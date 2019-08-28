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 Події, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1758) Дрогобич (9) ДСНС (2040)

 На місці обвалення внаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі виявлено тіло другого загиблого, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Держслужби України з НС на місці обвалення під'їзду в чотириповерховому житловому будинку в м. Дрогобич Львівської області виявили тіло другого загиблого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"О 8:20 на місці обвалу під'їзду житлового будинку по вул. Грушевського, 101, в м. Дрогобич знайдено ще одну загиблу особу. Так, станом на 08:30, загинуло 2 особи та 7 осіб госпіталізовано (з них 4 дитини)", - йдеться в повідомленні.

До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 399 осіб та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 148 рятувальників особового складу (зокрема три кінологічні розрахунки) і 20 одиниць техніки.

Читайте також: Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: одна людина загинула, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобич унаслідок вибуху (попередньо побутового газу) сталося руйнування під'їзду житлового будинку з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключений від газо-, електро- і водопостачання.

На місці обвалення внаслідок вибуху підїзду в Дрогобичі виявлено тіло другого загиблого, - ДСНС 01
На місці обвалення внаслідок вибуху підїзду в Дрогобичі виявлено тіло другого загиблого, - ДСНС 02
На місці обвалення внаслідок вибуху підїзду в Дрогобичі виявлено тіло другого загиблого, - ДСНС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144978
 
 
 Топ коментарі
 
Мои соболезнования дрогобычанам.Странно ,что это произошло ночью.Совет всем жителям Украины ,использующих газ.Покупайте газовые приборы только с газ-контролем.Избавтесь от газовой рухляди.Запретить на госуровне продажу газовых приборов без газ-контроля немедленно.Иначе такую дань трагическую мы будем иметь часто.
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Как Вы себе представляете Киев, Токио, Нью-Йорк... вообще любой город, исключительно из "своих домов"???? Вы вообще думаете прежде чем пишете?
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Старших одиноких людей потрібно відселяти в хоспіси, бо настає час коли такі люди газову комфорку, яка горить, водою заливають, щоб газ виключити. Родина пройшла через таке.
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Вот так вот живешь-живешь, а потом ба-бах На месте обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче обнаружено тело второго погибшего, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7811 По этому человек должен жить в своем доме, а не в муравейнике. Тогда он никого не взорвет и его никто не взорвет...
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Как Вы себе представляете Киев, Токио, Нью-Йорк... вообще любой город, исключительно из "своих домов"???? Вы вообще думаете прежде чем пишете?
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А я разве сейчас про пиндосов писал? Про неньку Украину. Ну все в этих городах Нью-Йорке и тд, у кого есть деньги и положение в обществе стараются купить домик в пригороде. У нас купить участок уже с готовым домиком стоит не сильно дороже квартиры. Так что пока не позно и земля не стала стоить миллионы нада перебираться в частный сектор...
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Я имела ввиду что все не могут переселиться в частные дома, хотя все хотели бы, возможности НЕТ, людей много, земли мало. Не один Вы такой умный.
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Земли мало ?? поедьте за город и посмотрите вокруг себя до горизонта..земли мало ?
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Старших одиноких людей потрібно відселяти в хоспіси, бо настає час коли такі люди газову комфорку, яка горить, водою заливають, щоб газ виключити. Родина пройшла через таке.
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Мои соболезнования дрогобычанам.Странно ,что это произошло ночью.Совет всем жителям Украины ,использующих газ.Покупайте газовые приборы только с газ-контролем.Избавтесь от газовой рухляди.Запретить на госуровне продажу газовых приборов без газ-контроля немедленно.Иначе такую дань трагическую мы будем иметь часто.
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Необхідно встановлювати елементарні газові датчики. Немає датчика - немає газу На місці обвалення внаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі виявлено тіло другого загиблого, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9033
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А как быть с одинокими и уже выжившими из ума стариками, которые спокойно могут без всякого умысла весь подъезд на орбиту отправить?
У нас была такая бабушка в подъезде. Писали в ЖЭК, в районную администрацию, в Киевгаз, - ответ один: законных оснований отключить ее квартиру от газоснабжения нет.
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Техника на разборе завалов ну совсем допотопная.Где областная помощь?Где серьёзные Краны,экскаваторы,манипуляторы?
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Если есть вероятность что под завалом могут быть люди, их разбирают вручную.
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Есть работа СБУ.Трагедия всеукраинского масштаба.Однако первые лица ни пары з вуст.
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это так жутко!
из-за чьей-то невнимательности...или утечки пострадают все соседи...это так страшно!
я в многоэтажке... и несколько соседей тоже вызывают опасения... там одинокие...там малохольный там алкаш... и опасайся каждый день...
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да сахар это рязанский. тролли топят за газ, я их конечно понимаю
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