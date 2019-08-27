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Все про:податки (750) ДФС (2304)

 Партію побутової техніки з ЄС вартістю 4 млн грн, ввезену без сплати податків, вилучено на Львівщині, - ДФС. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області вилучили з незаконного обігу велику партію побутової техніки європейського виробництва, яка була ввезена на територію України без сплати податків і митних платежів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено, що в одному зі складських приміщень регіону здійснюється накопичення побутової техніки європейських виробників, яка ввозиться на територію України дрібними партіями без сплати податків і митних платежів.

Надалі цей товар реалізовували через інтернет-магазин, приймаючи замовлення на сайті і відправляючи товари через поштових операторів. При цьому кінцеві покупці розплачувалися коштами, які перераховували на банківські картки організаторів. Згадані операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліку і, відповідно, без сплати податків.

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У результаті вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання значну суму неврахованої готівки, партію побутової техніки європейських виробників орієнтовною вартістю 4,1 млн грн, печатки нерезидентів, банківські картки, чорнову бухгалтерію та комп'ютерну техніку.

Триває слідство".

Партію побутової техніки з ЄС вартістю 4 млн грн, ввезену без сплати податків, вилучено на Львівщині, - ДФС 01



Партію побутової техніки з ЄС вартістю 4 млн грн, ввезену без сплати податків, вилучено на Львівщині, - ДФС 02

Партію побутової техніки з ЄС вартістю 4 млн грн, ввезену без сплати податків, вилучено на Львівщині, - ДФС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144913
 
 
 Топ коментарі
 
Я специально покупаю на olx без уплат налогов и без гарантии, а зачем переплаичивать если гарантии по факту нет, государтво меня не защитило в 2015 году ходил в защиту прав потребителя - ответили мораторий на проверку бизнеса. Набил морду директору сервисного результать сразу доблесное недосударство меня судило за нанесение легких телесный. После этого случая сервисный центр отказался облсуживать гарантийные телевизоры ФИЛИПС. Вопрос почему?
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Не порешали......Или рещалу уже отстранили. Партия бытовой техники из ЕС стоимостью 4 млн грн, ввезенная без уплаты налогв, изъята на Львовщине, - ГФС - Цензор.НЕТ 3733
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Партия бытовой техники (из ЕС) - не погана назва для політичної партії... Партия бытовой техники из ЕС стоимостью 4 млн грн, ввезенная без уплаты налогов, изъята на Львовщине, - ГФС - Цензор.НЕТ 6276
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Якщо так піде, то в Україні прийдеться заводи відкривати по виробництву побутової техніки! А навіщо ж тоді в росію вкладали 600 млрд доларів, путін же обіцяв що вироблені в росії товари будуть завозитись безмитно у всі країни СНД! Це удар по путіну, однозначна! І по Меркель і по Саркозі, які вклали в росію шалені гроші! Тепер виходить що європлідери-ідіоти, гроші вклали в росію а прибутків від продажів товарів в Україні не буде! Всі будуть незадоволені! А бюджет України буде рости! Завтра долар та євро знову впадуть, бо хто ж таку наругу витримає - брати і контрабанду забороняти! оЗвЕріли нах!
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Партия бытовой техники (из ЕС) - не погана назва для політичної партії... Партия бытовой техники из ЕС стоимостью 4 млн грн, ввезенная без уплаты налогов, изъята на Львовщине, - ГФС - Цензор.НЕТ 6276
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Та да, ЕС теперь желательно расшифровывать.
А-то ЕС всех собак на ЕС повесит. Партия бытовой техники из ЕС стоимостью 4 млн грн, ввезенная без уплаты налогов, изъята на Львовщине, - ГФС - Цензор.НЕТ 3426
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якісна техніка за адекватну ціну, це набагато краще ніж китайський контрабас
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та й так забагато платимо тих податків і зокрема ПДВ
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один из десяти платит. остальные числятся нигде не работающими.
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особисто я і мря родина платить податки, але побутову техніку вже давно купую з Європи, бо вона якісна
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Ну да. У них там полно дешевых интернет магазинов. Ну а налоги то такое... Пусть дураки платят. А галичане будут пенсии повышенные себе требовать. Партію побутової техніки з ЄС вартістю 4 млн грн, ввезену без сплати податків, вилучено на Львівщині, - ДФС - Цензор.НЕТ 2706
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Скромный Кролик А чому наші величезні магазини возять техніку з Московії? Краще купляти з Європи.Податки звісно потрібно платити,але ж не купляти у ворога те,що можна в Європі купити.
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Какая техника с Московии? Ты зубы не заговаривай. Речь идет о контрабанде и неуплате налогов, которые действительно нужно платить. Вы как те мигранты чуть что о расизме кричат. Так вы о Московии. Лишь бы налоги не платить.
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Я специально покупаю на olx без уплат налогов и без гарантии, а зачем переплаичивать если гарантии по факту нет, государтво меня не защитило в 2015 году ходил в защиту прав потребителя - ответили мораторий на проверку бизнеса. Набил морду директору сервисного результать сразу доблесное недосударство меня судило за нанесение легких телесный. После этого случая сервисный центр отказался облсуживать гарантийные телевизоры ФИЛИПС. Вопрос почему?
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На олх ты покупаешь уже в Украине и то ,что без гарантии - это тебе минус .
Еще ты можешь покупать у Санька ,он тебе "ответит,что товар чистый и рабочий".
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Любой магазин электроники ,продаёт в разы больше за день . ни о чем .
Кто то попытался влезть в систему,не прошло
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Может мне дураку кто-то подскажет скольно налога мне надо отнести в фискальные органы за утюг найденый на свалке который собираюсь наладить?
Или почему за заработаные и налогообложенные деньги в Украине я обязан оплачивать за услуги внутри страны еще налог в 20 процентов ПДВ?
Почему за заработаные и налогообложенные деньги да еще и комиссионные за покупку валюты на автомобиль за бугром я обязан за бросовую евробляху платить больше чем за новую произведенную в Украине никому ненужную рухлядь?
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надеюсь налоговики и спец службы нерастянут товар по своим лавкам и магазинам как часто такое происходит..а передадут в детские дома. школы. учебные заведения. военным..да есть кому подарить...
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Надежда умирает последней - сначала Вера и Любовь
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"государство, это узаконенный способ грабежа населения через налоги" - не я придумал
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