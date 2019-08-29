 Чоловік на Черкащині завдав ножових поранень 10-річній доньці, а 3-річного сина кинув у криницю, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

Повідомляється, що ввечері до Тальнівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те, що в одному із сіл двом малолітнім дітям завдано тілесних ушкоджень. На вказану адресу було негайно направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

"На місці події правоохоронці з’ясували, що господар будинку завдав декількох ножових поранень прийомній 10-річній доньці, а 3-річного сина скинув у криницю, завглибшки 18 метрів. Сам з місця події втік. На час приїзду медиків та рятувальників діти були живі. Працівники ДСНС витягли хлопчика з колодязя та передали лікарям, які вже надавали допомогу травмованій дівчинці. Дітей з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.



Фото: Нацполіція

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Зловмисника поліцейські знайшли на території району, де він переховувався в кущах. Його затримано, з ним працюють слідчі. За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.