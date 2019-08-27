 "Ходив по ринку з гранатою": в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1. ФОТОрепортаж

Про це в Facebook повідомляє поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 9-ої ранку в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував житель Суворовського району. Він розповів, що на території ринку "Північний" побачив чоловіка, в руках якого пакунок з гранатою. Для перевірки інформації на місце виклику терміново був направлений екіпаж патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час проведення поверхневого огляду у нього було виявлено предмет, схожий на сучасну гранату Ф-1 і запал до неї.
Як розповів начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, правопорушником виявився 34-річний безробітний житель міста Херсона. Порушник пояснив, що знайшов боєприпас рік тому в очереті.
Только на рынке
В Кропивницком задержали мужчину, который разгуливал по городу с РПГ (реактивным противотанковым гранатомётом). Очевидцы говорят, что гражданин был пьян, приставал к прохожим, а полицейским при задержании оказывал сопротивление.