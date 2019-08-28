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Все про:Київська область (992) пограбування (410) Нацполіція (8105) цигани (80)

 "На підлогу, руки за голову!" - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини, працівники Сквирського відділу поліції спільно з бійцями КОРДу Вінницькій області затримала банду грабіжників ромської національності, яка вчинила напад на беззахисну пенсіонерку під Києвом і обґрунтовано підозрюються в низці інших злочинів. У відео використовується нецензурна лексика.

Про це 28 серпня повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі увірвалися в її будинок, забрали гроші, які старенька відкладала на похорон, вони зв'язали і побили її", - пише він.

За словами поліцейського, зараз перевіряється можлива причетність ромів до інших злочинів.

"Дякуємо за допомогу колегам з Вінницької області! Скільки ж потрібно "героїзму", щоб групою вночі напасти на самотню пенсіонерку?" - додав Нєбитов.

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Як повідомлялося раніше, на Сквирщині зловмисники вночі увірвалися в будинок пенсіонерки, погрожуючи фізичною розправою, викрали 20 000 гривень і продукти.

Четверо затриманих чоловіків у віці від 23 до 45 років обґрунтовано підозрюються у скоєнні низки пограбувань домогосподарств на території Вінницької, Житомирської, Київської та Черкаської області.

На підлогу, руки за голову! - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині 01

На підлогу, руки за голову! - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині 02
На підлогу, руки за голову! - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині 03
На підлогу, руки за голову! - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині 04
На підлогу, руки за голову! - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині 05

На підлогу, руки за голову! - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145086
 
   
 Топ коментарі
 
Роми? Ось на фото - роми. А циганва - смердючі воші.

"На пол, руки за голову!" - бойцы КОРДа обезвредили банду ромов, ограбивших пенсионерку на Киевщине - Цензор.НЕТ 6533
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текст сообщения написан по-русски? но в русском нет понятия "ромская национальность". Есть понятие - цыгане. И не надо здесь стыдливо юбчонку на коленки натягивать...
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та шось непохоже шо саме ці цигани грабували бабусю
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Ну прям ваще круто, ващешно ваще!!! Целую группировку взяли крутяки!!! Коломойский с Ахметовым уже 30 лет всех пенсионеров страны грабят и ниче... нету крутых ребят в форме у них на виллах, но зато опаснейших циган круто взяли
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чим ти незадоволений, хлопці в контру ганяли, бач як з ліхтариками гарно в них виходить, тихо перед світанком коли вікна відчинені , заскочили з прохолодним повітрям...а скільки тунельне бачення треба тренувати для таких ситуацій, шоколад з шкідливим кофеїном і за бабцю треба ребра добре натовкти ромалам "На підлогу, руки за голову!" - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині - Цензор.НЕТ 3741
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не нада огульно всіх записувати в бандіти. Да, цигани крадуть, бо їх сам Господь благословив на це діло - якось один циган вкрав цвяха, яким мали прибивати Ісуса до дерева. Да, вони в значній степені асоціальні. Тра' проводити цілеспрямовану політику щодо циган, але ця політика має бути гуманною, і побачите - цигани теж люди і можуть проявляти людяність.
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Словаки проводили.
У них вообще одна из основных причин распада Чехословакии это то, шо 15 % населения Словакии - цыгане. Почти миллиард евро от Евросоюза потратили. Города им построили, школы. И в итоге як были там цыгане - немытые и необразованные воры - так и на данный момент такими и остались
Единственное изменение - в связи с отсутствием границ в ЕС многие из них на Францию и Германию двинули, там украсть можно больше.
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значно більшої шкоди українцям та Україні завдають йюди, а цигани - то мєлочь пузата. Вони не строят планів всесвітнього панування
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зразу видно прихожанина православної упц мп
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ну якщо гої вірять в юдейські казочки то в чому проблема? "іисус" терпів - гоям велів "На підлогу, руки за голову!" - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині - Цензор.НЕТ 9828
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Як в народі,так і в словниках,цигане-це обманщики, плути,жебраки,канючники,крадуни,перекупщики,бариги.До(роми як народ)їх "притягують тут за вуха"такими приписками тільки подібні їм по опису бариги,мафіозно-кланово повязані,наприклад-порохоботи циганські,на яких і "шапка горить"-плутують,як ромів на неромів натравити,чи навпаки.В цивілізованих країнах-це стаття"Розпалювання міжнаціональої ворожнечі",бо насравді- впіймали злочинців і крапка
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мій покійний дідо мав з ними дуже коротку розмову, брав молоток в руки, а циган в той же час брав ноги в руки. "На підлогу, руки за голову!" - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині - Цензор.НЕТ 2415
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старый анекдот
***
молодая цыганка рожала в родзале -
у акушерки золотая коронка пропала изо рта и кошелек из подсобки
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В оригіналі, здається, ще мало не в піхві породіллі циганча поцупило золоту каблучку з пальця акушерки. )))
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циганська поварьона кніга: сначала надо украсть кастрюлю
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Впредь цыган в плен не брать - наказ народа Украины!
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ну, тада і продажних суддів, прокурв, поліцаїв, митарів теж ліквідіровать на мєстє
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