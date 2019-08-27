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Все про:Дніпропетровськ (1120) нещасний випадок (202) ДСНС (2037)

 Робітника завалило глиною під час риття котловану в Дніпрі, чоловіка госпіталізували, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

У Дніпрі рятувальники дістали чоловіка з-під завалу глини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"26 серпня о 18:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що під час проведення земельних робіт, чоловіка привалило глиною поблизу вулиці Ставкової Чечелівського району міста Дніпро.

Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що під час риття котловану стався зсув глини, в результаті чого одному з робочих привалило ноги", - сказано в повідомленні.

Робітника завалило глиною під час риття котловану в Дніпрі, чоловіка госпіталізували, - ДСНС 01

Лопатами співробітники ДСНС звільнили постраждалого з пастки і передали медикам.

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Врятованого чоловіка, 1965 року народження, попередньо з перелом ноги, госпіталізовано в Дніпровській обласній клінічній ім. Мечникова.

Робітника завалило глиною під час риття котловану в Дніпрі, чоловіка госпіталізували, - ДСНС 02

До рятувальних робіт було залучено 6 рятувальників особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144772
 
 
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Технику безопасности никто не отменял.Пару щитов ОСби и распорки,или доски и распорки.Глубина более метра уже надо крепить
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А недалеко от моего дома соседи-пироманы жгут траву...а вот еще один случай: недавно отремонтировали дорогу на участке метров 800, так один кросовер разогнался и не заметил, как въехал в трактор...а вот еще помню: недавно у соседа на крыше капельники меняли, так один рабочий с лесов скотился...а, вот еще вспомнил: недавно один гражданин другому морду набил возле сельпо...
Пожалуй, остановлюсь...новости мои - захватывающие, и могут от темы увести...
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