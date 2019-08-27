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Все про:контрабанда (986) ДФС (2304)

 У справі про ухилення від сплати митних платежів на Закарпатті вилучено товарів на 1,2 млн грн, - ДФС. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області вилучили з незаконного обігу велику партію товарів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України викрили схему ввезення на митну територію України товарів різних категорій без їхнього декларування, подрібненими партіями, що призвело до несплати до державного бюджету коштів у значних розмірах.

На підставі постанови суду проведено обшуки в місцях зберігання товарів і у вантажному автомобілі, яким вони перевозилися. За результатами обшуків із незаконного обігу вилучено і передано на зберігання одяг і взуття іноземного виробництва вартістю 1,2 млн грн, чорнові записи та вантажний автомобіль.

Слідство триває".

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У справі про ухилення від сплати митних платежів на Закарпатті вилучено товарів на 1,2 млн грн, - ДФС 01

У справі про ухилення від сплати митних платежів на Закарпатті вилучено товарів на 1,2 млн грн, - ДФС 02
У справі про ухилення від сплати митних платежів на Закарпатті вилучено товарів на 1,2 млн грн, - ДФС 03
У справі про ухилення від сплати митних платежів на Закарпатті вилучено товарів на 1,2 млн грн, - ДФС 04
У справі про ухилення від сплати митних платежів на Закарпатті вилучено товарів на 1,2 млн грн, - ДФС 05
У справі про ухилення від сплати митних платежів на Закарпатті вилучено товарів на 1,2 млн грн, - ДФС 06
У справі про ухилення від сплати митних платежів на Закарпатті вилучено товарів на 1,2 млн грн, - ДФС 07
У справі про ухилення від сплати митних платежів на Закарпатті вилучено товарів на 1,2 млн грн, - ДФС 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144934
 
 
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Астанавітєсь, Ви так всьо паламаєте, всьо шо намучено за 28 років безвладдя! Зеленський зупинись, а то мафія помре з голоду!
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Не в тему, но вы должны это видеть.
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http://vlasti.net/news/305646
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