 Найманці РФ "декомунізували" площу в центрі Донецька на честь ліквідованого ватажка "ДНР" Захарченка. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на ЗМІ окупантів інформує блогер Necro Mancer.

"Декомунізація триває успішно", - з іронією прокоментував він фото таблички з новою назвою площі.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Московський фонд перейнявся будівництвом пам'ятника Миколі ІІ в окупованому Донецьку