 "Не чіпай кнопки ближнього свого": під ВР відбувається мітинг проти кнопкодавства. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чесно.
"Новообрані депутати потроху збираються в парламенті. Засідання має розпочатися о 10.00", - йдеться в повідомленні.
Тим часом, під будівлею ВР триває мітинг проти кнопкодавства.
"Не чіпай кнопки ближнього свого" - учасники мітингу закликають нардепів до відповідальної роботи.
До речі, з оповідей Коломойського я зрозуміла, що це він вигадав це перемир'я.
це пани, як от коломойський та його братан новінський, сидять ікру кушають і думають як би ще на дуралєях заробити, поки вони ротяки пороздявляли.
лишились лише громадяни з власною життєвою позицією.
і зелєнофанатіючі дурники.