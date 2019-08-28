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Все про:Дрогобич (9) обвалення (75)

 За кілька днів до обвалення під'їзду в Дрогобичі мешканці скаржилися на тріщину в стіні, - "Обозреватель". ФОТО

Мешканці будинку в Дрогобичі, в якому обвалився під'їзд, за кілька днів до обвалення зверталися в ЖЕК зі скаргою на тріщину в стіні. Їм порадили робити ремонт власними силами.

З мешканкою сусіднього будинку поспілкувалися кореспонденти видання "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вам кажу, що вибуху не було! Будинок просто завалився, звук такий був, ніби щось руйнується і сиплеться", - розповіла мешканка сусіднього будинку №103 по вулиці Грушевського Ольга.

За кілька днів до обвалення підїзду в Дрогобичі мешканці скаржилися на тріщину в стіні, - Обозреватель 01

За словами жінки, вона не спала в момент обвалення.

"І раптом чую цей звук. У нас тут є дитячий садок, який розбирають. Ще подумала, може, люди там якісь матеріали крадуть, і щось обвалилося. Коли чую чоловічий голос, такий страждальний: "Люди! Викликайте рятувальників", - і потім знову і знову він це повторював", - пояснює жінка.

За кілька днів до обвалення підїзду в Дрогобичі мешканці скаржилися на тріщину в стіні, - Обозреватель 02

Дивіться також: На місці обвалення внаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі виявлено тіло другого загиблого, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Також вона каже, що деякі сусіди вибігли зі своїх квартир. "Моя сусідка надавала допомогу людям із цього будинку. Прийшла і розповідає, що впав цілий під'їзд, тільки дах вцілів. А мешканці їй говорили, що дня за два-три перед обваленням вони ходили в ЖЕК і скаржилися на велику тріщину в стіні будинку. А їм там сказали, мовляв, робіть ремонт своїми силами", - розповіла Ольга.

За кілька днів до обвалення підїзду в Дрогобичі мешканці скаржилися на тріщину в стіні, - Обозреватель 03

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобич зруйнувався під'їзд житлового будинку з першого по четвертий поверх.

На місці обвалення були виявлені тіла двох загиблих. За даними ДСНС, під завалами можуть бути ще 5 осіб.

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145087
 
 
 Топ коментарі
 
А сколько еще таких домов аварийных в Украине...
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кто-то в подьезде замутил евроремонт...
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Там плиты только в пролётах, остальное - дерево в кирпичной коробке в 2 пальца. Зато "бесплатно"! сами правда строили или получал ив счёт ЗП но "бесплатно" - красивее звучит.
Совковые клоповники.
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А сколько еще таких домов аварийных в Украине...
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да это не аварийный посмотрите на фотографию это брак и трагедия были заложены при строительстве видимо сдавали в какой то там годовщине КПСС.. кирпич красный и серый силикатный а такое не допустимо красный обжиг и силикат не дружат меду собой кладки должны быть из одного вида допускаются пермычки бетонные или блоковые а потом кладка крпичем иного состава а так увы.. силикат отталкивает воду но тянет мороз и холода красны й тянет воду и разбухает во время мороза смешав красны и силикат получили играющую стенку...долго ли ждать оставалось беды... никакой бетонной основы под перекрытия меж этажные не положили а прямо на кипичную кладку... влага годы усталось где то просчет по толщине и качество кирпича и пошла трещина дом с момента наружной трещины был уже аварийным людей надо было выселять в течении суток .. но увы.. теперь ЖЭК пойдет хором под уголовное дело и в тюрьму лет на 10-12 как пить дать... найдт ли прорабастрйоки треста конкретного мастера укладчиков кирпича и проектанов и членов госкомисси принявшей дом ОЙ вряд ли навреное уже все на ТОМ свете....
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никуда никто не пойдет. Вон байкер с женой влетел в огромную яму посреди дороги и убился, дорога оказалась "ничейной".
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Гірше всього що такого брака повно і в новобудовах.
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А вы думали, что со времен СССР дома не нужно ремонтировать? Причем тут брак, если этому дому уже раз 5 как должны были сделать капремонт?
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как раз в таких малолитражних "клоповниках" народ старается вискрести лишние пару метров,- долбят несущие стени, мутят всякие балкончики так что х.з.
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судя по остаткам квартир - этот кто-то об этом не знает.
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Плиты выдержали ,а раствор на кладке-без цемента.Ни одного уцелевшего фрагмента кладки.кирпич пустотный.Тоже труха.Вот тебе и совок!!!
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Там плиты только в пролётах, остальное - дерево в кирпичной коробке в 2 пальца. Зато "бесплатно"! сами правда строили или получал ив счёт ЗП но "бесплатно" - красивее звучит.
Совковые клоповники.
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Фасадная стена не менее 800 мм, дом видать очень старый и безлаберно отреставрирован.
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у меня брат снимал подобный клоповник под майнинг, я был в шоке когда вошел, все стены и перекрытия - дерево, ходишь и всё скрипит и трещит (только коробка и пролёты кирпич\бетон) Советские клоповники с говна и палок но зато "бесплатные"!!!! (а точнее - люди строили их сами или получал ив счёт ЗП или от заводов). Деревянная будка.
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вообще ЖЭК это офис дворников и бухгалтеров. Все приходится делать за свой счет, какая от них польза?
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Мода сейчас на квартиры-студии, когда валят все перегородки, фасадную стену, увеличивая тем самым комнаты за счёт балконов. Контролировать этот беспредел некому, значит будут продолжать валится перекрытия, гибнуть люди. Любой несколько-дневный шум перфоратора должен перепроверяться.
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Ну? и где? фото трещины? чтоб знать, чего бояться... как вы заголовки пишете....вообще не совпадает с содержанием!
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дивуватися нічого - типова "сталінка" , яка вже давно вичерпала свій ресурс ... питання лише - скільки ще таких в Україні і як часто тепер будуть відбуватися подібні аварії ...
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такі будинки потрібно зносити і будувати нові. от і буде внутрішня інвестиція
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Ну, хрін з тими сталінками, а хтось контролював новобудови?
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