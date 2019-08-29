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 Політика України, Фоторепортаж
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 Разумков і Стефанчук у "тилу" "ЄС", розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 серпня, відбулося урочисте засідання Верховної Ради нового скликання.

Відкрив урочисте засідання спікер Верховної Ради України восьмого скликання Андрій Парубій.

Потім у виконанні хору прозвучав державний Гімн України.

Далі учасники урочистого засідання хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України.

Найстарший за віком нардеп Юлій Іоффе зачитав текст присяги.

Потім хор виконав духовний гімн України "Молитва за Україну".

На засіданні були присутні представники іноземних держав, члени Кабміну, експрезиденти та ексспікери ВР, лідери релігійних громад, а також високопосадовці.

Урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 01

"Слуги народу" прибувають на урочисте засідання ВР.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 02

Народна обраниця робить селфі з віцепрем'єром Павлом Розенком.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 03

Нові обличчя в Раді.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 04

Святослав Вакарчук ("Голос") спілкується з колегами з "ЄС" Іриною Геращенко та Іриною Фріз.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 05
Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 06

Сектор "Слуги народу".

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 07
Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 08

Геращенко і Фріз роблять селфі з новообраними колегами.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 09

Жан Беленюк ("Слуга народу")

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 10

"Фото на згадку"

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 11

Андрій Парубій.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 12

Президент Володимир Зеленський.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 13

Урочисте засідання ВР 29 серпня. Хвилина мовчання.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 14

Ексспікер Олександр Мороз спостерігає за новообраною Радою.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 15

Члени Кабміну на чолі з прем'єром Володимиром Гройсманом. Виконання гімну.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 16

"Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук опинилися в "тилу" "Євросолідарності". Ірина Фріз та Олексій Гончаренко вирішили зробити селфі на пам'ять.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 17

Сектор "Батьківщини": Юлія Тимошенко в оточенні колег.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 18

Експрезиденти Петро Порошенко, Віктор Ющенко, Леонід Кучма і Леонід Кравчук.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145257
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕлёная плесень Каломойского уже помечена значками
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Даешь легализацию проституции и марихуаны! Пусть народ вас полюбит))
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Что то я не понял, что Обама делает в ВР?
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всунули реальный образ, как в кино, Раб Изаур!
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Ой, ладно, какая разница какой цвет кожи? Этот человек побеждал на соревнованиях по имя Украины.
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а чего возмущалась, когда от рашки во имя рашки выступают даги, чехи, буряты, и другие чурки?
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черные риэлторы, нотариусы, регистраторы...теперь вот и слугу дождалсь черненького. Разумков и Стефанчук в "тылу" "ЕС", беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР - Цензор.НЕТ 6832
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А що вам кацапам так нейметься? Він українець.
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Блин, какой же сволочью надо быть что бы такую х@йню нести.
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Если идем в Европу, то это смешно. Нужно с 50 черных/смуглых, с 20 открытых геев и всяких "хиппи" немного, человек 30 и т.д.)
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Даешь легализацию проституции и марихуаны! Пусть народ вас полюбит))
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Это настолько может "между делом" произойти : пока в мас-медия будет "буря в стакане" финансируемая агрохолдингами после создания рынка земли, хотя могут и наоборот дополнить список "легализацию проституции и марихуаны" , как минимум без декриминализациейи короткоствола , и использовать как отвлекающий маневр .
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ЗЕлёная плесень Каломойского уже помечена значками
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Б@ядь, когда ж вы порохососы вонючие угомонитесь?!
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Что то я не понял, что Обама делает в ВР?
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ГОТОВИТСЯ ССАТЬ В РАИССЯНСКИХ ПОДЪЕЗДАХ
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у нашіх пацанов дєпутатав дажє значкі кнесєта ! вмєста старих єта знах новава врємєні !
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придется разрешить в здании МАФы, по продаже шаурмы. в лакеях 2 морды такого размера, что и трех буфетов на хватит.
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Диды выпивали и баб трахали. А те рожали твоих родителей. Те тоже выпивали и по пьяне делали таких как ты.
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запомни, козлик запоребриковый, в Украине, даже чернь, название "бабы" не использует. если баба, то старуха. а у вас на пиз@арашке так и есть, так было и так будет, оттого 90% генетические уроды. нажрутся до беспамятства, трахаются все со всеми, а как проспятся, опохмелятся и зализывают раны. вечером снова.
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итить-колотить! что это???!!!.. Стефанчук собирается съесть Разумкова?!
Разумков и Стефанчук в "тылу" "ЕС", беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР - Цензор.НЕТ 2340
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видно, що Ющ питає Порошенка: "Петро, як же так? "
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А от так!!! Молодые заменили 60-ти летних комуняк и воров
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есть чуйка шо эти молодые менеджеры дадут стране просраться....
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А может и нет. Если Рашку победят марсиане, то возможно все будет хорошо))
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работал на производственном предприятии в Одесской области, завод был в шестёрке в Украине, хозяева киевляне, продукция по Украине и на экспорт востребована -вагоны и фуры только успевали отгружать, решили перетянуть управление в Киев, назначили генерального менеджера и финансиста, ребята молодые с заграничными образованиями... Первое что сделали - организовали офис на 27 этаже в столице со полным штатом, накупили автомобилей служебных, набрали кредитов, привезли на предприятие таких же молодых студентов как и сами на ключевые должности..., короче не прошло и года как усрался завод...,
Недалёкие люди потом рассказали , что хозяин после их отчёта с топором по Конче-Заспе за ними гнался... о том что было дальше история умалчивает ....
не дай бог таких же "перспективных менеджеров" Украине..
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Это не хозяин должен был за кем-то гоняться. Это за хозяином должны были гоняться санитары.
В полусовке заграничное обр. скорее минус, что и было подтверждено.
но то что хозяин серьезно болен - факт. Плюс лузер ко всему этому.
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Цензо! Ну зачем влепил фото клоуна, тебе не кажется что его уже слишком много, И смотреть на это противно.
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