 Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Парламентарії отримують нагрудні знаки та посвідчення народних депутатів. Вони стоять у черзі.

Журналістів також пропустили в кулуари, оскільки під час урочистого засідання вони працювали в кулуарах третього поверху.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, на урочистому засіданні Верховної Ради нового скликання новообрані народні депутати склали присягу. Перше пленарне засідання Верховної Ради IX скликання має розпочатися о 13.00.

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