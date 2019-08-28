 Найманці РФ "декомунізували" площу в центрі Донецька на честь ліквідованого ватажка "ДНР" Захарченка. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на ЗМІ окупантів інформує блогер Necro Mancer.
"Декомунізація триває успішно", - з іронією прокоментував він фото таблички з новою назвою площі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на ЗМІ окупантів інформує блогер Necro Mancer.
"Декомунізація триває успішно", - з іронією прокоментував він фото таблички з новою назвою площі.
Во карбонарии отжигают. площадь курощупа.
чтобы не разбежались до отстрела
прощай давидыч ну помянем
сказал печально курощуп
как вдруг кабздон санёк ты будешь
таки смеяться но привет
Куркомац начебто вийшов з кафе без неї...
Во первых звучит,во вторый тоже херой наркоман