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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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 Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: загинула дівчина-водій, її пасажири - госпіталізовані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рано-вранці 26 серпня на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Гарматній автомобіль BMW зачепив Chevrolet Lacetti, врізався в парапет підземного переходу і загорівся. У мережі з'явилося відео пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Информатор".

Аварія сталася близько 4:40.

Під час з'ясувань стало ясно, що BMW їхав проспектом у бік центру, а Chevrolet повертав на вулицю Гарматну. На перетині вулиць BMW по дотичній зачепив Lacetti і виїхав за межі проїжджої частини. При цьому водій Chevrolet зупинився через 150 метрів після перехрестя. На його машині залишився лише невеликий слід, а на місці зіткнення лежав номерний знак.

Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: загинула дівчина-водій, її пасажири - госпіталізовані 01

Після удару BMW загорівся. Очевидці кинулися діставати людей з машин. Двоє хлопців-пасажирів були притомні, їх госпіталізували. На жаль, дівчина-водій загинула. Подробиці аварії з'ясовуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жахлива ДТП на трасі Київ-Чоп за участю 4 автомобілів: двоє людей загинули на місці, шестеро, серед яких двоє дітей, госпіталізовано

Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: загинула дівчина-водій, її пасажири - госпіталізовані 02

Нагадаємо, 19 серпня в Києві на перетині вулиць Саксаганського і Льва Толстого сталася серйозна ДТП за участю Tesla і Range Rover. В результаті аварії постраждали чотири людини. Пізніше з'явилося відео моменту аварії з реєстратора, який був встановлений у Tesla.

Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: загинула дівчина-водій, її пасажири - госпіталізовані 03
Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: загинула дівчина-водій, її пасажири - госпіталізовані 04
Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: загинула дівчина-водій, її пасажири - госпіталізовані 05
Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: загинула дівчина-водій, її пасажири - госпіталізовані 06
Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: загинула дівчина-водій, її пасажири - госпіталізовані 07
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144701
 
 
 Топ коментарі
 
Из ночного клуба нужно ехать на такси а не летать на БМВ
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Судя по номеру- даунбаситы. Хорошо что люди не пострадали.
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Ніт! Дол6ое6изЬм. В городе скорость - 50км/ч. Ехала бы хотя бы 60, щас бы дома борщ лопала.
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Ніт! ***********. В городе скорость - 50км/ч. Ехала бы хотя бы 60, щас бы дома борщ лопала.
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Не раскрыта высота полета бмв , шоб с легкой царапины с дороги улететь
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Из ночного клуба нужно ехать на такси а не летать на БМВ
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Это она на задании была. Не надо завидовать!
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Так это номер с Лачетти - там только номер и пострадал...
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Я вчора двічи їздив у цьому місці. Тад дуже напружений рух. Але дивно, що дівчина їхала так рано!
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Жаль, что не сегодня в 04:40.
На ее месте должен был быть ты. Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы - Цензор.НЕТ 8897
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Этим девушкам -
вообще надо запретить давать

удостоверения на право вождения авто .
Отмороженные на дорогах !
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В Донецке сейчас такого нет...При малейших траблах на дороге начинается перестрелка.
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Та в нас теж. І слова не скажи... Їздять олухи з телефонами в вухах, на поворотики плювати. ХЗ куди воно зараз поїде.
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ну не скажи,довелось как то ехать по Киеву,на реальной развалюхе,дорогу уступали *крутики* в первую очередь)
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Судя по номеру- даунбаситы. Хорошо что люди не пострадали.
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че этот проспект не назвать нормально? сраные совковые мясницкие названия просто умиляют. в Хрякове - Жюков, замочивших этих харьковчан кучу, в Одессе - фапают на уничтожительницу запорожцев, даже плагиатора Пушкина - "овэрдохера" везде.
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Современные сообщения ДТП,-это как сообщения из фильма "Идиократия".Часто пару кретинов не могут разъехатся буквально на пустом месте и свободной дороге.
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