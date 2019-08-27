 Партію побутової техніки з ЄС вартістю 4 млн грн, ввезену без сплати податків, вилучено на Львівщині, - ДФС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.
У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено, що в одному зі складських приміщень регіону здійснюється накопичення побутової техніки європейських виробників, яка ввозиться на територію України дрібними партіями без сплати податків і митних платежів.
Надалі цей товар реалізовували через інтернет-магазин, приймаючи замовлення на сайті і відправляючи товари через поштових операторів. При цьому кінцеві покупці розплачувалися коштами, які перераховували на банківські картки організаторів. Згадані операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліку і, відповідно, без сплати податків.
У результаті вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання значну суму неврахованої готівки, партію побутової техніки європейських виробників орієнтовною вартістю 4,1 млн грн, печатки нерезидентів, банківські картки, чорнову бухгалтерію та комп'ютерну техніку.
Триває слідство".
А-то ЕС всех собак на ЕС повесит.
Еще ты можешь покупать у Санька ,он тебе "ответит,что товар чистый и рабочий".
Кто то попытался влезть в систему,не прошло
Или почему за заработаные и налогообложенные деньги в Украине я обязан оплачивать за услуги внутри страны еще налог в 20 процентов ПДВ?
Почему за заработаные и налогообложенные деньги да еще и комиссионные за покупку валюты на автомобиль за бугром я обязан за бросовую евробляху платить больше чем за новую произведенную в Украине никому ненужную рухлядь?