 Обстріляний із гранатомета офіс у центрі Києва належить ексрегіоналу Продивусу. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Продивус написав у Facebook.

"Переконати мене змінити свої погляди за допомогою гранатомета - це дурня. Такі методи переговорів зі мною не працюють і ніколи не працювали", - зазначив Продивус, уточнивши, що не приховував своєї підтримки щодо політики президента Володимира Зеленського та його команди.

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