 У підозрюваного в крадіжці в Києві 18-річного хлопця знайшли майже 3 кг наркотиків, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Ми з’ясували, що фігурант займався оптовою реалізацією наркотиків та психотропів. З клієнтами – роздрібними наркоторговцями – спілкувався у месенджерах, оплату отримував на банківську картку. Замовлений товар залишав у закладках, вказуючи місцезнаходження замовнику у повідомленні", - розповів Ілля Бондаренко, слідчий Дарницького управління поліції.

Під час санкціонованих обшуків вдома у фігуранта правоохоронці виявили склад заборонених речовин: 2,5 кг марихуани, понад 500 грамів амфетаміну, більш як 100 грамів психотропів та 10 грамів кокаїну. Речові докази вилучили та направили на проведення експертизи.

Правопорушнику вже повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Дніпропетровщини виявили 20 ділянок наркотичних конопель у полі із соняшником. ВIДЕО безпілотника







