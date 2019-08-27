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Все про:алкоголь (649) Запоріжжя (515) фальсифікат (254) ДФС (2304)

 Підпільний цех з виготовлення алкоголю ліквідовано в Запоріжжі. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили з незаконного обігу велику партію фальсифікату.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.204 КК України було встановлено, що в місцях масового відпочинку громадян на узбережжі Азовського моря і через спеціально створені акаунти в системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків здійснюється незаконна реалізація фальсифікованого алкоголю.

За результатами заходів, проведених на території обласного центру та ще двох населених пунктів регіону, виявлено і ліквідовано підпільний цех, організований місцевим жителем, в якому незаконно виготовляли фальсифіковане вино. При цьому у виробництві використовувалися ароматизатори з різними фруктовими смаками і спирт.

Під час обшуків вилучено та передано на відповідальне зберігання майже 3,5 тис. літрів вина і 575 літрів спирту, розфасованих у пластикові ємності, а також барвники-ароматизатори та обладнання для виготовлення та розливу фальсифікованої алкогольної продукції.

Всього вилучено підакцизних товарів вартістю 663 тис. грн. Триває слідство".

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Підпільний цех з виготовлення алкоголю ліквідовано в Запоріжжі 01
Підпільний цех з виготовлення алкоголю ліквідовано в Запоріжжі 02

Підпільний цех з виготовлення алкоголю ліквідовано в Запоріжжі 03
Підпільний цех з виготовлення алкоголю ліквідовано в Запоріжжі 04
Підпільний цех з виготовлення алкоголю ліквідовано в Запоріжжі 05
Підпільний цех з виготовлення алкоголю ліквідовано в Запоріжжі 06
Підпільний цех з виготовлення алкоголю ліквідовано в Запоріжжі 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144948
 
 
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1.Панове-співробітники, не скупіться на інформацію, вказуйте, що написано на етикетці- мускат, сухе, напівсолодке, чи може екстрабрют-Бердянськ?
2.Слід показувати, як знищують це пійло, (а то є підозра, що воно тихо і чинно перетворюється в Божоле-Нуво, щоправда в іншому гаражі).
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