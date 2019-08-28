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Все про:Київ (6433) вбивство (1888)

 Хлопця з перерізаним горлом викинули з машини на Окружній дорозі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 28 серпня, в Києві на Окружній дорозі сталося вбивство. За попередніми даними, хлопця віком на вигляд близько 25 років викинули з машини з перерізаним горлом. В такому стані йому вдалося пройти кілька десятків метрів і просити допомоги у автомобілів, що проїжджали повз. На жаль, хлопець стік кров'ю прямо на тротуарі Окружної дороги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Информатор".

Трагічний випадок стався недалеко від перетину Окружної дороги з вулицею Григоровича-Барського близько 1:30.

За словами водія, який був очевидцем того, що відбувається, він рухався Окружною і побачив на узбіччі хлопця. Той ішов нерівною ходою і намагався зупинити інші автомобілі. Спочатку чоловік подумав, що хлопець п'яний і просто хоче, щоб його хто-небудь підвіз додому. Однак чоловік все ж зупинився і вийшов з автомобіля. Коли він підійшов ближче до хлопця, то побачив, що той тримається за шию, а його одяг промок від крові.

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Водій спробував надати вмираючому хоч якусь допомогу, але всі його спроби виявилися марними. Перед смертю хлопець вимовив слово "таксі" однак чоловік так і не зрозумів, був той водієм чи пасажиром.

Інші свідки події розповіли, що бачили, як хлопця викинули на узбіччя з автомобіля Daewoo Lanos сірого кольору, після чого авто зникло на великій швидкості. Також вони згадали, що салон машини був весь забруднений кров'ю.

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи і криміналісти. На цей момент всі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб зловмисників та пошуки автомобіля, який можливо був місцем злочину.

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Хлопця з перерізаним горлом викинули з машини на Окружній дорозі в Києві 01
Хлопця з перерізаним горлом викинули з машини на Окружній дорозі в Києві 02
Хлопця з перерізаним горлом викинули з машини на Окружній дорозі в Києві 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144985
 
   
 Топ коментарі
 
Авакову все равно. Ему главное организовать очередной митинг нац корпуса против Порошенка.
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та ладно, не надо ля-ля, всем прекрасно известны причины разгула преступности по всей Украине с 2014 года - это исход из природного ареала обитания и расселение по всей Украине значительного количества населения одного кормящего региона, усиленно звавшего к себе расейские танки
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Очень жалко парня. У нас от преступности погибает огромное число людей. Пора власти задуматься над этим. Пора усилить ответственность за убийства, сейчас она настолько мизерная,что это стимулирует преступность, а не останавливает. Этих нелюдей - психопатов обязательно нужно найти и изолировать их от общества на всю их паскудную жизнь, раз уж нет смертной казни.Эти ублюдки не люди, у них нет ничего человеческого, они зарезали парня как курицу и чувствуют себя прекрасно. Разве можно этим биороботам давать какие -то сроки вместо пожизненного?
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лАнус был на укробляхах? Значит все по закону
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А чем тебе Ланос не нравиЦА? Во всяком случае лучше чем всякое советское дерьмо.
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таксист, наверное...его по горлу...сзади... а тачку угнали...
земля пухом... (совсем молодой)
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для них это не проблема... не захотели платить - убили водилу - сами скрылись (или скрылся...может один ушлепок был)
или что Вас смутило? "залитая кровью" это ж не ведро (4-5 литров в человек не выльется сразу, плюс что-то взяла одежда, раз он был весь в крови)
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Каждый день жестокие убийства и стрельба. Такого не было даже в 90-х. Тогда просто криминал воевал между собой. Вы же когда поймаете убийцу если поймаете, сразу под ночной домашний арест его. Петя с Рюкзаковым провели чудесные судебные и правохранительные рехвормы. Кушайте на здоровье порохосрань.
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Парашенко в связи со своим избранием на президенский пост сделал самую большую в истории Украины широкую амнистию выпустив из тюрем более 18тыс заключенных. Такого разгула преступности, грабежей, убийств, насильников во время Парашенка я не помню даже в 90-е.
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та ладно, не надо ля-ля, всем прекрасно известны причины разгула преступности по всей Украине с 2014 года - это исход из природного ареала обитания и расселение по всей Украине значительного количества населения одного кормящего региона, усиленно звавшего к себе расейские танки
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воно про них дивилось кацапські кіна
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Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД: "В стране должны быть стабильные вещи".
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И главное накупить для Авакова глючных французских вертолетов побольше! Преступность сразу пойдет на спад...
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Нащо писати про те, чого розумієш чи не знаєш? Кримінальний кодекс чинний станом на сьогодні прийнятий у 2001 році. Який Порох чи який авакян тоді були при владі?
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Суров, яка ж ти мразота! Твій рікзаков улюбленець зепреза, а ти сам зесрань, яка сере навіть у такій сумній новині!
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Судебно-правоохранительная система живёт и работает по Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, разработанным Портновым. Весь Цензор в то время дружно хлопал декриминализации статей, снижению сроков наказания, освобождениям под залог и превращению стороны обвинения в терпил и поцов. Это называлось борьбой с проклятым совком, коммунистической империей и движением в "цивилизованный мир".
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Сейчас новый министр зебобиков Аваков все реформирует. Успакойся.
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Контуженый, ты наверно хотел сказать Зеля с Рюкзаковым.
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В бедной и воюющей стране нравы становятся звериные.Ужас! Профилактика перестала работать.Наркомания- основа бандитизьма.
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Авакову все равно. Ему главное организовать очередной митинг нац корпуса против Порошенка.
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Идиот, кому нужны митинги против твоего порошка? Кто он сейчас? А никто.
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Поэтому Нац корпус и растворился в тумане. А как дышал...
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Нигде он не расстворился. Фукнционирует как и раньше и акции тоже проводит.
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правильно! вчера только богатырёву встречали и акцию против шуфрича проводили... Хотя нет... такого не было.
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Богатыреву и без них арестовали - они не всезнайки, чтобы все обо всем знать и скорее всего узнали о Богатыревой после новости об ее аресте.
А вот на акции под судом против освобождения кацапских шпионов их стоило бы собрать. Сами-то придете?
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Ключевое слово - аваков. Или уже не?
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вы ЗЕбилы как мухи, память 40 секунд. "все это было, и все это будет". Ющенко внесли в кабинет целуя руки. убери Донбасс и Крым в 2004, у него поддержка больше чем у клоуна- 80%. и погнали, обещанки, речи встречи, Нашу Украина, слово в слово как сегодня у шутов. через год доверие 5%, а когда уходил-недоверие 95%. Янукович в 2004 сбежал в Европу, вернулся через 7 месяцев. такие же кретины писали - "Кто он сейчас? А никто." через 2 года премьер, а потом президент. если сравнить фигуры Януковича, Порошенко, а впереди поставить бздливую вафлю, то описанные события повторяться в несколько раз быстрей. запомни-чрез пол года будешь сраку рвать доказывая что не голосовал за клоуна)))
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Даун, я и 3 месяца назад писал, что не голосовал за Зеленского (Гриценко-против обоих-Голос). Писал и лично тебе, но вы, тупые соевые жополизы, памяти своей не имеете, еще и в своих проблемах с памятью других обвиняете.
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а я за Януковича. он тоже соевый? и вообще я не даун, я целитель душ тупой биомассы! ответь на вопрос, зачем ты тут строчишь, потеешь, воняешь перед монитором? что это тебе дает, идиоту?
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Идиот тут именно ты, ибо только идиот не может найти себе достойного заработка и вынужден строчить за бабло. Нормальные же люди просто высказывают свое мнение.

То, что ты за Чивокуня - тоже показательно, кстати.
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ты голосовала за Януковича, и вся твоя семья, близкие, родные и друзья. на фоне сегодняшних умственно отсталых клоунов, ПР и Виктор Федорович, выглядят как божества. мои комментарии, в отличии от твоей блевотины, сохраняют и потом цитируют, иногда выдавая за свои, вставляют скрины. если где то за такое приплачивают, дай адресок. ты спросишь почему в сРане сРань, и с каждым днем как снежный ком? потому что вы. быдло, вместо чистки сараев, сидите у телевизора и монитора, все стали *********** эпохи ***********. уже дано научное пояснение и термин-называется "революция быдла".
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Опять брешешь. Что ж с вами, соевыми подхалимами не так, что предложения не можете написать не сбрехав?

Я с 2004го последовательно на всех выборах голосовал ПРОТИВ Яныка и ПР, против всех, кто когда-либо был в ПР - соответственно - и против Порошка.

И да, быдло - это лично ты, жополиз соевый, а не кто-либо другой - тупое, брехливое быдло.
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не плачь, видно что ты ЗЕбилло не вооруженным глазом. быдлом называют человека, верней существо в человеческом облике, которое можно приравнять к скоту. 73%-стадо баранов, и с этим не поспоришь. я же тебе писал, что я за Януковича, а он соевый?
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Стадо баранов, быдло и скоты как раз - абсолютно все избиратели Януковича. И ты - один из этих мерзавцев.
Радует то, что таких как ты напрягает Зеля - значит он что-то правильно делает и, возможно, мне таки стоило за него голосовать, хотя он и без меня неплохо набрал.
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дура, ни разу тебе не писал, что я избиратель Януковича и ПР. Порошенко нужно пол года побыть в тени, и тут уместен афоризм- "Человек, кусающий руку, которая его кормит, потом лижет сапог, который его пинает". на фоне остального мяса, от Кравчука до *************, Виктор Федорович выглядит монументально. меня вафлер не напрягает, он меня смешит, как всех нормальных людей. запомни, чертило, у состоявшихся и успешных всегда есть возможность собрать чемодан, им будет комфортно и качественно везде в мире. а что будете делать вы, бычье лоховское!
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"ни разу тебе не писал, что я избиратель Януковича"
"я же тебе писал, что я за Януковича"

Вы уж определитесь, ботоферма - сколько вас там под одним ником пишет, ущербов дешевых? Хлопця з перерізаним горлом викинули з машини на Окружній дорозі в Києві - Цензор.НЕТ 9628
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т.е. ты такой задрот, что не понимаешь разницы между "избиратель Януковича" и "я за Януковича". ЗЕбилло! стриптизерша обслужила всех известных тебе людей из телевизора, в саунах, корпоративах, днюхах, всем отцеловало руки, ноги, мило улыбалась когда лепили на лоб сотку. на его фоне я ЗА Януковича, за Медведчука, за Шуфрича, за Добкина, за Кернеса и т.д. вот эти мрази сегодня руководят сРаной. https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g
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И да, в отличие от вас, гавна подхалимского - я вполне состоявшийся и меня, в оиличие от вас, лакеев, никакая рука не кормит - меня мои мозги кормят и я в любой момент могу переехать в другую страну без потери в доходах - личных предложений работы хоть отбавляй - от Амазона до Фейсбука.
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не факт, по Киеву гуляет тысячи так званых гастроллеров с Донбасса, приезжают на пару недель, творят беспредел и опять в свое болото.
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Гопники перо в бок или под лопатку, так крови меньше. По горлу только черные, для устрашения.
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судова, міліцейська реформа. а тут іще і євробляхи за три рублі --і ти таксист.
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О .Я Проезжал и видл это движ.
Подумал Что збили пешехода
Ужоз
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почему то сразу жители гор чуркизаполонившие Киев ассоциируются с таким убийством
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100 дней зебила в действии, криминал и гастролери вообше страх потеряли,ведь каждий из них тоже презедент да, зебильние?
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Рюкзакевич рулить, успішні реформи...
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Только "Закон об оружии" который будет регулировать право получения ношения для самозащиты - сможет остановить отморозков которых сегодня развелось тьма тараканья...В Молдаве такой закон есть чем мы отличаемся от них...?
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Бессмысленная, нелепая жестокость стала сотрясать города и села Молдовы регулярно.
В Страшенах юный «отморозок» в компании таких же, как он, малолетних подонков, жестоко убил 14-летнюю Кристину Пархоменко.
В Единецком районе двое пьяных мужчин зарезали работника автозаправки ради нескольких леев из кассы.

Несовершеннолетнего ударили ножом в спину в Кошнице...
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а де тут про зброю? тим більш у неповнолітніх?
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Почему работник автозаправки не использовал короткоствол???
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випустили щурів по закону гаді, а вони й біснуються, відстрелювати треба самим, бо аваков не діє, а ще треба гадюку позбавити звання, 5 тис залишилось, дійте
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Головне що різного силовиків та правоохоронців в країні десь вже 500 000.
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Царство Небесне хлопцю...
Хай горить в пеклі вбивця.
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У нас уже хуже чем в Мексике. Что там Коломойский говорил про стабильность с Рюкзаковым.
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