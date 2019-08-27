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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Більш як 500 сімей отримали квартири за 4 місяці роботи програми із забезпечення житлом поліцейських і рятувальників. До кінця 2019 кількість сімей, які отримають житло за програмою фінансового лізингу, збільшиться ще на 1000.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це сьогодні, 27 серпня, сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час презентації перших результатів роботи мотиваційної програми МВС.

"Сьогодні ми можемо підбити перші підсумки реалізації цього важливого соціального проекту - першої мотиваційної програми МВС – житло для поліцейських та рятувальників у пільговий фінансовий лізинг. Лише за чотири місяці – з травня по серпень 2019 року, коли програма повноцінно запрацювала, понад 500 родин отримали житло. До кінця року ми очікуємо, що таких родин буде додатково 1000. Незабезпеченість житлом рятувальників та поліцейських ми маємо подолати за 3 роки ", - сказав Аваков.

Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 01

Очільник МВС зазначив, що кожний п’ятий учасник програми має статус учасника АТО. Більшість з сімей, 75 %, які отримали житло мають в родині дітей.

Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 02

"Близько 23 тисяч співробітників ДСНС потребують поліпшення житлових умов. Щорічно держава може забезпечити житлом менше 1% цих працівників. Така ж приблизно ситуація і у Національній поліції України, тільки в три рази більше. Більшості з них доведеться чекати житла 50 - 80 років. Тому у листопаді, 2018 року ми запустили цей проект. Його суть – забезпечити поліцейських та рятувальників житлом на умовах пільгового фінансового лізингу. Ми почали в листопаді,документи прийняли в січні, до травня долали бюрократичні перепони і ось маємо перші результати", - підкреслив Аваков.

Аваков нагадав, що за умовами програми МВС по забезпечення житлом поліцейських та рятувальників на умовах пільгового фінансового лізингу розподіл платежу виглядає наступним чином: за рахунок держави будуть компенсовані витрати по обслуговуванню договору-лізингу (100%) та частина лізингових платежів (до 40 %). Сума компенсації буде залежати від стажу роботи та складу родини. Наприклад, маючи вислугу: від 5 до 10 років – щомісячний платіж зменшується на 10%; від 10 до 15 років – на 20%; від 15 років – на 30%;

Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 02

Окрім цього, за наявності дітей платіж зменшується ще на 5% за кожну дитину.Умови участі у програмі: Вислуга не менше 2-х років, окрім учасників бойових дій. Не менше 5-ти років до виходу на пенсію. Важливо! Не потрібно перебувати на квартирному обліку. Строк лізингу не більше 20-ти років. Є опція дострокового погашення.

Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 04

Найбільш сприятливі умови будуть у подружжя, в якому обидва члени сім’ї мають право на отримання житла, їм компенсація подвоїться.

"На нашу думку, це зміцнить професійну мотивацію у щоденній роботі та особистому розвитку. Мета – міцна, чесна, компетентна та справедлива правоохоронна система, яка, по суті, є основою, якості життя людей",- додав Арсен Аваков.

Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 05

"Одним із пріоритетним напрямків реформування ДСНС – забезпечення співробітників житлом. Сьогодні ми маємо можливість скористатися програмою пільгового фінансового лізингу і отримати житло вже сьогодні. На сьогоднішній день працівниками служби вже оформлені договори по отриманню 272 квартир, ведеться робота по 524 квартирам. Всього в базі зареєстровано 2 тис. 172 заявки на отримання квартир за цією програмою", - сказав голова ДСНС Микола Чечоткін.

Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 06

"Ми придбали 250 квартир, 136 вже засились. Вже ведеться робота по укладанню 245 угод на отримання квартир, вона буде завершена за два-три тижні. В ракурсі забезпечення поліцейських – це дуже важливий проект.", - зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 07

"Лізинг дозволяє швидко забезпечити житлом, залучити додаткові ресурси, а наші бюджетні ресурси використовувати як перший внесок і співфінансування від держави для того, щоб охопити більшу кількість людей. Хочу запевнити, що Міністерство фінансів буде надійним партнером, ми постійно працюємо над додатковими фінансовими ресурсами, не тільки бюджетними. Ця програма не тільки зручна, вона співпадає з тими цілями, які є у поліції, рятувальників. Чим краще і чим довше ви працюєте, тим дешевшою ця програма є для вас", -підкреслила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2018 році на купівлю житла для рятувальників вперше виділено 1,6 млрд грн, а у власність українських воїнів передано 33 тис. земельних ділянок, - Гройсман

Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 08
Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 09
Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 10

Фото: Департамент МВС України

Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 11
Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 12
Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 13
Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144842
 
 
 Топ коментарі
 
За какие заслуги? Что Майдан расстреливали и добровольцев избивали и на колени ставили. Мусора наше фсе. Прям как на Рашке. Полицейское государство. А военные всю жизнь в общежитиях тулятся.
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Нормально так.
Дармоеды, у которых руки из задницы идут либо в попы, в если совсем тупые - в менты.
Дык им ещё и квартиры
Офигеть!
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Халява приди. СЕСЕСЕР жив.
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Ох уж этот барыга-мородьор запустил такую программу, где зеленскому денег теперь взять на квартиры?
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Так то в улучшении жилищных условий нуждаются многие Украинцы. Но не у всех есть возможность купить это самое жильё. И не все идут в спасатели и полицию. Кто-то и хлеб собирать и печь должен для тех же полицейских).
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а что вам Не нравится? вы же Любишь совок? вот и Хорошо - 50-80 Лет ждать квартиру, как Пишет - все как При совке Более 500 семей получили квартиры по программе обеспечения жильем полицейских и спасателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 8362
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Нормально так.
Дармоеды, у которых руки из задницы идут либо в попы, в если совсем тупые - в менты.
Дык им ещё и квартиры
Офигеть!
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За какие заслуги? Что Майдан расстреливали и добровольцев избивали и на колени ставили. Мусора наше фсе. Прям как на Рашке. Полицейское государство. А военные всю жизнь в общежитиях тулятся.
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гаварілі што авакав чьоткій чювачьок он сколька всєво сдєлал сколька он тока марадьора пєтра тапіл і мєшал с какашкамі он точна наш с ЗЁ каманди
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Это как студенты:
В совке он учится бесплатно, полуголодный, бегает по военным кафедрам, а после учебы - вышвырнут "по направлению" в какую-то тайгу в Гундяева на куличках.
А в норм странах - за лето заработал себе на учебу и свободен делать что хочет. И находится же быдло шо говорит "совок эта крута"....(миллионы рабов)
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На днях подгребает такое чмо и проставляется - полиция города борщев
Твою мать, смог заполнить только то, что на вывеске каждый день читает, а ефрейтор жлобенко - это уже тяжело освоить.
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На днях подгребает такое чмо и проставляется\\\\\\\\

Много выпили? Более 500 семей получили квартиры по программе обеспечения жильем полицейских и спасателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 2228
Вы видать невыносимо опасен шо мент только подошел и сразу проставился))
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То зебилы, которых даже в менты не берут, программу автоподстсновки для ведроида варганят
Про успехи ит-индустрии слышали?
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Пишет шо средняя выглуга - 12 лет. т.е. там куча старых мусоров?




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А програма забезпечення рюкзаками працює?
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На сегодняшний день работа полиции и доброго слова не стоит!
В большенстве случаев это позорище! преступность растет, а им квартиры подавай! - Ганьба!!!
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