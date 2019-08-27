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 На жінку впало дерево в Печерському районі Києва, - ДСНС. ВІДЕО камер спостереження

У Печерському районі Києва на жінку впало дерево, потерпіла у притомному стані доставлена ​​в лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відео Информатор

"27 серпня о 10:04 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Чигоріна, 59-А, на людину впало дерево", - йдеться в повідомленні.

На виклик негайно були направлені рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

"По прибуттю на місце події рятувальники виявили потерпілу, яка була біля поваленого дерева. Жінка перебувала в свідомості, а також їй пощастило, що дерево тільки вдарило її, а не привалило", - повідомляють в ДСНС.

За допомогою носилок рятувальники транспортували жінку в "карету" швидкої медичної допомоги, яка доставила потерпілу до лікарні

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На жінку впало дерево в Печерському районі Києва, - ДСНС 01
На жінку впало дерево в Печерському районі Києва, - ДСНС 02
На жінку впало дерево в Печерському районі Києва, - ДСНС 03
На жінку впало дерево в Печерському районі Києва, - ДСНС 04
На жінку впало дерево в Печерському районі Києва, - ДСНС 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144850
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно, это плохо. Но все в этом мире относительно. Вот если бы дерево упало в маскве, а не в Киеве и не на женщину, а на путена - то было бы очень хорошо.
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При пеце и солнце светило ярче))
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Ща песики розкажуть, шо при ПетРилло ТАКОГОНЕБУЛО!
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Конечно, это плохо. Но все в этом мире относительно. Вот если бы дерево упало в маскве, а не в Киеве и не на женщину, а на путена - то было бы очень хорошо.
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Да диверсия Зеленского это. К бабке не ходи. Там рядом посольство Израиля. На жінку впало дерево в Печерському районі Києва, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8604
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Ща песики розкажуть, шо при ПетРилло ТАКОГОНЕБУЛО!
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ну піліять за 100 днів презе не звільнив того чорта що мав це дерево зрізати.
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Ти або зоофіл, або твій батько - помилився )
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Своевременное кронирование спасает жизни людям и дереву.Кронирование производится своевременно при толщине веток не более 40мм.В Харькове оставляют обрубки от стволов.Вой сознательных на всю вселенную.Но зато нет трагедий. А деревья и новые вырастут.Главно-не лениться.
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Я щовесни ловив на вулицях "кронувальників" і приватно замовляв обпиляти гілки горіхів. які ростуть над паркомісцями біля нашого будинку. А цієї весни вони чомусь почали морозитися - "заборонено". Блін, доведеться на місяць орендувати місце на платній стоянці.
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за горіх можна особливо не переживати, це дуже міцне дерево, з якого гілки просто так не падають. хіба що самі горіхи можуть машині шкоди наробити
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Йдеться про самі горіхи. Майстер "безфарбувального витягування вм'ятин" свою справу знає, але коштує це недешево. Колись льодяна кулька зробила вм'ятину з півкулака на стійці передніх дверей. Майстер витягував два дні пантографом (ззовні), по міліметру з інтервалом у годину, після чого навіть офіціали не знайшли слідів.
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якщо подивитись (достатньо походити на гугл картах) на вулиці в центрі міст Європи, інших цивілізованих країнах - вони майже усюди вільні від дерев та усіляких газонів, повністю замощені твердим покриттям, це дозволяє уникати на тротуарах та дорогах бруду, піску, листя. крім того не руйнуються тротуари, комунікації коріннями дерев. а дерева та газони висаджують в скверах, парках. це дуже розумно, але нажаль не корелюється з менталітетом наших людей
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О, знаю це місце. По інформації приятеля там в домі живуть пару рідкісних про-російських ватників. Не на тих дерево впало.
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Может городским властям пора заняться их прямыми обязанностями? Обрезать ветки у деревьев, следить за безопасностью

Без урагана или шторма сильного такого не должно быть
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Судя по реакции, это была самка тюленя. Ну надо же быть по-поворотливее
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