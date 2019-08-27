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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6425) наркотики (822) СБУ (4663)

 Збут оптових партій амфетаміну заблоковано в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві викрито наркоугруповання, яке спеціалізувалося на незаконному виготовленні та реалізації психотропних речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що двоє жителів столиці, один з яких раніше судимий за крадіжку і розбій, налагодили виробництво амфетаміну для продажу.

Підпільні цехи зловмисники облаштували у власних приватних будинках, розташованих у Київській та Вінницькій областях. Там вони виготовляли щомісяця майже 10 кілограмів психотропів. Готовий "товар" фігуранти оптом збували на території столичного регіону та частково на Чернігівщині через розгалужену мережу дилерів.

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За оперативною інформацією, середньомісячний прибуток учасників групи становив приблизно 4 мільйони гривень.

Правоохоронці затримали обох зловмисників на одній із автозаправних станцій у Бориспільському районі під час спроби продажу двох кілограмів амфетаміну на суму 800 тисяч гривень за цінами чорного ринку.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів).

Також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Київського гарнізону.

Збут оптових партій амфетаміну заблоковано в Києві, - СБУ 01
Збут оптових партій амфетаміну заблоковано в Києві, - СБУ 02
Збут оптових партій амфетаміну заблоковано в Києві, - СБУ 03
Збут оптових партій амфетаміну заблоковано в Києві, - СБУ 04
Збут оптових партій амфетаміну заблоковано в Києві, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144875
 
 
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эхххх, столько водителей теперь не смогут обнять в салоне столбик...
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Слава Уолтера Вайта и Джесси Пинкмана покоя не дает ?
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Злодії мали такі гроші, а на нитки для штопання джинсів грошей не знайшлося Сбыт оптовых партий амфетамина заблокирован в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 771 Мабуть у них епоха бідності Сбыт оптовых партий амфетамина заблокирован в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 771
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Хоч би лабу нормальну влаштували, ато гадюшник і антисанітарія
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У меня самогонньій аппарат технически на порядок сложнее, чем эта нарколаборатория.
Оказуется амфетамин вирить очень просто, надо канистра, раковина, два ведра и китайский обогреватель.
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ну это же не мет. Химическая формула другая у амфетамина, отсюда и простота изготовления.
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Та ну, на мет не знаю, а для фена нужна ртуть, серная кислота, термоядерная щёлочь типа крота, ацетон и ещё хер пойми какая гадость.
Там по любому надо лабораторное оборудование, а на тут фото - какая-то приблуда, шоб из воды и стеклоочистителя бодяжить Хортицю.
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