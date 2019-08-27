 Збут оптових партій амфетаміну заблоковано в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що двоє жителів столиці, один з яких раніше судимий за крадіжку і розбій, налагодили виробництво амфетаміну для продажу.

Підпільні цехи зловмисники облаштували у власних приватних будинках, розташованих у Київській та Вінницькій областях. Там вони виготовляли щомісяця майже 10 кілограмів психотропів. Готовий "товар" фігуранти оптом збували на території столичного регіону та частково на Чернігівщині через розгалужену мережу дилерів.

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За оперативною інформацією, середньомісячний прибуток учасників групи становив приблизно 4 мільйони гривень.

Правоохоронці затримали обох зловмисників на одній із автозаправних станцій у Бориспільському районі під час спроби продажу двох кілограмів амфетаміну на суму 800 тисяч гривень за цінами чорного ринку.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів).

Також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Київського гарнізону.









