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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Дрогобич (9) обвалення (75)

 У зруйнованому будинку в Дрогобичі обрушилася ще одна плита, що нависла над руїнами. ФОТОрепортаж

У будинку в Дрогобичі Львівської області, в якому зруйнувався один з під'їздів, обвалилася ще одна плита над руїнами, загрози вцілілим під'їздам не знайдено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дрогобицької міської ради.

"Перед 15:00, стався обвал верхньої плити, яка нависла над руїнами. Ніхто з рятувальників не постраждав. Також експерт огляув під'їзди, за його висновком загроз подальшого обвалу в сусідніх під'їздах немає", - йдеться в повідомленні.

Жителям дозволять забрати основні речі з квартир. Зараз готують опори для даху, щоб запобігти його обвалу. Після цього квартири опечатають.

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Адміністрація КП "Дрогобичводоканал" повідомила, що в усьому кварталі припинено водопостачання у зв'язку з тим, що обвал у будинку викликав руйнування комунікацій.

Соціальні служби зобов'язані організувати забезпечення води в будинки людей з інвалідністю, які проживають у кварталі.

"Загалом евакуйовано 103 особи. Чотири сім'ї потребують забезпечення житлом", - повідомили в мерії.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобич зруйнувався під'їзд житлового будинку з першого по четвертий поверх.

На місці обвалення були виявлені тіла двох загиблих. За даними ДСНС, під завалами можуть бути ще 5 осіб.

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".

У зруйнованому будинку в Дрогобичі обрушилася ще одна плита, що нависла над руїнами 01

У зруйнованому будинку в Дрогобичі обрушилася ще одна плита, що нависла над руїнами 02
У зруйнованому будинку в Дрогобичі обрушилася ще одна плита, що нависла над руїнами 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145126
 
 
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а нашли ребенка, который звонил? или еще сильнее привалило...
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Старые дома и всякие дауны любят сносить для перепланировки несущие стены, вот скорей всего и результат..
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офіси і крамниці на першому поверсі - от і вся причина обвалу ! це і на фото видно ...
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чотири сім'ї? це тільки з тих кватір, шо рухнули повністю, а як бути з сусідами? Зараз і там посипеця!!! Будівля втратила монолітність - небезпека для сусідніх кватір виросла!!!
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