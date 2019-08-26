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 Суспільство, Фоторепортаж
  2003  14
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 Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У прифронтових Світлодарську, Новолуганському і Миронівському поліція почала патрулювати на нових автомобілях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент Нацполіції, про передачу поліцейським на лінії розмежування нового службового транспорту повідомив під час робочої поїздки в Донецьку область 6 серпня голова Національної поліції Сергій Князєв. 25 серпня на патрулювання виїхали три сучасні автомобілі.

"Місто Світлодарськ та селища Новолуганське, Миронівське Бахмутського району неодноразово страждали від обстрілів бойовиків. Загалом тут мешкають понад 20 тисяч людей, тож завдання поліції – забезпечити їхню безпеку та якісний поліцейський сервіс", - сказано в повідомленні.

Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 01

Як зазначили в поліції, для негайного реагування на всі повідомлення громадян вже рік в кожному населеному пункті цілодобово працюють поліцейські станції. Вони забезпечені всім необхідним для надання допомоги громадянам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 02

25 серпня на патрулювання у Світлодарську, Новолуганському та Миронівському поліцейські заступили на трьох нових сучасних автомобіліях. З їхньою допомогою правоохоронці зможуть своєчасно надавати поліцейські послуги

Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 08

Нагадаємо, на лінії розмежування в Донецькій області працюють 8 поліцейських станцій.

Читайте також: Поліцейські отримали нові автомобілі для роботи уздовж лінії розмежування, - Князєв

Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 04
Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 05
Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 06
Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 07
Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 08
Фото: пресслужба Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144698
 
 
 Топ коментарі
 
Евробляхи какие-то, нет чтобы родимый ланос осваивать. Надо повысить растаможку втрое.
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Головне, що б не бикували і усе буде гаразд.
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Евробляхи какие-то, нет чтобы родимый ланос осваивать. Надо повысить растаможку втрое.
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Осваивать уже нечего. Накрылся Ланос медным тазом.
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шкоди поліції, а що на "передку" - може Булати для знищення кацапів будуть?
папа) не встиг))))))), так може зеля буде оновлювати техніку в армії?!
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"папа" стiльки намародерiв, що залишковi Булати їдуть то Тайланду. в нас мир вже досягнутий. ти що, Богдану не вiриш? Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9318
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По-перше, якщо ти пишеш українською, то не ПАПа, а ПОПа.
А по-друге, річ тут іде про патрульну поліцію, а не про армію.
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зїш), чоколятку, ти заробив))), папа), тобі винен!
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Ну да....
Как говорил Ильич - всё лучшее -вате!
Можно подумать они оценят.....
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В прифронтовых участка такие машины выдавать? Вы вообще рехнулись? Зачем мусорам которые не умеют ездить выдавать новые евробляхи? Вот куда наши налоги и тарифы уходят. Почему не на Петиных жигулях и не на лАнусах на которых украинский народ ездить?
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А где Ланусы брать?
Все, нету ни Ланусов, ни АвтоЗАЗа.
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Вот это новость. Я вчера в подъезде лампочку поменял. Напишите об этом событии. Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3903
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