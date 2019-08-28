 Хлопця з перерізаним горлом викинули з машини на Окружній дорозі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Информатор".
Трагічний випадок стався недалеко від перетину Окружної дороги з вулицею Григоровича-Барського близько 1:30.
За словами водія, який був очевидцем того, що відбувається, він рухався Окружною і побачив на узбіччі хлопця. Той ішов нерівною ходою і намагався зупинити інші автомобілі. Спочатку чоловік подумав, що хлопець п'яний і просто хоче, щоб його хто-небудь підвіз додому. Однак чоловік все ж зупинився і вийшов з автомобіля. Коли він підійшов ближче до хлопця, то побачив, що той тримається за шию, а його одяг промок від крові.
Водій спробував надати вмираючому хоч якусь допомогу, але всі його спроби виявилися марними. Перед смертю хлопець вимовив слово "таксі" однак чоловік так і не зрозумів, був той водієм чи пасажиром.
Інші свідки події розповіли, що бачили, як хлопця викинули на узбіччя з автомобіля Daewoo Lanos сірого кольору, після чого авто зникло на великій швидкості. Також вони згадали, що салон машини був весь забруднений кров'ю.
На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи і криміналісти. На цей момент всі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб зловмисників та пошуки автомобіля, який можливо був місцем злочину.
земля пухом... (совсем молодой)
или что Вас смутило? "залитая кровью" это ж не ведро (4-5 литров в человек не выльется сразу, плюс что-то взяла одежда, раз он был весь в крови)
А вот на акции под судом против освобождения кацапских шпионов их стоило бы собрать. Сами-то придете?
То, что ты за Чивокуня - тоже показательно, кстати.
Я с 2004го последовательно на всех выборах голосовал ПРОТИВ Яныка и ПР, против всех, кто когда-либо был в ПР - соответственно - и против Порошка.
И да, быдло - это лично ты, жополиз соевый, а не кто-либо другой - тупое, брехливое быдло.
Радует то, что таких как ты напрягает Зеля - значит он что-то правильно делает и, возможно, мне таки стоило за него голосовать, хотя он и без меня неплохо набрал.
"я же тебе писал, что я за Януковича"
Вы уж определитесь, ботоферма - сколько вас там под одним ником пишет, ущербов дешевых?
Подумал Что збили пешехода
Ужоз
В Страшенах юный «отморозок» в компании таких же, как он, малолетних подонков, жестоко убил 14-летнюю Кристину Пархоменко.
В Единецком районе двое пьяных мужчин зарезали работника автозаправки ради нескольких леев из кассы.
Несовершеннолетнего ударили ножом в спину в Кошнице...
Хай горить в пеклі вбивця.