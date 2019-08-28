 Пропагандисти з "Росії 24" видали проросійських активістів і блогерів за "ветеранів ЗСУ". ФОТОрепортаж

Особи самозванців - учасників передачі "Окопна правда" на "Росія 24" - розкрила команда "Військового навігатора України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факты.

У студії росТВ засвітився харків'янин Олександр Мединський. Його знають як колишнього активіста дугінського "Євразійського союзу молоді", а також як відеоблогера і фігуранта бази "Миротворця". У російських медіа Мединського люблять цитувати за регулярні заяви проти ЗСУ. При цьому в останньому телеефірі харків'янин стверджував, що нібито брав участь у бойових діях на стороні України. Підтверджень цьому Мединський не навів - глядачам пропонують повірити на слово.

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Крім того, ветераном ЗСУ в телеефірі назвався Олексій Грживач. Його дійсно з певною часткою допущення можна віднести до учасників війни - він деякий час був у районі АТО як кашовар. Після появи на російському шоу Грживач також потрапив у базу "Миротворця".

Третій учасник передачі, представлений "ветераном ЗСУ", насправді Віталій Плошкін - автор пропагандистського проросійського сайту "Антифашист". У своїх статтях Плошкін регулярно ображає Україну, українців, і відповідно Збройні Сили держави.

Нагадаємо, російські пропагандисти зараз активно освоюють новий тренд: періодично "промацують ґрунт" з приводу можливого примирення українського і російського народів. Для цього акуратно вкидаються тези про те, що "війну розв'язали політики, а народам нічого ділити", та інші кремлівські наративи. Частиною такої пропагандистської спецоперації мав стати телеміст "Треба поговорити".

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