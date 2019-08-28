 Триває розбирання фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, - Луганська ОблВЦА. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, до місця розбору фортифікаційної споруди в супроводі представника СЦКК доставлено кран, одну вантажівку, 11 осіб інженерної групи ДСНС, чотири піротехнічні підрозділи ДСНС. "Також прибули чотири працівники лісгоспу, сім осіб від автодорожньої служби і доставлено один автонавантажувач", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в присутності СЦКК і СММ ОБСЄ особовий склад за допомогою наявної техніки продовжив розбирання конструкцій фортифікаційної споруди. Працівники лісгоспу зрізають дерева в певному місці біля дороги, на тій ділянці, яка була обстежена піротехніками. Також частково зрізано повалені дерева для вивезення в безпечне місце.

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Для вивезення дерев піротехнічний підрозділ ДСНС продовжив роботи з розмінування ділянки, визначеної під майбутню дорогу. Зараз обстежено дорогу площею 0,35 га, виявлено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. А від початку робіт обстежено 0,9 га дороги, виявлено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Також обстежено ліс площею 0,033 га, виявлено 113 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку робіт обстежено 0,926 га лісу, виявлено 200 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Після обстеження саперами, під координацією офіцера СЦКК, інженерна група ДСНС продовжила розбирання фортифікаційної споруди. Тут працювали співробітники автодорожньої служби. Було прибрано пісок і виконано інші допоміжні роботи на дорозі.







Фото: loga.gov.ua

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

1 серпня сапери ДСНС почали розмінування території поблизу зруйнованого моста біля КПВВ "Станиця Луганська".

21 серпня за підсумками засідання ТКГ українська сторона заявила про готовність почати ремонт моста в Станиці Луганській з 22 серпня, проте ще має бути демонтовано блокпост НЗФ.

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