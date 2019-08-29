 Разумков і Стефанчук у "тилу" "ЄС", розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР. ФОТОрепортаж

Відкрив урочисте засідання спікер Верховної Ради України восьмого скликання Андрій Парубій.

Потім у виконанні хору прозвучав державний Гімн України.

Далі учасники урочистого засідання хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України.

Найстарший за віком нардеп Юлій Іоффе зачитав текст присяги.

Потім хор виконав духовний гімн України "Молитва за Україну".

На засіданні були присутні представники іноземних держав, члени Кабміну, експрезиденти та ексспікери ВР, лідери релігійних громад, а також високопосадовці.

Урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" прибувають на урочисте засідання ВР.

Народна обраниця робить селфі з віцепрем'єром Павлом Розенком.

Нові обличчя в Раді.

Святослав Вакарчук ("Голос") спілкується з колегами з "ЄС" Іриною Геращенко та Іриною Фріз.





Сектор "Слуги народу".





Геращенко і Фріз роблять селфі з новообраними колегами.

Жан Беленюк ("Слуга народу")

"Фото на згадку"

Андрій Парубій.

Президент Володимир Зеленський.

Урочисте засідання ВР 29 серпня. Хвилина мовчання.

Ексспікер Олександр Мороз спостерігає за новообраною Радою.

Члени Кабміну на чолі з прем'єром Володимиром Гройсманом. Виконання гімну.

"Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук опинилися в "тилу" "Євросолідарності". Ірина Фріз та Олексій Гончаренко вирішили зробити селфі на пам'ять.

Сектор "Батьківщини": Юлія Тимошенко в оточенні колег.

Експрезиденти Петро Порошенко, Віктор Ющенко, Леонід Кучма і Леонід Кравчук.

Фото: Цензор.НЕТ