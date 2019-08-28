 Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

100 днів мовчання
Подія в Сен-Тропе
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності
"куда хочу туди іду..."
Анонс
Лігво кремлівської пропаганди
Тенденція
Десь у Ростові...
Дайте ще!
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Знайомтесь - Олександр Михайлович Завітневич. 46 років. Майбутній голова комітету національної безпеки та оборони.
Єдине, що вдалось знайти з його трудової діяльності за останні роки:У 2012 році Олександр Завітневич разом з партнером став співзасновником і був обраний директором Смілянського ливарного заводу (Черкаська область).У 2016 році став співзасновником київського ТОВ «М. Т.І », яким керує дружина Наталя Завитневич. Підприємство займається цілим рядом видів діяльності: надання в оренду інших машин, устаткування і товарів, лиття чавуну, сталі та легких металів, а також механічним обробкою металевих виробів і оптовою торгівлею машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва.Його дружина, Наталья Завітневич - однокласниця Зеленського.На цьому питання безпеки в Україні закрите.
- Освобождено пленников кремля - НОЛЬ.
- Выпущено на свободу серпаров, изменников Родины, террористов - несколько десятков.
Включая главмусора Харькова, расстреливавшего Майдановцев и «отца основателя ЛНР» Александра Ефремова. (которые до того сидели в СИЗО несколько лет).
- Снижено тарифов для обычных граждан - НОЛЬ
- Зато снижены тарифы для преприятий Коломойского
- «Отрублено рук» - НОЛЬ
- «Свинарчуки» - посажены во властные кабинеты
- РОТТЕРДАМ+ - признан самой выгодной схемой и оставлен.
- ОБЕЩАНО «нанять глав ОДА на открытом конкурсе с привлечением лушчих HR агентств». По итогу НИ ОДИН глава ОДА не был нанят на открытом конкурсе. Некоторые главы ОДА - откровенные сепары и бандиты.
- ВПЕРВЫЕ официальная Украина просит Западных партнеров СНИМАТЬ санкции с окружения Януковича (Портнова).
- Война - НЕ «остановлена».
- Отведены наши войска от Станицы Луганской, разобраны фортификационные сооружения. Нашим ЗАПРЕЩЕНО отвечать артиллерией.
- Убито более 70 наших воинов.
- Остановлена реформа питания в армии.
- Россию вернули в ПАСЕ (Президент ПРОИГНОРИРОВАЛ украинскую делегацию в ПАСЕ, не оказал ей НИКАКОЙ помощи)
- Макрон говорит о необходимости «Западу презапустить отношения с россией» (на что не было НИКАКОЙ реакции от президента Зеленского)
- Идут разговоры о возвращении россии в G7
- На ключевые позиции (часто, в нарушение процедур) - ставятся либо люди Коломойского (Богдан), либо кенты Зеленского. Профессиональные качества значения не имеют.
- Заходящим кораблям на 2 месяца разрешили сливать - да практически что угодно - в море возле Одессы (т.к запретили экологический контроль).
- Реперше, ездившей в оккупированный Крым через Москву, на День Независимости позволили поганить Гимн на Майдане Незалежності.
- «Незаангажована, незалежна» міліція возбудила уголовное дело против киевского пенсионера, раздававшего листовки против Зеленского.
- Активистов таскают на допросы «за ролик с Зеленским и грузовиком».
- Новиє ліца прямо называют журналистов «тупые овцы» и заявляют о том, что «журналисты нам не нужны».
- Новая влада устроила наезд на иностранную компанию «Арселор Миттал» - это действо даже удостоилось комплимента «политическое рейдерство» от посла ЕС в Украине г-на Мингарелли.
- Силовики заблокировали аппарат Верховной Рады (сегодня).- Быдлу показали 100500 роликов Лукашенко-стайл «Президент распекает председателя колхоза». Результат каждого из таких визитов - НОЛЬ (что по бурштину, что по больнице, что по Закарпатской таможне).
- По итогам 100 дней НЕ БУДЕТ пресс-конференции (какую делал КАЖДЫЙ Президент Украины) - а будет очередной ролик для быдла с актером из сериала «Слуга Народа».Зелебобы, хавай.Те
Вони зробили ВАС разом!Аллан Левитов
🤣😄🤣😄🤣
Благодаря Зеленському Володі.
Пшениця буйно колосиця в полі,
В нас неймовірні успіхи в футболє.
Погода зараз просто прЄчудова
Це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро
Це Вова забезпечив, НЕ петро !
Зріс курс національної валюти
Це пре-зе-дента нашого здобуток !
Корови дояця, несуця кури дружно
За це його благодарити нужно !
Ростуть гриби і нереститься риба
За це також Зеленському спасіба
Трава зелена, небо ясно- синє,
Володі теж ми дякувать повинні
Ну, і звичайно, правди ніде діти -
Лиш завдяки йому нам сонце світить
А хмари, дождь, гроза, болото
Це все порошенко і порохоботи !
редакторы сайта вы реально думаете что 3\4 картинок смешные?
Ну ничего, даст Бог к октябрю заказухи станет меньше
Можете глянути приклад "свободи слова" на сьогоднішній гілці "Рада форумчан"...