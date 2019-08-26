 Зарубіжна делегація з гуманітарних питань ознайомилася з роботою КПВВ "Станиця Луганська", - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"Робоча група у складі керівника відділу Європа Фонду імені Р.Люксембург в Україні Йоганни Буссемер, проєктменеджера Фонду імені Р.Люксембург Філіппа Гліше та інших обговорила з українськими представниками актуальні питання щодо поточної гуманітарної ситуації в пункту пропуску. Також поспілкувалися на життєво важливі теми з головою Станично-Луганської райдержадміністрації Юрієм Золкіним", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що делегати на власні очі побачили, як відбувається процес перетину лінії розмежування, а також вони поспілкувалися з громадянами.

У пресцентрі ОС додали, що сьогодні іноземна делегація відвідає міста Слов'янськ, Лисичанськ, де ознайомиться з діяльністю міжнародних і громадських організацій.

"Звіт про поїздку в Україну робочу групу надалі подасть європейської громадськості і членам урядів Німеччини та Європарламенту", - додали в штабі.

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Фото: пресцентр ОС/Facebook