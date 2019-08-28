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 Суспільство
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Все про:меморіал (60) пам'ять (604) Олег Богачук (881)

 Родичі загиблих солдатів вшанували їхню пам'ять біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві. ФОТОрепортаж

Родичі загиблих воїнів у російсько-українській війні прийшли 28 серпня до народного меморіалу "Стіна пам'яті" на Михайлівській площі в Києві, щоб вшанувати пам'ять полеглих солдатів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 01

Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 02
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 03
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 04
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 05
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 06
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 07
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 08
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 09
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 10
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 11
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 12
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 13
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 14
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 15
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 16
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 17
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 18
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 19
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 20
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 21
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 22
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 23
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 24
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 25
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 26

Фото - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145146
 
   
 Топ коментарі
 
В історії були випадки коли армія зраджувала народ але щоб народ зрадив свою армію напевне вперше...
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СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ - ТОЛЬКО СМЕРТЬ !!!!! Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 3614
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В історії були випадки коли армія зраджувала народ але щоб народ зрадив свою армію напевне вперше...
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самопожертва і зрада , на жаль у нас завжди ,паралельно
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СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ - ТОЛЬКО СМЕРТЬ !!!!!
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любой нормальный человек в первый час в Киеве обязан посетить и почтить память! интересно, сколько "к-ал95" сделало и "слуг урода"? ноль
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Це державний заходу? Тому що біля Михайлівського була паніхіда за загиблими у день Незалежності і там були родини загиблих, але не так помпезно, як сьогодні
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Судя по воякам в парадном однострое - да, это государственное мероприятие.
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не забудем!

кацапо-фашисты за все заплятят.
и уже платят.и будут платит веками!
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красені...найкращі.. єдині ...до сліз!
і жовті соняхи оберемками... бо в тому проклятому 2014 році саме в соняхах і ховалися від "братерських обійм сметрельних" наші Воїни...
материнське горе безмежне...
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