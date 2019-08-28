 Пропагандисти з "Росії 24" видали проросійських активістів і блогерів за "ветеранів ЗСУ". ФОТОрепортаж

Особи самозванців - учасників передачі "Окопна правда" на "Росія 24" - розкрила команда "Військового навігатора України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факты.
У студії росТВ засвітився харків'янин Олександр Мединський. Його знають як колишнього активіста дугінського "Євразійського союзу молоді", а також як відеоблогера і фігуранта бази "Миротворця". У російських медіа Мединського люблять цитувати за регулярні заяви проти ЗСУ. При цьому в останньому телеефірі харків'янин стверджував, що нібито брав участь у бойових діях на стороні України. Підтверджень цьому Мединський не навів - глядачам пропонують повірити на слово.
Крім того, ветераном ЗСУ в телеефірі назвався Олексій Грживач. Його дійсно з певною часткою допущення можна віднести до учасників війни - він деякий час був у районі АТО як кашовар. Після появи на російському шоу Грживач також потрапив у базу "Миротворця".
Третій учасник передачі, представлений "ветераном ЗСУ", насправді Віталій Плошкін - автор пропагандистського проросійського сайту "Антифашист". У своїх статтях Плошкін регулярно ображає Україну, українців, і відповідно Збройні Сили держави.
Нагадаємо, російські пропагандисти зараз активно освоюють новий тренд: періодично "промацують ґрунт" з приводу можливого примирення українського і російського народів. Для цього акуратно вкидаються тези про те, що "війну розв'язали політики, а народам нічого ділити", та інші кремлівські наративи. Частиною такої пропагандистської спецоперації мав стати телеміст "Треба поговорити".
АДмины потерлы комменты против Кол .
Ты казламордый можешь обсуждать только барыг и мародеров из кооператива "Озеро"!
Большинство украинцев послали вас в эротическое путешествие и восстанавливают демократическую цивилизованную Украину. И большинство стран поддерживают это.
Пане Семене. Ви не могли б привести приклад "бариги", не на словах, а факи справи і ще дуже хочеться факт мародерства. Для Вас мабуть це є злочин, коли заможня людина віддає свій мільярд на захист держави. А Вам би хотілося, щоб державу взяли голими руками. Ось тут і Вальцмани, Мародери, Мальдівські, Бариги. А де справи посібнику агресора, терориста, вбивці???
А теперь липовый подкацапский през - липовые ветераны на его шоу 24 августа, липовые ветераны на шоу его спонсоров в Роисе.
Все що ви тут пишете з області хворої фантазії.
Є стаття в газеті "Звєзда" від 1994 року, там також написано: "бои в Грозном ведут политики и наемники, росийской армии там нет".
Мерзоти вони, а не брати. А в річницю Іловайської трагедії такі їх потуги ще більше ************...
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
3. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
4. Ослаблення антипутінської коаліції.
5. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
6. Провал саміту Україна-ЄС
7. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
8. Звільнення посла в США без адекватної заміни
9. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
Так что, разве РФ не напала? Крым не аннексировала? а?
Не Палитесь Лапти!
Там чушь и бред понаписан - обвинения высосанные из пальца. Ольгинцы продолжают расскачивать Украину, пытаясь вызвать народные волнения, а тупая соя им с радостью подмахивает.
Источник: https://censor.net.ua/p3144974
Зря, что ли, РФ вложила в украинские выборы столько денег.
Отдача пока слабенькая от тех вложений, но нужно же отбить бабки.
Ждем от Квартала новой Рады закона о "региональном статусе русского языка", без которого не выйдет впихнуть ЛДНР обратно в Украину, ведь вторжение РФ на Донбасс началось под предлогом "защиты русскоязычного населения Донбасса от биндер".
Давайте, Квартал, не подкачайте, зря, что ли, вам РФ столько денег дала.
Это правда ,, вот только политики - паРашные .. !! .
Myroslav Hai
26 серпня о 08:12
З приводу виступу на російському тб українських "військових" разом із представниками незаконних збройних формувань рф.
Одного з персонажів я знаю.
Взимку він виступав із зверненням до ОБСЕ з вимогою до ГШ відвести війська. Він тоді назвав себе резервістом але скривав своє справжнє ім'я (Грживач Олексій Олександрович) під псевдо Олекса Довбуш.
Тож Рада резервістів мала з ним розмову в присутності офіцерів ГШ, записану на камеру.
Під час розмови стало зрозуміло, що людина завербована. Я висловив свою позицію старшим офіцерам і рекомендував викласти відео розмови в мережу, а персонажа віддати контррозвідці.
Я побачив з його дій та слів ознаки спланованої інформаційно-психологічної операції спецслужб РФ. Тож рекомендував негайно почати протидіяти.
Цього зроблено не було, не знаю з яких причин. Скоріше не сприйняли серйозно.
Тепер цей агент спецслужб росії виступає із терористами на каналах РФ, позиціонуючи себе, як бійця ЗСУ, що покаївся.
Операція примирення набирає обертів.