 Депутати "Слуги народу" перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми у боргу перед тими, хто загинув за нашу незалежність, перед їхніми сім'ями. Ми зобов'язані показати, що українці боролися та продовжують боротися за свою державу недарма", - йдеться в заяві партії, опублікованій у Facebook.

Новообрані депутати дорогою до Ради також планують зупиниться в місцях масових розстрілів Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській, щоб ушанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за європейське майбутнє України.

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"Це не просто формальність. Кожен депутат, ухвалюючи закони, має усвідомлювати свою відповідальність перед пам'яттю про людей, які з дерев'яними щитами пішли проти озброєних силовиків і перемогли. Саме завдяки їм у нас є шанс будувати Україну, про яку мріють у Львові та Харкові, Києві й Полтаві, жити у якій захочуть наші співвітчизники з Криму та Донбасу", - повідомили в партії.

Під час спілкування з родичами загиблих Разумков розчулився

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня незалежності повідомив, що підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.





















Фото і відео: Олег Богачук