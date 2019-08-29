 "Не чіпай кнопки ближнього свого": під ВР відбувається мітинг проти кнопкодавства. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чесно.

"Новообрані депутати потроху збираються в парламенті. Засідання має розпочатися о 10.00", - йдеться в повідомленні.

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Тим часом, під будівлею ВР триває мітинг проти кнопкодавства.

"Не чіпай кнопки ближнього свого" - учасники мітингу закликають нардепів до відповідальної роботи.