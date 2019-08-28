 Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Про це написала спікер генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.
"Зміна запобіжного заходу Вишинського відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського", - йдеться в повідомленні.
Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.
Фото: twitter.com/SarganLarysa
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.
19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.
"Изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - говорится в сообщении Источник: https://censor.net.ua/p3145172
Шо неясного, кацапик?
И вообще из какого ты города родом
У Веллера был такой рассказ, читала в юности, как какой-то придурок в армии хвост селедки себе между ягодиц засунул и так пришёл на какой-то банкет, типа он русалка
Очень напоминает
Продовжуйте. Розмова кацапок на Цензорі про то які українці дурні, що може бути краще
😂🤣😂🤣
Тепер у них надія на завтрашній день.
Ну нічого, ми їх ще здивуємо і не раз.
сказав - відпустили.
те саме і з богатирьовою та іншими впровадженнями
як швидко зелені владу перехопили
а як її притиснули, то одразу все повидаляли.
И ни спам твоих подельников ничего не помог
А то можем опять обсудить на каких фронтах ты воюешь
і ображати ти першою починаєш, отже не відчуваєш за собою правди.
ЗеОлени концептуальные идите писькой стучать по пианине.
Катамара́н - судно з двома з'єднаними у надводній частині паралельними корпусами.
ЩОБ І ДУХУ його в країні не було.
Все под колпаком у Мюллера ой Зеленского
Ви зробили це разом!
покажет время и результат, но после согласно тому как вышинский сам указал
гражданство Украины и рф , его
украинское гражданство должно быть аннулировано
Проблема в тому, щоб це не сталося в односторонньому порядку.
Бо кацапам вірити... ну ви зрозуміли.