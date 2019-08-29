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 Політика України
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Все про:ВР (5407) мітинг (489)

 "Не чіпай кнопки ближнього свого": під ВР відбувається мітинг проти кнопкодавства. ФОТОрепортаж

Народні депутати почали прибувати до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чесно.

"Новообрані депутати потроху збираються в парламенті. Засідання має розпочатися о 10.00", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На вході в Раду утворилася довга черга журналістів. ФОТОрепортаж

Не чіпай кнопки ближнього свого: під ВР відбувається мітинг проти кнопкодавства 01
Не чіпай кнопки ближнього свого: під ВР відбувається мітинг проти кнопкодавства 02

Тим часом, під будівлею ВР триває мітинг проти кнопкодавства.

"Не чіпай кнопки ближнього свого" - учасники мітингу закликають нардепів до відповідальної роботи.

Не чіпай кнопки ближнього свого: під ВР відбувається мітинг проти кнопкодавства 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145205
 
   
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А те що на фронті кацапи безкарно вбивають наших, то людям нецікаво ?
До речі, з оповідей Коломойського я зрозуміла, що це він вигадав це перемир'я.
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а глядачам кварталу і слугі нароту більше нічого і не світить.
це пани, як от коломойський та його братан новінський, сидять ікру кушають і думають як би ще на дуралєях заробити, поки вони ротяки пороздявляли.
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а вам че тут порохоботня - про 100500 рехВорм вашего хозяина мы уже знаем ))
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порохоботню давно звільнили.
лишились лише громадяни з власною життєвою позицією.
і зелєнофанатіючі дурники.
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На месте мародера в раде все хорошо нужно прикрутить и спрятать, чтоб он ничего не спер
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- Как пишется: Облигация или Аблигация?..(с)
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Средство против кнопкодавства...маленькая сигарная гильотина! Давыл? Ага..... Палчык давай. да! "Не трогай кнопки ближнего своего": под ВР проходит митинг против кнопкодавства - Цензор.НЕТ 7255
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Надо же какая гражданская сознательность вдруг проснулась
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ооо - и ты тута - ожиданно конечно - стахановка ты наша)))))
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