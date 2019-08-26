EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  5479  108
Все про:курорт (29) Нацполіція (8098) Херсонщина (452)

 Водні поліцейські Херсонщини врятували дівчину, яку віднесло на матраці у відкрите море. ВІДЕО+ФОТО

Пригода сталася сьогодні на узбережжі Азовського моря в Генічеському районі. Під час патрулювання акваторії уздовж с. Генічеська Гірка співробітники відділення поліції в порту "Херсон" спільно з колегами з Черкаської області врятували дівчину, яку на надувному матраці віднесло на кілометр у море.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікацій поліції Херсонської області

У повідомленні зазначається: "Сьогодні під час нагляду за дотриманням правопорядку на воді навпроти с. Генічеська Гірка поліцейські побачили надувний матрац, який віднесли хвилі на кілометр від берега. Правоохоронці терміново вирушили в його напрямку і почули крики про допомогу. Як з'ясувалося, на матраці була молода жінка, яку хвилі віднесли в море.

За словами начальника відділення поліції в порту "Херсон" Максима Жаркова, жінка вже майже зовсім знесилилася.

Незважаючи на всі спроби гребти в бік пляжу, хвилі відносили її все далі в море. Поліцейські підняли дівчину на борт службового катера і повернули на берег.

Водні поліцейські Херсонщини врятували дівчину, яку віднесло на матраці у відкрите море 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "А якби на самому верху застрягли?" - на популярному українському курорті Кирилівка атракціон "Ланцюжок" зламався під час катання. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144727
 
   
 Топ коментарі
 
Добре що знайшли, бо хтось зробив би з неї терориста, який плив підірвати міст.
 показати весь коментар
 
В Туреччину пливла, у нас їй ціни на відпочинок не сподобались)
 показати весь коментар
 
Да заснула она на матрасе и отнесло, такое и со мной было, дельфины спасли, разбудили.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
а на каком матрасе занесло туда черкащан? )) помню в децтве, под "дачей андреева" пришли 2 потцана с сиииильно надутой камерой от переднего колеса комбайна? ))) им повезло, ветра почти небыло, а тот шо и был, всёравно вопреки их борсаньям прибил их на камни резервной дамбы, шо в районе моста, как то вовремя её только были насыпали ))) докатили они её к месту старта уже по дамбе и берегу прилично ухеканными )). отхекавшись, покатили её взад по подьёму к обласной )) после этого, мои предыдущие клянчяния у бати, на дамбасе "добыть такую же", навсегда прекратились )).
 показати весь коментар
 
 
Помню после несколько-километрового заплыва, без всяких кругов-матрасов, не мог стоять на своих двух. Буквально выполз на берег, отлежался и только потом встал и пошёл...
 показати весь коментар
 
Если бы она действительно была "виснажена", она бы бросила свой матрасик, не задумываясь, и вцепилась бы зубами в спасательный круг. На катере у нее бы ноги подкосились, не держали... А тут - очень борзым голосом и т.д. )
Вспомнил анекдот:
- Спасите, тону!!! Да не вы, а вот тот высокий брюнет в красных плавках!
 показати весь коментар
 
Всегда боялся на матрасе вдалеке от берега. Только вплавь!
 показати весь коментар
 
На детском матрасике далеко не уплывешь. Даме просто повезло. При таком волнении моря могли и не заметить. В советское время еще и оштрафовали бы.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору