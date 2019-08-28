EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  3477  12
Все про:вибух (1758) Дрогобич (9) Нацполіція (8105) ДСНС (2040)

 Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: одна людина загинула, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобич унаслідок вибуху (попередньо побутового газу) сталося руйнування під'їзду житлового будинку з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключений від газо-, електро- і водопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 28 серпня, о 2.50 в Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Грушевського, 101 ймовірно стався вибух газу, внаслідок чого обвалилася частина будівлі. Правоохоронці розбирають завали. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог та працівники інших підрозділів поліції, які встановлюють причину обвалу будівлі", - сказано в повідомленні.

Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився підїзд: одна людина загинула, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані 01

За останніми даними поліції, з тілесними ушкодженнями до лікарні доставили сімох людей, кількість постраждалих уточнюється, медики встановлюють діагнози. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився підїзд: одна людина загинула, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані 02

"Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Санкція статті передбачає від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі. Зараз ми встановлюємо, що могло спричинити обвал будівлі", – розповів т.в.о. начальника поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.

Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився підїзд: одна людина загинула, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані 03

Рятувальники і нацгвардійці продовжують пошуково-рятувальні роботи, задіяні всі екстрені служби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська. ФОТО

Як уточнили в ДСНС, станом на 6:05 під завалами виявлено загиблого (всього 1 людина загинула, 7 осіб госпіталізовано, з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС врятовані 5 осіб, з них 1 дитина. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144963
 
 
 Топ коментарі
 
Именно от газа и валятся
 показати весь коментар
 
Дані не остаточні.
Велике лихо із-за однієї падлюки.
 показати весь коментар
 
Багато не треба 7-15%..саме потужний вибух..було б більше 30-ну пихнув би та і все....це я вам як майстер-вибухівник кажу
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Каждый год одно и тоже. Должна быть госпрограмма по установке датчиков газа в многоквартирных домах и жёсткий контроль
 показати весь коментар
 
Від газу будинки не валяться, там щось потужне мало бахнути.
 показати весь коментар
 
 
Багато не треба 7-15%..саме потужний вибух..було б більше 30-ну пихнув би та і все....це я вам як майстер-вибухівник кажу
 показати весь коментар
 
 
У нас так 10 поверхівка по під'їзду "склалась"; з 10 по перший. А все через те, що одне недогалузне непорозуміння експерементувала на 8-му поверсі в квартирі. Будинок весь вже розібрали (там два під'їзди) і будують на тому місті новий. Людей порозселяли по новобудівлям.
Рік 2014. Яценюк сам приїхздив на місце трагедії.
 показати весь коментар
 
Дані не остаточні.
Велике лихо із-за однієї падлюки.
 показати весь коментар
 
 
Всё потому что газовщики должны ходить с профилактическими проверками по домам и квартирам, проверять на утечку и правильность установки. Сейчас каждый лепит у себя что хочет и как хочет, никакого контроля со стороны государства, никаких правил и норм. Я вот новую плиту установила, недавно появился слабый запах газа из соединения с основной трубой, позвонила в понедельник, сказали свяжутся, ориентировочно в среду, сказали вентель перекрывать.... Жду. "Оперативная" работа, конечно. Это хорошо что я адекватный человек, услышала запах, вызвала газовщика и каждый раз перекрываю стояк, но люди разные и это надо понимать.
 показати весь коментар
 
Вот поэтому в доме от газа отказался все на электрике..только котел отопления на газу,и тот в резерве....на случай перебоев с электричеством
 показати весь коментар
 
Везёт вам, а я в чешуе живу, газ, только бойлер электрический.
 показати весь коментар
 
А плиту новую как установили?? Кто ставил? Как ставил? Согласно правил или лепили как хотели?
С вероятностью в 99.9 процента...поставили вы эту плиту самовольно...то бишь лепили как захотели и что захотели.... потому как согласно правил...это большой гемор....
 показати весь коментар
 
"мастера" местного разлива работали, вот и результат.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору