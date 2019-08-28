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 Суспільство
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Все про:Донецьк (561) Захарченко Олександр (285)

 Найманці РФ "декомунізували" площу в центрі Донецька на честь ліквідованого ватажка "ДНР" Захарченка. ФОТО

Донецькі терористи перейменували Жовтневу площу в центрі міста на честь знищеного ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на ЗМІ окупантів інформує блогер Necro Mancer.

"Декомунізація триває успішно", - з іронією прокоментував він фото таблички з новою назвою площі.

Найманці РФ декомунізували площу в центрі Донецька на честь ліквідованого ватажка ДНР Захарченка 01

Найманці РФ декомунізували площу в центрі Донецька на честь ліквідованого ватажка ДНР Захарченка 02
Найманці РФ декомунізували площу в центрі Донецька на честь ліквідованого ватажка ДНР Захарченка 03

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Найманці РФ декомунізували площу в центрі Донецька на честь ліквідованого ватажка ДНР Захарченка 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145065
 
 
 Топ коментарі
 
а будет проспект мотороллы, или бульвар гиви???.....
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Перед войной вроде называли площадью Шевченко. По крайней мере это бульвар Шевченка и на пересечении с Артема стоял памятник Шевченко
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После освобождения,выпрошу этот кусок гранита для уборной в саду ))
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Він фонить новоотсосією. Воно Вам треба?
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Пусть фонит. Капельки разлетающейся мочи будут гасить тот фон ))
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а будет проспект мотороллы, или бульвар гиви???.....
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Я не верю , что там живут украинцы .
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не. будет провулок дамбасни - всю голактику кормящей.
Во карбонарии отжигают. площадь курощупа.
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надо было ещё мавзолей с его покорёженной тушкой поставить по середине, чтоб дырявые ходили челом бить бате
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И вы еще хотите вернуть дамбас с Особым Статусом чтобы каждый день ездить по улицам назваными именем террористов убивших десятки тысяч наших людей?
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А ты думаешь это люди ставили ? Всем насрать на захера. Это сепарская власть о себе заботится.
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Ну сепарская власть получив Особый статус получит и полные права, которые Украина обязана будет выполнять, иначе Рашка будет визжать в ООН и обратно введет свои войска уже для защиты признаной Украиной и миром суверенной донецкой республики. Хотя я уверен что она и не будет их выводить. Просто росийские солдаты переоденутся в форму полицаев и будут делать то же самое.
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По статистике 54 % на оккупированной територии против днр. И 95 % против на свободной. Проведя выборы по украинским законам,вылетают все гавнюки.
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Забудь. Не будет там выборов по украинским законам. Рашка не выведет свои войска до выборов (хотя не факт что она выведет их после выборов, если конечно вы верите *****), не убедившись что на выборах победили все прокремлевские силы. Во вторых какие могут быть украинские законы, если проукраинские силы и кандидаты и ногой не смогут ступить на окупированную территорию контролируемую росийскими войсками не то что ездить по той территории с агитацией.
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Так это четко прописано в Минске. Подписанное путей. За этими делами весь мир следит. Такие номера не пройдут.
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Если учитывать,что обе стороны выполняют договренности то да,в чем многие сомневаются...да и европа не особенно поддерживает Украину
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Проспект Бандеры в его честь переименуют под радостные стоны зебилов.
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перед своими реверансничают
чтобы не разбежались до отстрела
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а мойка имени Мотороллы и супермаркет имени Гывы есть ?
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был. метро назывался. но его дамбасня отреформировала.
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теперь кажный день под табличку будут ходит все знавшие и не знавшие его коллеги-олканы, паралельно вспоминая минувшие дни, как вместе когда то бухали они.
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Напейсав рік тому... про поминки в кафе "сепар"...

прощай давидыч ну помянем
сказал печально курощуп
как вдруг кабздон санёк ты будешь
таки смеяться но привет
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А нахріна на портреті голова?
Куркомац начебто вийшов з кафе без неї...
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Все как завещал великий членин и сралин, сначала сами убьют, потом памятник поставят...
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А чего не площадь Сопли?
Во первых звучит,во вторый тоже херой наркоман
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Що ж, легше буде перейменовувати при звільненні
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