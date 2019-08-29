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 Події, Фоторепортаж
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Все про:діти (1646) Нацполіція (8112) Черкащина (278)

 Чоловік на Черкащині завдав ножових поранень 10-річній доньці, а 3-річного сина кинув у криницю, - поліція. ФОТО

Черкаські поліцейські затримали чоловіка, який намагався вбити своїх дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

Повідомляється, що ввечері до Тальнівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те, що в одному із сіл двом малолітнім дітям завдано тілесних ушкоджень. На вказану адресу було негайно направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

"На місці події правоохоронці з’ясували, що господар будинку завдав декількох ножових поранень прийомній 10-річній доньці, а 3-річного сина скинув у криницю, завглибшки 18 метрів. Сам з місця події втік. На час приїзду медиків та рятувальників діти були живі. Працівники ДСНС витягли хлопчика з колодязя та передали лікарям, які вже надавали допомогу травмованій дівчинці. Дітей з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Чоловік на Черкащині завдав ножових поранень 10-річній доньці, а 3-річного сина кинув у криницю, - поліція 01
Фото: Нацполіція

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Зловмисника поліцейські знайшли на території району, де він переховувався в кущах. Його затримано, з ним працюють слідчі. За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145193
 
 
 Топ коментарі
 
вот как курицы заботятся о своих цыплятках....
Вспомнилось это фото почему то...
Мужчина на Черкасщине нанес ножевые ранения 10-летней дочери, а 3-летнего сына выбросил в колодец, - полиция - Цензор.НЕТ 7089
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Добре, що живі лишились. Проте дітям психологічна травма на все життя....
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Его надо немедленно в поликлинику сдать, для опытов!..(с).
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Добре, що живі лишились. Проте дітям психологічна травма на все життя....
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Его надо немедленно в поликлинику сдать, для опытов!..(с).
 показати весь коментар
 
 
вот как курицы заботятся о своих цыплятках....
Вспомнилось это фото почему то...
Мужчина на Черкасщине нанес ножевые ранения 10-летней дочери, а 3-летнего сына выбросил в колодец, - полиция - Цензор.НЕТ 7089
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так теж рузька куріца ізабражаєт "турботу" по окупованим теріторіям...
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Я б його не садовив до в'язниці. Ампутував би руки та ноги і викинув під дверима хірургії.
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Просмотр канала 1+1 ведет к необратимым изменениям психики человека.
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Этого человека нужно освободить от жизни, по хорошему, но, смотря объективно на вещи, убийцам Гандзюк "Подозрение в нанесении тяжких телесных", хотя она умерла, а этому уроду "умышленное убийство", хотя никто не умер. Такие у нас "органы", могут ******* только тех, кто не дает ***** в ответ
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один вопрос …. зачем такому убогому созданию жить ?
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"біла гарячка" скоріше за все,взагалі не розумів, що робить, напевно. Його це не виправдовує.
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Шо с людьми твориться? То 9-ти летнюю насилуют, то отец трахает свою дочку с 11 лет то *** перечислять дальше не хочу....
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Нагнуть две березы привязать и отпустить
Нечего его содержать
Он посидит в дурке лет пять
И отпустят
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иногда смертная казнь была бы очень даже не лишней.
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Таких істот треба каструвати та ізолювати від суспільства
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