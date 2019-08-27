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 Політика України, Події
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Все про:Київ (6425) обстріл (5451) Продивус (1)

 Обстріляний із гранатомета офіс у центрі Києва належить ексрегіоналу Продивусу. ФОТО

Кабінет у будинку "Мостобуду" на вул. Паньківській у Києві, який вчора вночі обстріляли з гранатомета, належить екснардепу від Партії регіонів, президенту Федерації боксу України Володимира Продивусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Продивус написав у Facebook.

"Переконати мене змінити свої погляди за допомогою гранатомета - це дурня. Такі методи переговорів зі мною не працюють і ніколи не працювали", - зазначив Продивус, уточнивши, що не приховував своєї підтримки щодо політики президента Володимира Зеленського та його команди.

Обстріляний із гранатомета офіс у центрі Києва належить ексрегіоналу Продивусу 01

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Обстріляний із гранатомета офіс у центрі Києва належить ексрегіоналу Продивусу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144838
 
 
 Топ коментарі
 
Дешевый пиар регионала. А вообще их нужно просто отстреливать. За войну,что принесли.
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Висловлюю стурбованість.
Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу - Цензор.НЕТ 8270
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понаставила ригня офісів - хлопцям вже нікуди з гранатомету шмальнути
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Ну, вот. А то порохоботы начали скулить, что слуги народа любят ригионалов. По-тихоньку начали отстреливать, из гранатометов
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Порохоботы, по версии удмурта, это люди не смотрящие Г+Г, сватов, кварталов и имеющие убеждения, отличные от 73%-ного состава моющего средства. Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу - Цензор.НЕТ 5254
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Ну да, следствие еще тока началось у кого нада уже есть твердое мнение что то именно порохоботы саданули из гранатомета не вставая, прямо из фейсбука, чтобы не дать такому ценнейшему кадру из бывших хозяев соскочить в новые слуги народа... Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу - Цензор.НЕТ 4400
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твоя версия тоже имеет право на жизнь, я почти поверил, почти
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так с этого и надо было начинать. обычные бандитские разборки.
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Дешевый пиар регионала. А вообще их нужно просто отстреливать. За войну,что принесли.
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Дизайн офиса 90-х )) Как будто туда вернулся. Убогость и мрак.
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ну конечно, офис должен быть такой как узеленского с картинами пингвинами и шаурмычной Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу - Цензор.НЕТ 9582
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Ты фильмы американские,европейские смотришь ? Глянь как люди живут и работают.
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это ты про офис гугла сейчас, де всякие модные удобные кресла для релакса, пинг-понг и котейки есть?
Если нам сделать такие офисы, то работать никто не будет
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😄
Очередной из ряда :если оружие то все друг друга перестреляют, если нормальная растоможка, то все друг друга передавят. И вообще, крепкая рука нужна, а то никто ничего делать не будет 😄
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понаставила ригня офісів - хлопцям вже нікуди з гранатомету шмальнути
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вова-боксер, який так полюблює виглядати тихою вівцею, а направді - звичайнісінькій бандюк.
https://politeka.net/person/755134-vladymyr-prodyvus-regyonal-bokser-s-krymynalnym-proshlym/
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.

тоже мне офис. место администратора девушек с низкой социальной ответственностью
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Сам и стрельнул себе в окно чтобы повысить популярность. До етого ету падлу никто и не знал
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званіте баканаву нашіх пацанов щімят какієта чєрті
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