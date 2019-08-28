 На місці обвалення внаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі виявлено тіло другого загиблого, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"О 8:20 на місці обвалу під'їзду житлового будинку по вул. Грушевського, 101, в м. Дрогобич знайдено ще одну загиблу особу. Так, станом на 08:30, загинуло 2 особи та 7 осіб госпіталізовано (з них 4 дитини)", - йдеться в повідомленні.
До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 399 осіб та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 148 рятувальників особового складу (зокрема три кінологічні розрахунки) і 20 одиниць техніки.
Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобич унаслідок вибуху (попередньо побутового газу) сталося руйнування під'їзду житлового будинку з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключений від газо-, електро- і водопостачання.
У нас была такая бабушка в подъезде. Писали в ЖЭК, в районную администрацию, в Киевгаз, - ответ один: законных оснований отключить ее квартиру от газоснабжения нет.
из-за чьей-то невнимательности...или утечки пострадают все соседи...это так страшно!
я в многоэтажке... и несколько соседей тоже вызывают опасения... там одинокие...там малохольный там алкаш... и опасайся каждый день...