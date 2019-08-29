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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (5407) депутат (941) присяга (68)

 Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення. ФОТОрепортаж

Новообрані депутати Верховної Ради після складання присяги на урочистому засіданні в сесійній залі пройшли в кулуари другого поверху, де біля столів реєстрації підписують текст присяги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Парламентарії отримують нагрудні знаки та посвідчення народних депутатів. Вони стоять у черзі.

Журналістів також пропустили в кулуари, оскільки під час урочистого засідання вони працювали в кулуарах третього поверху.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, на урочистому засіданні Верховної Ради нового скликання новообрані народні депутати склали присягу. Перше пленарне засідання Верховної Ради IX скликання має розпочатися о 13.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув у Раду на урочисте засідання

Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення 01
Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення 02
Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення 03
Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення 04
Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145233
 
 
 Топ коментарі
 
прощай эпоха бедности.... Новоизбранные депутаты Рады подписывают текст присяги и получают удостоверения - Цензор.НЕТ 8522
Скоро дачи в Италиях появятся....
Давайте порадуемся за наших слуг друзья.....!
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Мародер говорят что ручку спер
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прощай эпоха бедности.... Новоизбранные депутаты Рады подписывают текст присяги и получают удостоверения - Цензор.НЕТ 8522
Скоро дачи в Италиях появятся....
Давайте порадуемся за наших слуг друзья.....!
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коментар відмічено як спам  
 
Мародер говорят что ручку спер
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Он же только в ВР приехал? Когда успел спереть?
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у него большой опыт в мыролюбном реформизме поэтому тиснуть ручку для него не проблема.
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Нет говоря он тебе с утра в штаны наложил.
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Підчас проведення цієї процедури неодноразово були помічені випадки , що частина новообраних депутатів від партії "Слуги Урода" замість підписів ставили хрестики та нолики... Таки навчання слуг урода в Трускавці не пройшло надаремно і тепер можна бути спокійним за їхній високий праффєсіаналізм 😕
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Гадя Хавченко там? Нет??

припугнула бы их шоб эффективней протирали штанищи Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення - Цензор.НЕТ 163
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за Гадю на её округе проголосовало аж 5 человек Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення - Цензор.НЕТ 32
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сколька сєводня будєт випіто водкі па поваду і бєз ну а завтра толька впєрьод ігарь валєріч ждєт рєзультатав Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення - Цензор.НЕТ 8518
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Юзик уже осмотрел буфет Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення - Цензор.НЕТ 1299 ,, говорит - всё понравилось , только вот ,посетовал - столики слишком маленькие , Его обед может не уместиться ..
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