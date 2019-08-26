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Все про:погрози (248) Харківщина (770)

 "Не припиниш займатися х**нею, наступний буде в тебе в голові": до офісу і квартири антикорупційного активіста Ліхачова в Чугуєві принесли сокиру і траурні вінки з погрозами. ФОТО

У ніч на понеділок у Чугуєві Харківської області невідомі принесли жалобні вінки, могильний хрест і сокиру до офісу і квартири активіста, заступника голови групи "Мережа антикорупційних центрів" Романа Ліхачова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ось таке попередження вночі я сьогодні отримав і в офіс, і в мою квартиру, особливо сокиру у вхідних дверях і напис на похоронній стрічці "Ромочко, не припиниш займатися ... наступна у тебе в голові". Наша група "Мережа антикорупційних центрів" останнім часом дуже активно зайнялася розслідуванням багатьох бізнес-схем ухилення від податків у Чугуєві за кришування влади і правоохоронців, роботи наливайок у Чугуєві і торгівлі без ліцензії в кафе "Чорна перлина" (https://www.youtube.com/watch…)", - написав він.

Не припиниш займатися х**нею, наступний буде в тебе в голові: до офісу і квартири антикорупційного активіста Ліхачова в Чугуєві принесли сокиру і траурні вінки з погрозами 01

Активіст зазначив, що перераховані ним заклади пов'язані з помічником народного депутата Шенцева депутатом Чугуївської міської ради Русланом Овчаренком.

Не припиниш займатися х**нею, наступний буде в тебе в голові: до офісу і квартири антикорупційного активіста Ліхачова в Чугуєві принесли сокиру і траурні вінки з погрозами 02

"Поліцію вранці викликали, проводяться слідчі дії. Попередження робили і вбитому активісту на Есхарі Миколі Бичку. Упевнений, що поліція знову нікого не знайде, скільки ще має бути смертей, щоб зупинити цей місцевий олігархат? Ніхто з нашої команди зупинятися не збирається. Чекаю реакції від нової команди народних депутатів і Президента України", - повідомив він.

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Не припиниш займатися х**нею, наступний буде в тебе в голові: до офісу і квартири антикорупційного активіста Ліхачова в Чугуєві принесли сокиру і траурні вінки з погрозами 03

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"П.с. для поліції та прокуратури: закінчувати життя самогубством не збираюся", - додав активіст.

Не припиниш займатися х**нею, наступний буде в тебе в голові: до офісу і квартири антикорупційного активіста Ліхачова в Чугуєві принесли сокиру і траурні вінки з погрозами 04

Пізніше Ліхачов опублікував пост, де просить свідків цього інциденту написати йому або зателефонувати, за винагороду.

"Всім, хто бачив як у районі 2.00 ночі з 25.08 по 26.08 в мікрорайоні Авіатор будинок 141, останній під'їзд люди принесли вінок, сокиру, або як доставили в цей же час труну, вінки за адресою Музейна, 16а (колишня Рози Люксембург) Чугуїв, у кого є записи з реєстраторів чи хто бачив, як замовляли труну або вінки прошу написати в приват або зателефонувати 0675755939. Гарантую винагороду. Також виконавцям акції загроз мені і нашій команді, які читають цей пост: пропоную прийти з повинною, вас уже шукають; ті, хто вам пообіцяв захист – вам його не дасть, мені потрібні замовники цього злочину і ми вас обов'язково знайдемо", - написав він.

Не припиниш займатися х**нею, наступний буде в тебе в голові: до офісу і квартири антикорупційного активіста Ліхачова в Чугуєві принесли сокиру і траурні вінки з погрозами 05
Фото: Ліхачов/Facebook

Не припиниш займатися х**нею, наступний буде в тебе в голові: до офісу і квартири антикорупційного активіста Ліхачова в Чугуєві принесли сокиру і траурні вінки з погрозами 06

Не припиниш займатися х**нею, наступний буде в тебе в голові: до офісу і квартири антикорупційного активіста Ліхачова в Чугуєві принесли сокиру і траурні вінки з погрозами 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144709
 
 
 Топ коментарі
 
І Авакян той самий який все кришує.
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Это называется привет из Сан-Тропе
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Хтось витратився на Ромочку. Кому це треба, окрім самого Ромочки?
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именно родом из Чугуева))) рассказывали, в каждом гараже бодяжат китайский спирт, разливают в 5л пластик, по 200гр. с точки 3$ на киев рюкзАкову.
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Наша группа "Мережа антикорупційних центрів" последнее время очень активно занялась расследованием многих бизнес схем ухода от налогов в Чугуеве при крышевании власти и правоохранителей, работы наливаек в Чугуеве и торговле без лицензии в кафе "Черная жемчужина" ( https://www.youtube.com/watch…)", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/p3144709
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Тобто це аваківці, які служать новій владі.
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Такое не только в Чугуеве, а по всей стране, а Зеля в -опе ковыряется, вместо того, чтобы это бесчинство прекращать.
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Він залишає Авакова у новому уряді. Те, що так буде було відомо заздалегідь. Всіх, а в першу чергу своїх прихильників, які невдоволені вони репресують. Погрози про це тут і взагалі вже були!
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когда ж вьі поймете шо "это бесчинство" и усадило на табуретку зелю чтоб ничего "не прекращать".
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Я это понимаю и не голосовала ни за Порошенка, ни за Зелю и мне вообще эта национальная династия во власти не нравится. Но что есть , то есть и пусть эти слабоумные, кто голосовал требуют у своего президента того, что он им обещал. Чего сидят и тупо молчат как зомби?
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Тому, що зомбі на утриманні цієї влади. Від них можна чекати лише підгавкування новій владі.
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А що ЗЄ може зробити, коли навіть Бодя його підставляє, організував через вертикаль держадмінстрацій(вотчина Боді) масовку до Дня Незалежності із 100 - 150 осіб? А Баканов? Моссад на "блюдєчкє с голубой кайомочкой" віддав СБУ "наркобарона" для, ніби-то, презента самому Натаньяху, а ці за "30 срібних"" дали йому втекти. Довелось Моссаду все довершити самим.
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Зеля может ковыряться в чём хочет, что с наркомана взять, вопрос в чём ковырялся твой Пэця 5 лет коли такую херь по всей стране развёл или дай угадаю это мошковия виновата? Одно из двух походу либо русня виновата либо нарик а Пэця не при делах.
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О стартовала нова реформа, подзвони в податкову, якщо твій чек не зареєстрований)))
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Зеленский, что творится в стране? Почему полиция не работает? Прокуратура не работает. Почему бандиты как при Пэдре бесчинствовали так и при тебе и так открыто? Почему твоя прокуратура отменила санкции в Канаде Портнову? Почему сохраняются все точки торговли наркотиками в каждом городе? Почему полиция как крышевала так и крышует наркоторговлю и приезжает на вызов через 2 часа? Что обещал людям и что делает... Просто пипец. Какого хера лез в кресло президента? Чтобы следующие 5 лет делать флешмобы с Богданом?
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Лариса, ну при чем тут Зе? Я его не сторонник, но не понимаю, когда в том, что творится в стране вингить зеленского. Правительство, в том числе и МВД и прокуратура предыдущей власти. Парламент - тоже. Когда будет новый парламент и новое правительство, тогда можно спросить. А пока спрашивайте у "самого честного президента" - мородера и вора Порошенко. "Не припиниш займатися х**нею, наступний буде в тебе в голові": до офісу і квартири антикорупційного активіста Ліхачова в Чугуєві принесли сокиру і траурні вінки з погрозами - Цензор.НЕТ 8596
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wake up-UA, ты ошибаешься. Новая власть еще не успела, еще и Рада не работает, а вот старой шоколадной власти есть, что скрывать. Луценко и остался ради того, чтобы успеть хоть как-то замести Петра следы
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Это наверно Петя виноват, что новая власть не трогает Авакова.
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Ау! А как его тронуть. Без нового парламента нельзя снять ни Луцика ни Авакова. Сейчас в стране рулит парламент и правительство шоколадного. С него и спрашивай.
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Kino Gang. Луценко с Порошенком действуют по кремлёвским методичкам ?
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Порох, что тьі делаешь, АСТАНАВИСЬ!!!111!1тищастоадинацять!1
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Это называется привет из Сан-Тропе
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Баканову звонить нужно, к гадалке не ходи.
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так их порохоботов єтих. Ич шо удумали - власть критиковать.
Славься атечество наше свабоднае...
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Запугивание,угрозы,рэкет-все скрепы остались от мордора в наследство
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і шаурмоєд-окупант є їх вістником і носієм
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Все как в 90-е,мафия бессмертна.Зеля пора обратить внимание на деятельность Авака Арсенова.
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Оказывается не зря есть стишок, о плывущем топоре, "из села Чугуева". Ну, вы помните, там его ещё провожают... Как бы это поделикатней??? Вот как: его провожают без всякого сожаления и матерно. Топоры в Чугуеве- предмет особого ритуала. Ну и как думаете, найдут этих любителей топориков? Мне кажется- зря этот Лихачев оптимизм такой бурный проявляет. Если только... если только это не самопиар, оригинальный.
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Схоже, що пан має рацію. Підібрано все зі смаком, ніби готував захід сам покійний.
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Згадався один місцевий дописувач з сакральним ставленням до сокир - "взять бы топор и..."
Потім кудись зник... чи зарубав когось, чи я хз...
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Как-же как-же! Кто же не помнит Гризодубо! Верно... пропал. Давненько пропал...
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по реке плывёт топор
а за ним гризодубó
щас догонит и возьмёт
чтоб кого-то зарубить
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мабуть від сокири і пагіб а так перед цим соєвого хряка васпєвал...
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тоже о нём сразу вспомнил. хотел уже шкрябнуть - костин почерк ! думаю он просто перелогинился. щас тут 96 % так делают )
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Памёятаю, навіть народилося слово гризодубирование на позначення вбивства сокирою "Не припиниш займатися х**нею, наступний буде в тебе в голові": до офісу і квартири антикорупційного активіста Ліхачова в Чугуєві принесли сокиру і траурні вінки з погрозами - Цензор.НЕТ 368

завхоз на укртопорглавскладе
всем гризодубам выдаёт
по топору под роспись в гроссбух
гризóдубóотчётности́
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где то в сети был напоролся на стёб над "розеткой" - "є на складі!" )))
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А щоб збудить. Хиренну волю, треба миром,. Громадою обух сталить,. Та добре вигострить сокиру,. Та й заходиться вже будить. А то проспить собі небога. До суду Божого страшного!
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Уничтожать нужно тварей! Отстреливать. "Не прекратишь заниматься х**ней, следующий будет у тебя в голове": к офису и квартире антикоррупционного активиста Лихачова в Чугуеве принесли топор и траурные венки с угрозами - Цензор.НЕТ 7283
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А вам не кажется, что текста многовато? А мне-кажется. Ведь достаточно было просто топорик воткнуть. Ну, ладно, я допускаю, с припиской, о следующем. А тут... прям действо театральное.
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Все може бути... Але сокиру в двері хтось смачно так вгризодубив
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Крышует чугуевскую мафию народный депутат от оппозиционного блока Дмитро Шенцев,участник знаменитой охоты с патроном харьковской мафии Евгением Кушнарёвым.Он крышует игорный бизнес Харькова с 90х годов .Делегат криминального мира во ВРУ в прямом смысле.Результат аномального голосования харьковчан не за выдвиженца СН.Вот с такими во ВРУ придётся общаться СН.Посланец из потустороннего мира.
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Щас Баканов с этими чертями разберётся, не сомневаюсь.
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ну что эпоха бидности и свободы слова закончилась?!
теперь зелЕное быдло творит что хочет!вы сделали это вместе!
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Этого чорта Шенцева боятся со времён раннего Кучмы.Слишком много трупов недоказанных за ним.В том числе и Кушнарёва..,, Неудачная охота"
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У тому місті небагато контор, де можна купити вінок, домовину і зробити напис... Знайти можна швидко...
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ты про этих? 06 АВГУСТА, "Компания Коломойского выиграла тендер на авиаперевозки Зеленского". 23 августа 2019, "Компания Коломойского выиграла тендер «Укрзализныци» на 1,3 млрд грн"
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Я вас умаляю. ВаЗЕлин сказал, что это такой флешмоб. Вате ордена, украинцам тюрьмы. Богдан уже всех послал? Свинорыл бандитский. Он уже вора в законе заслужил? Как беня считает?
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зескот перестав шифруватись і загаваріл на панятнам язь1ке "асвабадітелей"
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На двери висит топор из села Чугуева. Ну и пусть себе висит железяка #уева.
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бутусов такий шикарний інфо майданчик пригожінським зебілам для анти укранської пропанагди здав в аренду, працюють на цензрі без віхідних, вчать местних з-дебілів что таке корупція і хто є коррупціонером
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скоро и руцкий мир прийдет при такой власти . ну а кто виноват . сами и выбирали .
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Ленты и табличка сделаны профессионально. Найти ритуал магазин где это заказали думаю не проблема.
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НЕ Ссать! хотели бы грохнуть - убили бы, а так - потратились на венки. Верной дорогой идёшь, товариСЧ
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