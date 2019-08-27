 Із загиблим на Донбасі командиром взводу батальйону "Айдар" Тихоном Курбатовим прощатимуться завтра в Сєверодонецьку. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 28 серпня, в місті Сєверодонецьк Луганської області, о 10.00 за адресою: проспект Центральний, 8 відбудеться прощання з Тихоном Олександровичем Курбатовим, 1993 року народження, старшим сержантом, командиром взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 25 серпня в районі селища Шуми Донецької області від кульового поранення, зазнаного під час обстрілу наших позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї. В результаті обстрілу Тихон дістав смертельне кульове поранення і помер під час медичної евакуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" Тихон Курбатов(позивний Тихий) загинув під Горлівкою, - Бутусов. ФОТО

Тихон Курбатов народився 03.05.1993 року. Жив в Сєверодонецьку. У травні 2019 був нагороджений медаллю "За військову службу Україні".

У нього залишилася мати.