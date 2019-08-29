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 Політика України
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Все про:ВР (5407) ЗМІ (630)

 На вході в Раду утворилася довга черга журналістів. ФОТОрепортаж

Близько сотні представників засобів масової інформації станом на 8:40 перебувають у черзі на вхід до приміщення Верховної Ради.

Журналісти й оператори різних медіа очікують, щоб пройти всередину будівлі парламенту, де о 10:00 відбудеться урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги новообраними народними депутатами України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Попередньо повідомляється, що журналісти працюватимуть у кулуарах третього поверху, а ложа преси на балконі сесійної зали, де зазвичай у пленарні тижні можуть працювати представники ЗМІ, 29 серпня зарезервована для телеоператорів і фотографів.

Також, зважаючи на інформацію в анонсі, для журналістів буде обмежено доступ до кулуарів другого поверху, де представники медіа зазвичай мають змогу неформально спілкуватися з парламентаріями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ

Вхід представників ЗМІ відбувається через 1-й під’їзд ВР, що збоку площі Конституції за заздалегідь сформованим списком акредитації. Близько 08:25 журналістів почали пускати до парламенту.

На вході в Раду утворилася довга черга журналістів 01
На вході в Раду утворилася довга черга журналістів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145204
 
 
 Топ коментарі
 
Всем интересно, как зебизянок научили нажимать кнопки в Трускавце. Это же будет топ контент...
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копитами тиснути будуть, бо отара На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов - Цензор.НЕТ 3060
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Сегодня у порохоскота окончательно разорвёт пердачный - без заживления, на ближайшие пять лет! Слава Україні!
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Головне, щоб "жарені качки" літали у репортажах журналістів...
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- На Почтамте Остапа ожидала очередь, серая, каменная. Она была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. (c)
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Всем интересно, как зебизянок научили нажимать кнопки в Трускавце. Это же будет топ контент...
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копитами тиснути будуть, бо отара На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов - Цензор.НЕТ 3060
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Твои свинячие лапы уже не нажимают на кнопки? Жаба давид?
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Включил канал Рада жду с нетерпением как мои Слуги или Рабы мои пойдут на работу у Кабачек Еврея.... во имя моих инересов...вроде как...а если что не так...то к вечеру я их велю казнить или выпороть... На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов - Цензор.НЕТ 5782
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Ми ж всі Прізідєнти. Будемо руліть? На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 9997
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да да и отрывать Голову Слугам.... а как кстати обращаться к ним эй служивый На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 3005 поди сюда тебя Хозяин от народа кличет??? На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 3005 На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 9722 да как назови г..м так и будет г..м вонять....
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Шобла Nikol Kovalenko, ніколи не тискав кнопки, не тисну і тиснути не буду. "Нажимаю" тільки на соски На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 8919
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приреченные...
Беня же сказал в интервью... - Год им, пока не примут нужные нам законы.., а потом нах...
Потом переизбрание - депутаты с ОРДЛО будут рулить...
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зеленую дорожку бы ..простелить..и фотовспышки почаще..
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Хают, но чувствуют, что все меняется
Поэтому и толпятся
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Сегодня у порохоскота окончательно разорвёт пердачный - без заживления, на ближайшие пять лет! Слава Україні!
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Разбалуют "молодёж"....потом с слугами и на одном гектаре не............ На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов - Цензор.НЕТ 2246
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Апокалиптичненький получился пост:

С завтрашнего (сегодняшнего) дня:

- Военное Положение могут ввести в любой день (я не говорю, что есть к тому предпосылки, я к тому, что есть на это сила).
- Все силовые ведомства окажутся в одних руках.
- Исполнительная и законодательная власть - в одних руках.
- Нацбанк туда же
- И менять конституцию у них есть все силы и полномочия. Как угодно. Так что примите это как данность.
- И да. Когда во время Майдана янук грозился ввести ВП, он этого не сделал, потому что на поддержание ВП тупо не было сил. Сейчас силы есть.
- Будьте готовы к ментовскому беспределу. Причем, не только МВДшному.
- СБУ, НАБУ, ДБР, кто там еще есть и будет - они не задерживают, а "приглашают на беседу", не устраивают обысков, а "проводят осмотр".
- На помощь копов в этой ситуации, можно не рассчитывать - это уже карательные органы. Органами правопорядка они стать так и не успели.

Чтобы было понятее: завтра первый день работы новой рады.
В первый же день работы новой Рады вроде бы запланировано проголосовать примерно 100 законов.
Внимание вопросы:
- Кто эти законы писал?
- Кто эти законы в глаза видел?
- 86 секунд на рассмотрение и принятие закона.

Пристегните ремни, котятки.

https://ukraine.d3.ru/s-zavtrashnego-dnia-1838044/
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ну рецепт Нади Савченко и Рубана так и не был опровергнут
а что если проверят на деле.... На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 8440 у нас народ добрый терплячий но до определенных пределов... На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 5869
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до каких пределов?
Вот в 30-е детей своих ели....
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говорят упитанные иудеии с соусом очччеееень вкусные....
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"Предварительно сообщается, что журналисты будут работать в кулуарах третьего этажа, а ложа прессы на балконе сессионного зала, где обычно в пленарные недели могут работать представители СМИ, 29 августа зарезервирована для телеоператоров и фотографов.

Также, учитывая информацию в анонсе, для журналистов будет ограничен доступ в кулуары второго этажа, где представители медиа обычно могут неформально общаться с парламентариями."

Источник: https://censor.net.ua/p3145204

Слуги неизвестно какого народа сначала обозвали журналистов журношл..., тупыми овцами, а теперь поставят их в загон.
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какого народа На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 4555 На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 7469 ДА НАРОДА
ВОРОВ На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 1287 МОШШЕНИКОВ БРЕХУНОВ На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 1287 КОРИФЕЕВ ЛИЦИДЕЕВ.. БАРЫГ На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 1287 УБЛЮДКОВ И НЕГОДЯЕВ... На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 4555 На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 2889
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И скабеева совсем скоро у шуфрича интервью брать будет из первых рядов аккредитованных
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белые придут - грабят - зеленые придут грабят - куда бедному украинцу (а тем более индейцу) деваться?))))))))
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З нетерпінням чекаємо на цікаві репортажі та світлини з кулуарів Верховної Зєзради
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