 "Ходив по ринку з гранатою": в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1. ФОТОрепортаж

Про це в Facebook повідомляє поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 9-ої ранку в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував житель Суворовського району. Він розповів, що на території ринку "Північний" побачив чоловіка, в руках якого пакунок з гранатою. Для перевірки інформації на місце виклику терміново був направлений екіпаж патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час проведення поверхневого огляду у нього було виявлено предмет, схожий на сучасну гранату Ф-1 і запал до неї.

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Як розповів начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, правопорушником виявився 34-річний безробітний житель міста Херсона. Порушник пояснив, що знайшов боєприпас рік тому в очереті.





