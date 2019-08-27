 На жінку впало дерево в Печерському районі Києва, - ДСНС. ВІДЕО камер спостереження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"27 серпня о 10:04 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Чигоріна, 59-А, на людину впало дерево", - йдеться в повідомленні.

На виклик негайно були направлені рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

"По прибуттю на місце події рятувальники виявили потерпілу, яка була біля поваленого дерева. Жінка перебувала в свідомості, а також їй пощастило, що дерево тільки вдарило її, а не привалило", - повідомляють в ДСНС.

За допомогою носилок рятувальники транспортували жінку в "карету" швидкої медичної допомоги, яка доставила потерпілу до лікарні

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