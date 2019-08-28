EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  1463  21
Все про:акція (634) Київ (6433) посольство РФ (181) Іловайськ (173) Олег Богачук (878)

 "Росія - вбивця наших синів": під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під посольством РФ у Києві триває акція, присвячена українським військовослужбовцям, загиблим в Іловайському котлі в серпні 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

28 серпня, громадська організація "Об'єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО" проводить акцію під посольством РФ у Києві, де разом із сім'ями згадує загиблих воїнів. Активісти планують запалити Вогонь вічної пам'яті і таким чином нагадати світові про агресію Росії.

На акції вже зібралися близько 300 осіб - це матері і дружини загиблих бійців, ветерани бойових дій, які брали участь в Іловайській операції.

Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 01

Також Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що планує відвідати акцію: "О 10-00 сьогодні з хлопцями біля посольства РФ. Напередодні Дня пам'яті загиблих захисників України нам є що сказати нашим міжнародним партнерам і новій владі України. Є що сказати і оркам. Люди мають дізнатися правду про Іловайськ та Дебальцеве. Мусить бути суд не тільки над російськими військовими злочинцями, а й над тими, хто з української сторони дозволив їм здійснити задумане".

Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 02

Нагадаємо, в кінці серпня Україна згадує Іловайську трагедію. У 2014 році українські бійці потрапили в оточення, де зазнали найбільших втрат за всю російсько-українську війну. Згідно з останніми даними, українська армія втратила в боях за Іловайськ у серпні 2014 року 220 військових, 40 зникли без вісті, 13 військовослужбовців досі в полоні. Щороку по всій країні відбуваються пам'ятні заходи, молебні, виставки, спеціальні кінопокази.

Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 03


Нагадаємо також, у День Незалежності Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення на 29 серпня Дня пам'яті захисників, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України.

Читайте також: У зв'язку з проведенням пам'ятних заходів на Повітрофлотському проспекті в Києві тимчасово обмежать рух транспорту, - КМДА

Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 04
Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 05
Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 06
Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 07
Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 08
Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 09
Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 10
Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 11
Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 12
Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 13
Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 14
Росія - вбивця наших синів: під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом 15
Фото і відео: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144995
 
   
 Топ коментарі
 
Теперішня влада боїться стягів Айдару, боїть назвати країну - агресорку...
Дожилимь до ганьби..
Вічна пам 'ять полеглим воїнам.
 показати весь коментар
 
Мне нужно зубастое государство
Политика / Общество 27-авг, 23:189 3 073 8

Мне нужно зубастое государство

Абсолютно личное ощущение: мне нужно зубастое государство. Несколько агрессивное государство. В том понимании, что в ответ на пощечину сшибает с ног и ложит мордой в асфальт. Обидчика. Агрессора.

Безусловно - в виде активной дипломатии, сильной военной стратегии и жестком отстаивании национальных интересов.

Все эти нюни, которые распускает наш новый президент - никак не вяжутся в моем представлении с той Украиной, которая на этом куске земли сейчас должна бы вести себя иначе.

Ведь время - военное.

Это в другое время можно было бы (хотя я против) показывать себя белой и аморфной, у которой "гульки на уме".

Допустим, были бы мы всемирной "Швейцарией" с надежными банками, или оффшорным Кипром, или холодной Аляской - которым в принципе воевать не с кем. Хотя, чем черт не шутит? Амебы.

Такими мне видятся все эти депутаты и их избиратели, которые готовы по трупам умерших украинцев прокладывать мирные тропы, чтобы наладить отношения с Россией. Или это у меня неправильные представления об Украине - или все-таки у них.

Вот только слабость всегда притягивает к себе чужую агрессию.

Может, эти люди в личной жизни не привыкли защищаться?

И поэтому личное переносят на общее, на всю страну?

Где зубы? Где активная позиция?

Чтобы к такой Украине отныне боялись на пушечный выстрел подойти с предложениями забыть про Крым и взять на себя вину за развязанную Россией войну?

Дать воду оккупантам или восстановить разрушенную инфраструктуру Донбасса за свои деньги?

Гложет это чувство, что не хватает нам здоровой оборонительной агрессии.

Елена Кудренко
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Теперішня влада боїться стягів Айдару, боїть назвати країну - агресорку...
Дожилимь до ганьби..
Вічна пам 'ять полеглим воїнам.
 показати весь коментар
 
 
дуже шкода цих людей.... ну, чому у нас завжди, не знаю, як це українською, скажу кацапською--униженньіе государством, стоять окремо від держави?
 показати весь коментар
 
 
"Люди должны узнать правду об Иловайске и Дебальцево. Должен быть суд не только над российскими военными преступниками но и над теми, кто с украинской стороны позволил им осуществить задуманное
Источник: https://censor.net.ua/p3144995"

А тот, кто кинул добробаты на Иловайск без согласования с ВСУ, возомнив себя главнокомандующим, будет отвечать?
 показати весь коментар
 
 
Он же сказал, что максимум покрасит ларек...
 показати весь коментар
 
 
Мне нужно зубастое государство
Политика / Общество 27-авг, 23:189 3 073 8

Мне нужно зубастое государство

Абсолютно личное ощущение: мне нужно зубастое государство. Несколько агрессивное государство. В том понимании, что в ответ на пощечину сшибает с ног и ложит мордой в асфальт. Обидчика. Агрессора.

Безусловно - в виде активной дипломатии, сильной военной стратегии и жестком отстаивании национальных интересов.

Все эти нюни, которые распускает наш новый президент - никак не вяжутся в моем представлении с той Украиной, которая на этом куске земли сейчас должна бы вести себя иначе.

Ведь время - военное.

Это в другое время можно было бы (хотя я против) показывать себя белой и аморфной, у которой "гульки на уме".

Допустим, были бы мы всемирной "Швейцарией" с надежными банками, или оффшорным Кипром, или холодной Аляской - которым в принципе воевать не с кем. Хотя, чем черт не шутит? Амебы.

Такими мне видятся все эти депутаты и их избиратели, которые готовы по трупам умерших украинцев прокладывать мирные тропы, чтобы наладить отношения с Россией. Или это у меня неправильные представления об Украине - или все-таки у них.

Вот только слабость всегда притягивает к себе чужую агрессию.

Может, эти люди в личной жизни не привыкли защищаться?

И поэтому личное переносят на общее, на всю страну?

Где зубы? Где активная позиция?

Чтобы к такой Украине отныне боялись на пушечный выстрел подойти с предложениями забыть про Крым и взять на себя вину за развязанную Россией войну?

Дать воду оккупантам или восстановить разрушенную инфраструктуру Донбасса за свои деньги?

Гложет это чувство, что не хватает нам здоровой оборонительной агрессии.

Елена Кудренко
 показати весь коментар
 
 
Интересно фанаты парадов тоже туда пришли?
 показати весь коментар
 
 
под офесом "презедента" надо собираться, а то он не вкурсе с кем воюет Украина...
 показати весь коментар
 
 
***
Он выходил с под Иловайска, ему чуть больше двадцати,
в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
Он третьи сутки в окружении, из роты больше никого.
И вспоминая то сраженье, что не похоже на кино…

Комбат кричал: «Держите фланги!», а фланги сутки уж молчат,
Их пять часов бомбили «Грады» - российской армии набат…
Взвода на небо уходили, ведь после «Градов», мин поток
Из миномётов 2Б9, с названием нежным «Василёк».

И как стояли спина в спину, уже не сорок… впятером.
Как из зеленки выходили, под Старобешевым, потом.
Как среди трупов затерявшись, где Псковский проходил спецназ,
в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз.

Как Димка с криками: «Відходьте! Я їх ще трішки придержу!»
Лёг с пулеметом, вынув сошки и залп нарушил тишину.
Он ранен был, с пробитым лёгким, ведь до своих не доползти.
Их прикрывал осознавая, что здесь конец его пути.

Десант российский окружая, все замыкал свое кольцо,
Ребята с боем прорывалась, из зоны действия АТО.
Команда штаба: «Выходите! Для вас создали коридор».
В котором их, как будто в тире, лупили снайперы в упор.

И вы поверьте очень страшно, оставить и не хоронить,
Друзей с которыми не раз ты, старался пайку разделить.
Он выходил с под Иловайска, ему чуть больше двадцати,
в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
 показати весь коментар
 
 
за Иловайск, должны ответить вальцман и его галиматеи, которые подставили добробаты под прицельный огонь рашистов..
януку и пукину - не удалось убить активистов на Евромайдане,
а пукину и поросенко это удалось, ведь под Иловайском - погибли самые патриотичные и активные защитники Украины, те, кто до последнего защищал Майдан от беркутни..
 показати весь коментар
 
 
Вот именно,их убила предательская позиция того руководства.Назови войну-войной,все могло быть иначе.Позиция Европы и штатов,в том числе.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору