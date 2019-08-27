EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  724  10
Все про:граната (475) Нацполіція (8101) Херсон (269)

 "Ходив по ринку з гранатою": в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1. ФОТОрепортаж

У Херсоні поліція отримала повідомлення про те, що на ринку ходить чоловік, у якого в пакеті - граната. Правоохоронці вилучили у нього гранату Ф-1.

Про це в Facebook повідомляє поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 9-ої ранку в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував житель Суворовського району. Він розповів, що на території ринку "Північний" побачив чоловіка, в руках якого пакунок з гранатою. Для перевірки інформації на місце виклику терміново був направлений екіпаж патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час проведення поверхневого огляду у нього було виявлено предмет, схожий на сучасну гранату Ф-1 і запал до неї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська. ФОТО

Як розповів начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, правопорушником виявився 34-річний безробітний житель міста Херсона. Порушник пояснив, що знайшов боєприпас рік тому в очереті.

Ходив по ринку з гранатою: в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1 01
Ходив по ринку з гранатою: в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1 02
Ходив по ринку з гранатою: в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144768
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну не в подъезде же ему продавать её!
Только на рынке
 показати весь коментар
 
 
Це геноцид дрібного бізнесу, він її чесно знайшов.
 показати весь коментар
 
 
Якби знайшов, то повинен був здати державі і отримати належну йому нагороду. А так отримає року два - три позбавлення волі, за незаконне придбання та зберігання...
 показати весь коментар
 
Так а в чем его обвиняют,он же гранату не украл,а купил,произвол в Херсоне
 показати весь коментар
 
Дилетант!
В Кропивницком задержали мужчину, который разгуливал по городу с РПГ (реактивным противотанковым гранатомётом). Очевидцы говорят, что гражданин был пьян, приставал к прохожим, а полицейским при задержании оказывал сопротивление.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору