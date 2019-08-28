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Все про:суд (5473) Сарган (351) Вишинський (131)

 Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Головного редактора "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського звільнили з-під варти в рамках процесу з обміну утримуваними особами.

Про це написала спікер генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Зміна запобіжного заходу Вишинського відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського", - йдеться в повідомленні.

Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну 35 на 35 і за згодою самого Вишинського, - Сарган 01

Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.

Читайте також: Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну 35 на 35 і за згодою самого Вишинського, - Сарган 02

Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну 35 на 35 і за згодою самого Вишинського, - Сарган 03
Фото: twitter.com/SarganLarysa

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вишинський відмовився писати заяву на обмін, - адвокат Доманський

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

Сьогодні, 28 серпня, суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145172
 
 
 Топ коментарі
 
тобто суди таки ручні і підконтрольні ЗЕ....
сказав - відпустили.
те саме і з богатирьовою та іншими впровадженнями
як швидко зелені владу перехопили Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 9171
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Поздравляю, Зебилы, это на вашей совести...
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Что? Освобождение украинцев из тюрем кацапии? В частности моряков, которых пеппа отправил в плен ради срыва выборов?
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Зачем эти сливы именно сейчас в последний момент перед сделкой? Она пытается своей болтовней сорвать обмен? Я в шоке.
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А никто и не сомневался что его освободили в рамках об обмене
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Суд не виправдовує тільки тому що хтось когось хоче обміняти. Хоча, який незалежний суд при зеленій владі?🤔
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Расскажи это генеральному прокурору

"Изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - говорится в сообщении Источник: https://censor.net.ua/p3145172
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Ви підтверджуєте що суд у цьому ділі не був незалежним. Дякую, це те що і очікувалось😄
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В данном случае ГПУ подтвердила что они в деле

Шо неясного, кацапик?
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Це ніяк не спростовує ствердження що суд звільняє ворога та шпигуна Московії під впливом інших органів влади. Це досягнення, чи не так, кацапа?😂🤣😂🤣😂
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Да расскажи где именно и когда
И вообще из какого ты города родом
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Може тобі ще щось розповісти? Може тобі мій SSN дати? Ти хто така?🤔
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То есть предметно ты ответить не можешь? Стесняешься признаться из какого ты украинского города родом?
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Ну так обменяются шпионами и пленными, как это практикуется между странами. Разве это плохо? Или вы хотите принципиально воевать до последнего солдата, без всяких компромиссов и обменов? Сомневаюсь, судя по вашему флажку... Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган - Цензор.НЕТ 6166
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Я не перестаю удивляться некоторым порохоботам, такое впечатление, что они проспали все эти 5 лет и только сейчас проснулись..Как будто и не было правления соевого мародера, вора и лгуна!
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А шо удивляться, Франческа, когда у этого даже нет украинского паспорта
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Меня уже ничего на Цензоре не удивляет, если бы я была психиатром, я бы уже диссертацию написала, всего лишь посещая некоторые темы, где беснуются порохоботы. Это же клиника!
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Троллякам кажется, что они очень круто замаскировались, никто не замечает, насколько дешевы их вбросы
У Веллера был такой рассказ, читала в юности, как какой-то придурок в армии хвост селедки себе между ягодиц засунул и так пришёл на какой-то банкет, типа он русалка

Очень напоминает
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🤣😂🤣😂🤣😂
Продовжуйте. Розмова кацапок на Цензорі про то які українці дурні, що може бути краще
😂🤣😂🤣
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ці дві телепині розпинались, що "порохоботи" зникнуть одразу після виборів, що їхні дані оприлюднять і т.д.
Тепер у них надія на завтрашній день.
Ну нічого, ми їх ще здивуємо і не раз. Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган - Цензор.НЕТ 2644
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Я такая же кацапка, как ты секс-символ...На самом деле, ты тупой и примитивный лгун-манипулятор.
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У нас не суд а какая-то торговая лавка!
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тобто суди таки ручні і підконтрольні ЗЕ....
сказав - відпустили.
те саме і з богатирьовою та іншими впровадженнями
як швидко зелені владу перехопили Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 9171
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Да ? Невже оцінку діям ЗЕ будуть надавати не лише прокурори, а ще і психіатри ? Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 7738
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вона може хамити всім
а як її притиснули, то одразу все повидаляли.
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На твоём месте Ксюша стоит быть очень благодарным админам что они повыдаляли тот диалог где я тебя очень душевно потыкала в твои же слова

И ни спам твоих подельников ничего не помог

А то можем опять обсудить на каких фронтах ты воюешь
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тикалка в тебе не відросла.
і ображати ти першою починаєш, отже не відчуваєш за собою правди.
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Тобто аргументів ви не маєте, але брехня для вас вже мистецтво. Як вас можуть терпіти?
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Поздравляю, Зебилы, это на вашей совести...
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Что? Освобождение украинцев из тюрем кацапии? В частности моряков, которых пеппа отправил в плен ради срыва выборов?
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Ты представляешь порохоботы теперь зрадофилы. Как чудесно мир устроен.
ЗеОлени концептуальные идите писькой стучать по пианине.
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Я вообще не понимаю. Это была чистой воды авантюра пепе. Отравлять пацанов молодых и еще на чем. На катамаранах этих. Катера елки палки называется
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Вам, лахтинським. "панімать нє нада". Вам нада копінейстить методички. І сидіти у спамі.
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Хоч загугли, перш ніж встидом соромитися.
Катамара́н - судно з двома з'єднаними у надводній частині паралельними корпусами.
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Перепостив методичку? Отримав пиріжок? Пожуй у спамі.
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Совсем больное, что плохого в обмене, но нет надо найти зраду и вину зебилов, на тех кто сидит в тюрьмах рашки вам плевать.
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одним шлеппером в кацапстане добавится,а нам своих героев домой надо.
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Віддавайте за нього Сенцова. Тоді хай валить на всі чотири сторони.
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Одна умова.
ЩОБ І ДУХУ його в країні не було.
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Если Сенцова не будет, то этот обмен будет очередным провалом Зе.
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Мне безразлично кто такой Ви, но он нужен Пу. Простой ченч.
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Ваша правда. Це і є реформа судів по «новому»☹️
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і то він повпускав ригів в країну і саме з ним обговорювалась амністія.
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А статью тебе, зешмаркля, вера видимо не позволила?
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так ты зешмаркля вера...та не) ты просто зебил бостууга,который обижается,когда его зебобиком зовут Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган - Цензор.НЕТ 818
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Умственно одаренная зебилка, статью прочти. Можешь даже раз десять - возможно к твоей нити, держащей уши, дойдет о чем в статье написано.
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теперь зебил,жря очередную порцию зепоноса, обижается ,что он зебил
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И Сарган и ГПУ и Луценко

Все под колпаком у Мюллера ой Зеленского
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а чому тугамєнт на кацапском нарєчії уруского йєзика?
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для порохнявой ваты не существуют никакие аргументы - они в собственной стране, злобная клоака ненавидящая подавляющее большинство украинцев!
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Большинство соевых ботов или кацапы из кацапстана или понаехавшие из кацапстана часто в первом поколении
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Я дивуюся, що її хтось витримує поруч із собою.🙄
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Лалка, "соєві" - це ті ніщеброди, які не взмозі купити собі шоколадку Рошен або м'яска. І крадуть соєві батончики та соєві консерви в супермаркетах. Охоронці супермаркетів їх саме так і називають.
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Тим часом сталася видатна подія. Україна купує вугілля в РФ!
Ви зробили це разом!
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Какой будет обмен
покажет время и результат, но после согласно тому как вышинский сам указал
гражданство Украины и рф , его
украинское гражданство должно быть аннулировано
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Вся Украина надеется что запланированный обмен таки состоится. Только песики трясутся от злобы, не хотят видеть успехи новой власти.
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чего это? Все видят успехи! Всех уволил, а уволилось аж три
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Порішав Зеленський з вирубкою лісу на Харківщині,накричав на чиновників,звільнив головного лісничого,журношлюхи поїхали в лєса харківщини,а їх там лісоруби і відпи-дячили.Ото я понімаю,наш Лукашенко. Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган - Цензор.НЕТ 8744
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А Вова может так же судами поруководить, чтоб рыгов засудить?
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Если обмен сорвется это будет на совести Сарган и тек кто раздует шумиху, такое уже было.
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Из всей этой мишуры один вопрос главный - паритет обмена
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Якщо вишинський візьме чоміндан та поскаче на кацапію, щоб аж мова з рота теліпалася - нічого не маю проти.
Проблема в тому, щоб це не сталося в односторонньому порядку.
Бо кацапам вірити... ну ви зрозуміли.
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Какого хрена луценковская ***** ляпает языком перед обменом?
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