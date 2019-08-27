 Обстріляний із гранатомета офіс у центрі Києва належить ексрегіоналу Продивусу. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Продивус написав у Facebook.
"Переконати мене змінити свої погляди за допомогою гранатомета - це дурня. Такі методи переговорів зі мною не працюють і ніколи не працювали", - зазначив Продивус, уточнивши, що не приховував своєї підтримки щодо політики президента Володимира Зеленського та його команди.
Если нам сделать такие офисы, то работать никто не будет
Очередной из ряда :если оружие то все друг друга перестреляют, если нормальная растоможка, то все друг друга передавят. И вообще, крепкая рука нужна, а то никто ничего делать не будет 😄
https://politeka.net/person/755134-vladymyr-prodyvus-regyonal-bokser-s-krymynalnym-proshlym/
тоже мне офис. место администратора девушек с низкой социальной ответственностью