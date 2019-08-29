 На вході в Раду утворилася довга черга журналістів. ФОТОрепортаж

Журналісти й оператори різних медіа очікують, щоб пройти всередину будівлі парламенту, де о 10:00 відбудеться урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги новообраними народними депутатами України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Попередньо повідомляється, що журналісти працюватимуть у кулуарах третього поверху, а ложа преси на балконі сесійної зали, де зазвичай у пленарні тижні можуть працювати представники ЗМІ, 29 серпня зарезервована для телеоператорів і фотографів.
Також, зважаючи на інформацію в анонсі, для журналістів буде обмежено доступ до кулуарів другого поверху, де представники медіа зазвичай мають змогу неформально спілкуватися з парламентаріями.
Вхід представників ЗМІ відбувається через 1-й під’їзд ВР, що збоку площі Конституції за заздалегідь сформованим списком акредитації. Близько 08:25 журналістів почали пускати до парламенту.
Беня же сказал в интервью... - Год им, пока не примут нужные нам законы.., а потом нах...
Потом переизбрание - депутаты с ОРДЛО будут рулить...
Поэтому и толпятся
С завтрашнего (сегодняшнего) дня:
- Военное Положение могут ввести в любой день (я не говорю, что есть к тому предпосылки, я к тому, что есть на это сила).
- Все силовые ведомства окажутся в одних руках.
- Исполнительная и законодательная власть - в одних руках.
- Нацбанк туда же
- И менять конституцию у них есть все силы и полномочия. Как угодно. Так что примите это как данность.
- И да. Когда во время Майдана янук грозился ввести ВП, он этого не сделал, потому что на поддержание ВП тупо не было сил. Сейчас силы есть.
- Будьте готовы к ментовскому беспределу. Причем, не только МВДшному.
- СБУ, НАБУ, ДБР, кто там еще есть и будет - они не задерживают, а "приглашают на беседу", не устраивают обысков, а "проводят осмотр".
- На помощь копов в этой ситуации, можно не рассчитывать - это уже карательные органы. Органами правопорядка они стать так и не успели.
Чтобы было понятее: завтра первый день работы новой рады.
В первый же день работы новой Рады вроде бы запланировано проголосовать примерно 100 законов.
Внимание вопросы:
- Кто эти законы писал?
- Кто эти законы в глаза видел?
- 86 секунд на рассмотрение и принятие закона.
Пристегните ремни, котятки.
https://ukraine.d3.ru/s-zavtrashnego-dnia-1838044/
а что если проверят на деле.... у нас народ добрый терплячий но до определенных пределов...
Вот в 30-е детей своих ели....
Также, учитывая информацию в анонсе, для журналистов будет ограничен доступ в кулуары второго этажа, где представители медиа обычно могут неформально общаться с парламентариями."
Источник: https://censor.net.ua/p3145204
Слуги неизвестно какого народа сначала обозвали журналистов журношл..., тупыми овцами, а теперь поставят их в загон.
ВОРОВ МОШШЕНИКОВ БРЕХУНОВ КОРИФЕЕВ ЛИЦИДЕЕВ.. БАРЫГ УБЛЮДКОВ И НЕГОДЯЕВ...