли журналісту тілесні ушкодження, тяжкість яких буде встановлена ​​за результатами медогляду.



