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 Події, Суспільство
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Все про:журналістика (839) напад (651) Нацполіція (8105)

 Поліція затримала 30 учасників конфлікту на Харківщині, під час якого побили журналіста 112 каналу. ФОТО

На Харківщині за фактом нападу на знімальну групу 112 каналу відкрито кримінальне провадження. Можливих нападників затримано і доставлено в територіальні відділки поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

За попередньою інформацією одна людина зазнала тілесних ушкоджень.

Конфлікт між охоронцями лісопереробного підприємства і журналістами виник під час зйомок відеосюжету. Застосовуючи силу, охоронці перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою і заподіяли журналісту тілесні ушкодження, тяжкість яких буде встановлена ​​за результатами медогляду.

Зараз ситуація перебуває під контролем. Працівники поліції вживають заходи для недопущення порушень правопорядку.

Поліція затримала 30 учасників конфлікту на Харківщині, під час якого побили журналіста 112 каналу 01Поліція затримала 30 учасників конфлікту на Харківщині, під час якого побили журналіста 112 каналу 02

Після опитування учасників конфлікту до правопорушників будуть застосовані заходи згідно з чинним законодавством.

За цим фактом порушено кримінальні провадження за статтями КК 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів), 293 (групове порушення громадського порядку), 345 (погроза або насильство щодо журналіста) і 347 (умисне знищення або пошкодження майна).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145116
 
   
 Топ коментарі
 
от мне интересно просто, насколько надо быть тупым овощем, чтоб за 2 копейки зарплаты охранника сломя голову бросаться п.здить журналистов, чтоб потом гарантированно получить приключения с полицией на свою жопу
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Як би там був моСк то в охоронники він би не пішов
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а там возле забора и девчонки-хулиганки к пацанчикам тулятся))) эти тоже охраняли-лупили?
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это шмары , которые делают вакуум... причем насмерть высасуууют
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ну зачем Вы так? а вдруг это поварихи или дворники? ))) (сам не верю!))))) ... )
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хулиганки возбуждали и соблазняли! а по делу надо хозяев за пенис брать, а то как обычно виноватые уже возле стены стоят!
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Хозяев брать за нападение? Так они не нападали, то титушки охранники. Хозяев можно брать за вырубку без документов, а если есть документ, их не возьмешь, виновен тот, чья подпись в бумагах.
Украина - правовое государство.
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хулиганки возбуждали и соблазняли! а по делу надо хозяев за пенис брать, а то как обычно виноватые уже возле стены стоят!
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от мне интересно просто, насколько надо быть тупым овощем, чтоб за 2 копейки зарплаты охранника сломя голову бросаться п.здить журналистов, чтоб потом гарантированно получить приключения с полицией на свою жопу
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Як би там був моСк то в охоронники він би не пішов
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так а шо они там снимали? вырубку леса? Неположено! Незаконную вырубку лесов пианист уже победил!!! ЕЁ НЕТ, еще так грозно топнул ножкой 35 размера! Бурштын тоже победил! Парад провёл, сэкономил кучу бабла, выплатитл военным по 280грн (прошлый раз был и парад с техников и разовые выплаты по 2-5тыс). Сейчас проведет инспекцию всех домов!

p.s. голобородько в деле! ширма отрабатывает свой хлеб, всё как и хотели!
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Ну и домик у нас! То обворовывают, то обзывают, а еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта! Это же кошмар! Ужас!
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Да, по реакции петиков заметно, что е.ашили журналюг НЕ из Кривого или 5-го.
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Как был положен конец незаконной добыче янтаря, так и будет прекращена незаконная вырубка леса! Верим нашему Президенту! Кто не верит - тот порохоботик! Полиция задержала 30 участников конфликта на Харьковщине, во время которого избили журналиста 112 канала - Цензор.НЕТ 6593
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Петя 5 лет нам басни о этом трындел если ты не в курсе, зеля только завтра получит большинство рычагов для реального изменения ситуации
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А Петя имел большинство? Или Петин -Гройсман?
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это стеб или ты серьезно не знаешь что пеця рулил большинством и Грося его человек?
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Золочевская полиция возглавляет лесную мафию.Бенефициары.Как и Сахновщанская у себя.На Харьковщине мафию возлавляют карательные органы.Это Зе на заметку!
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Задержала и отпустила потому что Аваков в теме
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Ну вот оперативненько сработали молодцы.
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