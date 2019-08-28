Редактор Цензор.НЕТ 28.08.19 20:1828.08.19 20:18 Родичі загиблих солдатів вшанували їхню пам'ять біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві. ФОТОрепортаж Родичі загиблих воїнів у російсько-українській війні прийшли 28 серпня до народного меморіалу "Стіна пам'яті" на Михайлівській площі в Києві, щоб вшанувати пам'ять полеглих солдатів.Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій. Фото - Олег Богачук Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145146 x Мені подобається 2
кацапо-фашисты за все заплятят.
и уже платят.и будут платит веками!
і жовті соняхи оберемками... бо в тому проклятому 2014 році саме в соняхах і ховалися від "братерських обійм сметрельних" наші Воїни...
материнське горе безмежне...