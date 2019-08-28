 Поліція затримала 30 учасників конфлікту на Харківщині, під час якого побили журналіста 112 каналу. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
За попередньою інформацією одна людина зазнала тілесних ушкоджень.
Конфлікт між охоронцями лісопереробного підприємства і журналістами виник під час зйомок відеосюжету. Застосовуючи силу, охоронці перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою і заподіяли журналісту тілесні ушкодження, тяжкість яких буде встановлена за результатами медогляду.
Зараз ситуація перебуває під контролем. Працівники поліції вживають заходи для недопущення порушень правопорядку.
Після опитування учасників конфлікту до правопорушників будуть застосовані заходи згідно з чинним законодавством.
За цим фактом порушено кримінальні провадження за статтями КК 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів), 293 (групове порушення громадського порядку), 345 (погроза або насильство щодо журналіста) і 347 (умисне знищення або пошкодження майна).
титушкиохранники. Хозяев можно брать за вырубку без документов, а если есть документ, их не возьмешь, виновен тот, чья подпись в бумагах.
Украина - правовое государство.
p.s. голобородько в деле! ширма отрабатывает свой хлеб, всё как и хотели!