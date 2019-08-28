 "Росія - вбивця наших синів": під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
28 серпня, громадська організація "Об'єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО" проводить акцію під посольством РФ у Києві, де разом із сім'ями згадує загиблих воїнів. Активісти планують запалити Вогонь вічної пам'яті і таким чином нагадати світові про агресію Росії.
На акції вже зібралися близько 300 осіб - це матері і дружини загиблих бійців, ветерани бойових дій, які брали участь в Іловайській операції.
Також Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що планує відвідати акцію: "О 10-00 сьогодні з хлопцями біля посольства РФ. Напередодні Дня пам'яті загиблих захисників України нам є що сказати нашим міжнародним партнерам і новій владі України. Є що сказати і оркам. Люди мають дізнатися правду про Іловайськ та Дебальцеве. Мусить бути суд не тільки над російськими військовими злочинцями, а й над тими, хто з української сторони дозволив їм здійснити задумане".
Нагадаємо, в кінці серпня Україна згадує Іловайську трагедію. У 2014 році українські бійці потрапили в оточення, де зазнали найбільших втрат за всю російсько-українську війну. Згідно з останніми даними, українська армія втратила в боях за Іловайськ у серпні 2014 року 220 військових, 40 зникли без вісті, 13 військовослужбовців досі в полоні. Щороку по всій країні відбуваються пам'ятні заходи, молебні, виставки, спеціальні кінопокази.
Нагадаємо також, у День Незалежності Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення на 29 серпня Дня пам'яті захисників, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України.
Дожилимь до ганьби..
Вічна пам 'ять полеглим воїнам.
Источник: https://censor.net.ua/p3144995"
А тот, кто кинул добробаты на Иловайск без согласования с ВСУ, возомнив себя главнокомандующим, будет отвечать?
Политика / Общество 27-авг, 23:189 3 073 8
Мне нужно зубастое государство
Абсолютно личное ощущение: мне нужно зубастое государство. Несколько агрессивное государство. В том понимании, что в ответ на пощечину сшибает с ног и ложит мордой в асфальт. Обидчика. Агрессора.
Безусловно - в виде активной дипломатии, сильной военной стратегии и жестком отстаивании национальных интересов.
Все эти нюни, которые распускает наш новый президент - никак не вяжутся в моем представлении с той Украиной, которая на этом куске земли сейчас должна бы вести себя иначе.
Ведь время - военное.
Это в другое время можно было бы (хотя я против) показывать себя белой и аморфной, у которой "гульки на уме".
Допустим, были бы мы всемирной "Швейцарией" с надежными банками, или оффшорным Кипром, или холодной Аляской - которым в принципе воевать не с кем. Хотя, чем черт не шутит? Амебы.
Такими мне видятся все эти депутаты и их избиратели, которые готовы по трупам умерших украинцев прокладывать мирные тропы, чтобы наладить отношения с Россией. Или это у меня неправильные представления об Украине - или все-таки у них.
Вот только слабость всегда притягивает к себе чужую агрессию.
Может, эти люди в личной жизни не привыкли защищаться?
И поэтому личное переносят на общее, на всю страну?
Где зубы? Где активная позиция?
Чтобы к такой Украине отныне боялись на пушечный выстрел подойти с предложениями забыть про Крым и взять на себя вину за развязанную Россией войну?
Дать воду оккупантам или восстановить разрушенную инфраструктуру Донбасса за свои деньги?
Гложет это чувство, что не хватает нам здоровой оборонительной агрессии.
Елена Кудренко
Он выходил с под Иловайска, ему чуть больше двадцати,
в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
Он третьи сутки в окружении, из роты больше никого.
И вспоминая то сраженье, что не похоже на кино…
Комбат кричал: «Держите фланги!», а фланги сутки уж молчат,
Их пять часов бомбили «Грады» - российской армии набат…
Взвода на небо уходили, ведь после «Градов», мин поток
Из миномётов 2Б9, с названием нежным «Василёк».
И как стояли спина в спину, уже не сорок… впятером.
Как из зеленки выходили, под Старобешевым, потом.
Как среди трупов затерявшись, где Псковский проходил спецназ,
в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз.
Как Димка с криками: «Відходьте! Я їх ще трішки придержу!»
Лёг с пулеметом, вынув сошки и залп нарушил тишину.
Он ранен был, с пробитым лёгким, ведь до своих не доползти.
Их прикрывал осознавая, что здесь конец его пути.
Десант российский окружая, все замыкал свое кольцо,
Ребята с боем прорывалась, из зоны действия АТО.
Команда штаба: «Выходите! Для вас создали коридор».
В котором их, как будто в тире, лупили снайперы в упор.
И вы поверьте очень страшно, оставить и не хоронить,
Друзей с которыми не раз ты, старался пайку разделить.
Он выходил с под Иловайска, ему чуть больше двадцати,
в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
януку и пукину - не удалось убить активистов на Евромайдане,
а пукину и поросенко это удалось, ведь под Иловайском - погибли самые патриотичные и активные защитники Украины, те, кто до последнего защищал Майдан от беркутни..