 Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Парламентарії отримують нагрудні знаки та посвідчення народних депутатів. Вони стоять у черзі.
Журналістів також пропустили в кулуари, оскільки під час урочистого засідання вони працювали в кулуарах третього поверху.
Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, на урочистому засіданні Верховної Ради нового скликання новообрані народні депутати склали присягу. Перше пленарне засідання Верховної Ради IX скликання має розпочатися о 13.00.
Скоро дачи в Италиях появятся....
Давайте порадуемся за наших слуг друзья.....!
припугнула бы их шоб эффективней протирали штанищи