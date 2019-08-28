EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  1187  32
Матеріали за темою:
Все про:ОДА (653) ДСНС (2040) Станиця Луганська (53)

 Триває розбирання фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, - Луганська ОблВЦА. ФОТОрепортаж

Піротехніки обстежують територію, працівники лісгоспу пиляють дерева, рятувальники розбирають фортифікаційну споруду в Станиці Луганській.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, до місця розбору фортифікаційної споруди в супроводі представника СЦКК доставлено кран, одну вантажівку, 11 осіб інженерної групи ДСНС, чотири піротехнічні підрозділи ДСНС. "Також прибули чотири працівники лісгоспу, сім осіб від автодорожньої служби і доставлено один автонавантажувач", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в присутності СЦКК і СММ ОБСЄ особовий склад за допомогою наявної техніки продовжив розбирання конструкцій фортифікаційної споруди. Працівники лісгоспу зрізають дерева в певному місці біля дороги, на тій ділянці, яка була обстежена піротехніками. Також частково зрізано повалені дерева для вивезення в безпечне місце.

Дивіться також: Російські найманці імітують роботи з демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, - СЦКК

Для вивезення дерев піротехнічний підрозділ ДСНС продовжив роботи з розмінування ділянки, визначеної під майбутню дорогу. Зараз обстежено дорогу площею 0,35 га, виявлено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. А від початку робіт обстежено 0,9 га дороги, виявлено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Також обстежено ліс площею 0,033 га, виявлено 113 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку робіт обстежено 0,926 га лісу, виявлено 200 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Після обстеження саперами, під координацією офіцера СЦКК, інженерна група ДСНС продовжила розбирання фортифікаційної споруди. Тут працювали співробітники автодорожньої служби. Було прибрано пісок і виконано інші допоміжні роботи на дорозі.

Триває розбирання фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, - Луганська ОблВЦА 01
Триває розбирання фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, - Луганська ОблВЦА 02
Триває розбирання фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, - Луганська ОблВЦА 03
Фото: loga.gov.ua

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

1 серпня сапери ДСНС почали розмінування території поблизу зруйнованого моста біля КПВВ "Станиця Луганська".

21 серпня за підсумками засідання ТКГ українська сторона заявила про готовність почати ремонт моста в Станиці Луганській з 22 серпня, проте ще має бути демонтовано блокпост НЗФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона почала демонтаж укріплень біля пункту пропуску в Станиці Луганській. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145170
 
 
 Топ коментарі
 
А орки ничего не разбирают....и кто зебобика может умным назвать？
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зе зливаэ крайину... Треба воювати до останього!
 показати весь коментар
 
 
А орки ничего не разбирают....и кто зебобика может умным назвать？
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Точно так же как орки не отводили арту а Парашенко отвел
 показати весь коментар
 
Никто не сдаёт,просто команда доктора Хауса восстанавливает советский союз в больничном городке. Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской, - Луганская ОВГА - Цензор.НЕТ 432
 показати весь коментар
 
"Деревья спилили и вывезли в безопасное место"?
Вы тоже это прочитали?
 показати весь коментар
 
 
Для вывоза деревьев пиротехническое подразделение ГСЧС продолжило работы по разминированию участка, определенного под будущую дорогу. Источник: https://censor.net.ua/p3145170
 показати весь коментар
 
Работники лесхоза срезают деревья в определенном месте у дороги, на том участке, который был обследован пиротехниками. Также частично срезаны поваленные деревья для вывоза в безопасное место.

https://censor.net.ua/p3145170
 показати весь коментар
 
ВЫ прочитайте еще раз и поймете, что на участке где будет новая дорога, спилили деревья и вывезли.
 показати весь коментар
 
Меня растрогало, что спиленные деревья вывезли именно в безопасное место.
 показати весь коментар
 
А кто-то сегодня сказал, что поверить путину - самая большая ошибка. Сдаётся мне, его никто не услышал.
 показати весь коментар
 
 
если бы я верил в бога то сказал бы что пусть эти рабочие горят в аду,но так как я не верю в небесного мудака то назову их просто пид..расами.
 показати весь коментар
 
 
Главное, укрепление сепаров не трогайте. Им ещё нужно отоспаться и сделать новые, на нашей стороне, когда разберут.
 показати весь коментар
 
 
правильной дорогой идёте товарищи ! хватит повстанцев бояться !
 показати весь коментар
 
 
а шо тут такого?
Аааа.. блин...
осталось караваи напечь и соль заготовить...
Ну, и праздничный 95к забульбенить...
И усё!
Проблемы решены Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской, - Луганская ОВГА - Цензор.НЕТ 8832
 показати весь коментар
 
 
ну это с нашей стороны.... а с лугандоновской , что орки предпринимают?
 показати весь коментар
 
А какая разница? Штурмовать их всё-равно никто не собирается.
 показати весь коментар
 
 
ну так с такими нашими керивныками Украина за деньги налогоплательщиков будет строить сепарам мосты под огнем орков. помнишь луганский пахан пасечник месяц назад заявил - как только будете с мостом что нибудь делать мы откроем огонь. так что наш гарант хочет чтобы еще и наши содаты погибали за это мост сраный строящийся для удобства лугандоновской прорашистской ваты?
 показати весь коментар
 
НВФ не відійшли, а сміливо виперлися вперед, і свої фортифікації тільки посилили
 показати весь коментар
 
 
добавляйте, в одностороннем порядке(((((((
 показати весь коментар
 
 
Если смотреть на события в комплексе, то я так понимаю строительство моста это своеобразная цена за обмен. Только тупой придурок может строить дорогу для российских танков, чтобы произвести обмен. Кацапы при необходимости себе ещё на ловят.....
 показати весь коментар
 
Кто может сказать,скока за 5 лет на этом посту погибло наших воинов.?Бутусов ,данные есть?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору