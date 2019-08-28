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 Загиблого українського воїна Тихона Курбатова поховали на Луганщині. ФОТО

28 серпня, в місті Сєверодонецьк Луганської області попрощалися із загиблим українським воїном Тихоном Олександровичем Курбатовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувача Фейсбуку Григорія Пригебу.

Тихон Курбатов, 1993 року народження, старший сержант, командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 25 серпня в районі селища Шуми Донецької області від кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і снайперської зброї.

В результаті обстрілу Тихон зазнав смертельне кульове поранення і помер під час медичної евакуації.

Тихон Курбатов народився 03.05.1993 року. Жив у Сєвєродонецьку. У травні 2019 був нагороджений медаллю "За військову службу Україні".

У нього залишилася мати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" Тихон Курбатов(позивний Тихий) загинув під Горлівкою, - Бутусов. ФОТО

Загиблого українського воїна Тихона Курбатова поховали на Луганщині 01

Загиблого українського воїна Тихона Курбатова поховали на Луганщині 02
Загиблого українського воїна Тихона Курбатова поховали на Луганщині 03
Загиблого українського воїна Тихона Курбатова поховали на Луганщині 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145167
 
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