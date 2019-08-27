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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ГПУ (3173) Добкін (276) Сарган (350)

 Добкін прибув у Генпрокуратуру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп Верховної Ради 8-го скликання Михайло Добкін (Опоблок) сьогодні, 27 серпня, прийшов до Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Сьогодні, 27 серпня, нардеп Михайло Добкін прибув у ГПУ. Прокоментувати, з чим пов'язаний його візит, нардеп відмовився.

Водночас, прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган у коментарі зазначила, що Добкін ще перебуває в статусі нардепа і може безперешкодно проходити в будь-які держустанови. Разом з тим, вона припустила, що Добкін викликаний до ГПУ в межах проведення якихось слідчих дій.

Також читайте: Суд у "земельній справі" Добкіна перенесли на 4 вересня - вже вшосте

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Зазначимо, раніше ГПУ кілька разів викликала Добкіна на допит у справі про замах на втікача Віктора Януковича в лютому 2014 року.

18 квітня 2018 року Добкін повідомив Оболонському райсуду Києва, що 22 лютого 2014 року Янукович йому розповів, ніби на його кортеж напали біля "Межигір'я" і одного з охоронців було поранено.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня 2017 року проголосувала за зняття депутатської недоторканності, затримання й арешт Добкіна.

Печерський районний суд Києва обрав Добкіну запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту або 50 млн гривень застави. Як відомо, заставу за Добкіна внесли нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинський (30 млн грн) і колишній віце-прем'єр Борис Колесников (20 млн грн).

14 липня Генпрокуратура вручила йому підозру за статтею "шахрайство" і "перевищення службових повноважень". За даними ГПУ, Добкін може бути причетним до незаконного привласнення кооперативами 78 га земель у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

11 жовтня 2018 року ГПУ передала справу нардепа Михайла Добкіна в суд. 5 серпня 2019 року суд у "земельній справі" Добкіна перенесли на 4 вересня - вже вшосте.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144803
 
 
 Топ коментарі
 
Добкин цикавый пєтру,если за 5 лет не посадил за сепаратизм, ни этого урода,ни гепу.
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пошел договариваться с Югиком, пока один еще нардеп а другой генпрокурвор.
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А стара,типа,жаждала видеть допу на зоне?
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пошел договариваться с Югиком, пока один еще нардеп а другой генпрокурвор.
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пам'ятаю відео Гепа і Допа тікали на джипі в Маскву робити ХНР..але їм дали отмашку..мол--падаждітє..вони побачили що добробрати кацапню від:::ли--і різко поміняли
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Я так розумію, що зебобікам Добкін не цікавий, бо риги їм подобаються.
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Добкин цикавый пєтру,если за 5 лет не посадил за сепаратизм, ни этого урода,ни гепу.
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А нова влада чого не садить? Навіть заяви про бажання посадити не було.
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тому що залишилися старі судді та прокурори
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Повно нових суддів призначених Зе та інші можливості.
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Але слідство веде прокуратура, а там барижин кум поки що керує.
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а за что его садить ?Если есть за что почему палллетический плокулол его не посадил ?
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А усіх хочете посадити, окрім ригів і тут це підтвердили. Дякую за відвертість.
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Вы то чё рыгов не посадили скажи,друзья что ли? Что вам мешало? СБУ СВОЕ,ПЛОКУЛОЛ СВОЙ, большенство было ( до последнего усирались ),что мешало ?
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Питання не про старе, а про нове. Що зараз вам заважає їх посадити?
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не тупи, вы орали нам нужен наш прокурор что бы побороть старую систему ,прокурора получили,что сделали побороли ?Вы ответьте за свое правления, а за свое Зе ответит когда придет время .Ваш срок вышел ,карты на стол вскрывайтесь,вы больше не в игре!!!!
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Почему старая ВР не приняла закон о недоторканности. добкин- депутатик всё ещё, а кагтавый пагубий не решал этого вопроса. кумовья кругом, негде украинцу пройти.
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Убогий вид. Превращение в овоща. Брюхоа,рожа ...Тюрьма по идее ему на пользу ))
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А ти розумієш, що нова влада не хоче його посадити?
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А стара,типа,жаждала видеть допу на зоне?
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Забувай про стару, бо нібито ваша нова повинна була все виправити.
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Вашу долбаную "стару" люди будут помнить,за все"подвиги",ещё очень долго.
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Не моя влада, бо я не був при владі. А от щодо нової влади я не почув вашу думку.
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Бач як швидко перевзувся.. Раз і я не я , і влада не моя.. А те шо дупу за неї на Цензорі 5 років рвав то таке Добкін прибув у Генпрокуратуру - Цензор.НЕТ 8244
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прежде чем услышать ответ за дела новой власти ,ответь за дела старой(Добкін прибув у Генпрокуратуру - Цензор.НЕТ 396 Ali Hasan

Не моя влада, бо я не був при владі) не пройдет ты 5 лет был ярким её сторонником,тем самым принимал участие ,так что не крути!!!
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Побачимо. Якщо не видбудеться,я про це перший скажу.
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Так дивися, бо не бажає садити. Більше того, Слугам невигідно ригів садити.
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Тим, що зараз ще йде розподіл комітетів, де більшість непотрібних Слугам комітетів планують віддати ригам. При арешті Добкіна та йому подібних це може зірватися.
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Ерунда. Их и так можно всех пересажать ,если принять закон о незаконном обогащении. Без всяких уступок.
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Там без цього вистачає фактів для кримінальних справ, але бачу тільки підтримку ригів.
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Печально,что оно не в СИЗО оттуда убудет,а в кабак дальше дорожки вынюхивать.
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Так-так... Жду третьего. То есть, третьего с бородой жду. Полторак, теперь Добкин. Кто следующий? А ведь мы помним Правило разведки: если совпадений более двух, то это ужее не совпадения! Становится всё интересней... Добкин прибыл в Генпрокуратуру - Цензор.НЕТ 1011
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Те що такі тварини як допкін не сидять, винен не допкін а генплокулатула. Добкин прибыл в Генпрокуратуру - Цензор.НЕТ 2790 А якщо так. то повинні сидіти, і ті і інші. Добкин прибыл в Генпрокуратуру - Цензор.НЕТ 6485
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допоки така погань, як цей вилупок, буде топтати українську землю, нічого доброго на цю землю не чекає. а розвелось цієї срані неміряно.
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как харьковчанин, могу рассказать новость, которую пока что еще не обсуждают в СМИ..
в течении лета, Добкин сделал легкие косметические операции на лице, и в том числе, сделал пересадку волос на череп..
PS.. думаю, что волосы были взяты с лобка.. в этом случае, Добкин будет выглядеть естественнее
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