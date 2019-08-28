 Шахрай у Харкові пропонує ветеранам АТО допомогти з купівлею пільгового житла і зникає після отримання грошей: вже обдурив на $35 тис. ФОТО

Про це повідомив полковник ЗСУ Олег Громадський, передає Цензор.НЕТ.

"На фото - Полікашов Олексій Володимирович. Житель Харкова. За допомогою шахрайської схеми здійснює шахрайські дії щодо учасників АТО з придбання житла. При знайомстві представляється помічником депутата, пропонує ветеранам АТО участь у програмі з пільгового придбання квартир. Бере гроші, видає фальшиві договори купівлі і підроблені копії платіжок і зникає. Вже є двоє абсолютно між собою незнайомих жителів Харкова, яких цей шахрай кинув на $35 тис." - написав він, попросивши відгукнутися всіх, хто постраждав від шахрайських дій Полікашова А.В.

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