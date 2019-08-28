 Хлопця з перерізаним горлом викинули з машини на Окружній дорозі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Информатор".

Трагічний випадок стався недалеко від перетину Окружної дороги з вулицею Григоровича-Барського близько 1:30.

За словами водія, який був очевидцем того, що відбувається, він рухався Окружною і побачив на узбіччі хлопця. Той ішов нерівною ходою і намагався зупинити інші автомобілі. Спочатку чоловік подумав, що хлопець п'яний і просто хоче, щоб його хто-небудь підвіз додому. Однак чоловік все ж зупинився і вийшов з автомобіля. Коли він підійшов ближче до хлопця, то побачив, що той тримається за шию, а його одяг промок від крові.

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Водій спробував надати вмираючому хоч якусь допомогу, але всі його спроби виявилися марними. Перед смертю хлопець вимовив слово "таксі" однак чоловік так і не зрозумів, був той водієм чи пасажиром.

Інші свідки події розповіли, що бачили, як хлопця викинули на узбіччя з автомобіля Daewoo Lanos сірого кольору, після чого авто зникло на великій швидкості. Також вони згадали, що салон машини був весь забруднений кров'ю.

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи і криміналісти. На цей момент всі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб зловмисників та пошуки автомобіля, який можливо був місцем злочину.

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