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 У підозрюваного в крадіжці в Києві 18-річного хлопця знайшли майже 3 кг наркотиків, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У поліцію звернулася киянка, яка повідомила про крадіжку з кафе. Під час відпрацювання території поліцейськими заявниця упізнала злодія в перехожому. 18-річного молодика поліцейські зупинили для перевірки. Як виявилося, хлопець до крадіжки не причетний, однак займається збутом наркотичних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Ми з’ясували, що фігурант займався оптовою реалізацією наркотиків та психотропів. З клієнтами – роздрібними наркоторговцями – спілкувався у месенджерах, оплату отримував на банківську картку. Замовлений товар залишав у закладках, вказуючи місцезнаходження замовнику у повідомленні", - розповів Ілля Бондаренко, слідчий Дарницького управління поліції.

Під час санкціонованих обшуків вдома у фігуранта правоохоронці виявили склад заборонених речовин: 2,5 кг марихуани, понад 500 грамів амфетаміну, більш як 100 грамів психотропів та 10 грамів кокаїну. Речові докази вилучили та направили на проведення експертизи.

Правопорушнику вже повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Дніпропетровщини виявили 20 ділянок наркотичних конопель у полі із соняшником. ВIДЕО безпілотника

У підозрюваного в крадіжці в Києві 18-річного хлопця знайшли майже 3 кг наркотиків, - Нацполіція 01
У підозрюваного в крадіжці в Києві 18-річного хлопця знайшли майже 3 кг наркотиків, - Нацполіція 02
У підозрюваного в крадіжці в Києві 18-річного хлопця знайшли майже 3 кг наркотиків, - Нацполіція 03
У підозрюваного в крадіжці в Києві 18-річного хлопця знайшли майже 3 кг наркотиків, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144821
 
 
 Топ коментарі
 
Ага! У подозреваемого в воровстве в Киеве 18-летнего парня нашли почти 3 кг наркотиков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7306 Тот самый случай, когда есть инфа, на дилера, от стукачка, а оснований для обыска- ноль! Потому... находим тётю, которая на крючке... показываем тёте клиента... тётя "опознаёт вора"... пишет заяву... получаем добро на обыск. Ну, а дальше- всё на фотках.
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Богдан скажет, что этот черт- не его черт, а вопросы, в последнее время, задает только он, Богдан, а не ему.
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учитесь холопы,парню 18 лет, а он уже такими ресурсами оперирует )
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я нікои не пробував..воно хоть смачне?
ну..випити ..добре закусити.поїсти смачненького...поспівати пісень в компанії
а то шо таке?таблєтки?
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учитесь холопы,парню 18 лет, а он уже такими ресурсами оперирует )
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А зараз він чим оперувати буде? Хоча у мене куму так прийняли. Нічого, під нічним домашнім арештом. А коли перевіряючі не виявили її вночі вдома, то виписали "величезний" штраф. Висновок- заведи 2-х дітей і твори що хочеш. Правосуддя воно таке....
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Ага! У подозреваемого в воровстве в Киеве 18-летнего парня нашли почти 3 кг наркотиков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7306 Тот самый случай, когда есть инфа, на дилера, от стукачка, а оснований для обыска- ноль! Потому... находим тётю, которая на крючке... показываем тёте клиента... тётя "опознаёт вора"... пишет заяву... получаем добро на обыск. Ну, а дальше- всё на фотках.
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Менты плачут от смеха читая такое. Тёти на крючке какие-то.
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полиция наркоту отберет, а мелко оптовый барыга до Нового Года продаст свою почку, что б рассчитаться за 3 кг наркоты и не полученную прибыль..
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А если бы его обыскали с нарушениями, то суд потом бы отпустил?
Это как бы грабитель обнаружил в ограбляемом доме - склад оружия и сообщил. Его бы посадили потом? Или дали бы грамоту, а потом уже посадили? Интересный вопрос такой.
Ведь прослушку незаконную суд то не принимает. А если нашли бы так террориста - выговор незаконно прослушивающим, а террориста в тюрьму?
Ща позвоню бОгдану насчет этих чертовских вопросов У подозреваемого в воровстве в Киеве 18-летнего парня нашли почти 3 кг наркотиков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3496
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Богдан скажет, что этот черт- не его черт, а вопросы, в последнее время, задает только он, Богдан, а не ему.
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Под крышей ОБНОНа работал себе, закладки закладывал, и горя не знал
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фото наркоты надо бы запикселювать, иначе это выглядит как их реклама. Раньше я даже не знал, как это дерьмо выглядит. Сейчас ощутима уже зависимость. У підозрюваного в крадіжці в Києві 18-річного хлопця знайшли майже 3 кг наркотиків, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 392
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