 Робітника завалило глиною під час риття котловану в Дніпрі, чоловіка госпіталізували, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"26 серпня о 18:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що під час проведення земельних робіт, чоловіка привалило глиною поблизу вулиці Ставкової Чечелівського району міста Дніпро.

Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що під час риття котловану стався зсув глини, в результаті чого одному з робочих привалило ноги", - сказано в повідомленні.

Лопатами співробітники ДСНС звільнили постраждалого з пастки і передали медикам.

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Врятованого чоловіка, 1965 року народження, попередньо з перелом ноги, госпіталізовано в Дніпровській обласній клінічній ім. Мечникова.

До рятувальних робіт було залучено 6 рятувальників особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.