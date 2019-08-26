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 Політика України, Суспільство, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:пункт пропуску (455) операція Об'єднаних сил (1510) КПВВ (37) Станиця Луганська (51)

 Зарубіжна делегація з гуманітарних питань ознайомилася з роботою КПВВ "Станиця Луганська", - штаб. ФОТОрепортаж

В межах дводенного візиту в район проведення операції Об'єднаних сил представники іноземної делегації на чолі з депутатом Бундестагу, зовнішньополітичним спікером фракції "Ліві" Штефаном Лібіхом ознайомилася з роботою КПВВ "Станиця Луганська".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"Робоча група у складі керівника відділу Європа Фонду імені Р.Люксембург в Україні Йоганни Буссемер, проєктменеджера Фонду імені Р.Люксембург Філіппа Гліше та інших обговорила з українськими представниками актуальні питання щодо поточної гуманітарної ситуації в пункту пропуску. Також поспілкувалися на життєво важливі теми з головою Станично-Луганської райдержадміністрації Юрієм Золкіним", - сказано в повідомленні.

Зарубіжна делегація з гуманітарних питань ознайомилася з роботою КПВВ Станиця Луганська, - штаб 01

Зазначається, що делегати на власні очі побачили, як відбувається процес перетину лінії розмежування, а також вони поспілкувалися з громадянами.

Зарубіжна делегація з гуманітарних питань ознайомилася з роботою КПВВ Станиця Луганська, - штаб 02

У пресцентрі ОС додали, що сьогодні іноземна делегація відвідає міста Слов'янськ, Лисичанськ, де ознайомиться з діяльністю міжнародних і громадських організацій.

Зарубіжна делегація з гуманітарних питань ознайомилася з роботою КПВВ Станиця Луганська, - штаб 03

"Звіт про поїздку в Україну робочу групу надалі подасть європейської громадськості і членам урядів Німеччини та Європарламенту", - додали в штабі.

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Зарубіжна делегація з гуманітарних питань ознайомилася з роботою КПВВ Станиця Луганська, - штаб 04
Зарубіжна делегація з гуманітарних питань ознайомилася з роботою КПВВ Станиця Луганська, - штаб 05
Фото: пресцентр ОС/Facebook

Зарубіжна делегація з гуманітарних питань ознайомилася з роботою КПВВ Станиця Луганська, - штаб 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144690
 
 
 Топ коментарі
 
Дефашитизацію провели, до декомунізації руки ще не дійшли...
Цікаво, закон про заборону професій вже відмінили?
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Если территория оккупирована страной агрессором, будь то Крым, ОРДЛО выезд с оккупированных территорий ( тем более при продолжающихся обстрелах) должен производиться только для беженцев решивших покинуть оккупированные территории , т. е. беженцев . ( если агрессор оставляет для этого "коридоры") Какой въезд со свободной территории в обратном направлении на оккупированные территории. Ну не могу я понять этой гибридности. Головоломка головного мозга.
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После фонда Карла Либкнехта и Эриха Хонекера.
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Фонд имени Розы Люксембург. Этим все сказано.
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Дефашитизацію провели, до декомунізації руки ще не дійшли...
Цікаво, закон про заборону професій вже відмінили?
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От немецких Левых добра не жди. Они на подхвате у пуйла.
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Тобто своїми очима побачила, що блокади нема,
смаколики їздять,
гаманці липових переселенців повні.
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Если территория оккупирована страной агрессором, будь то Крым, ОРДЛО выезд с оккупированных территорий ( тем более при продолжающихся обстрелах) должен производиться только для беженцев решивших покинуть оккупированные территории , т. е. беженцев . ( если агрессор оставляет для этого "коридоры") Какой въезд со свободной территории в обратном направлении на оккупированные территории. Ну не могу я понять этой гибридности. Головоломка головного мозга.
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Пане sit, пожалійте "даму", наповніть склянку до половини, вона, як-не-як, "валька полстакана"
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А фонд имени клары целкин когда предет？
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После фонда Карла Либкнехта и Эриха Хонекера.
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Вот читаю всю эту хрень и удивляюсь.Как же хотят показать свою значимость все эти БЕССМЫСЛЕННЫЕ организации начиная от фондов и заканчивая оон.ООН потребовала от пенсионного фонда Украины и т.д.Возникает вопрос:А что сделала ООН,чтобы остановить оккупацию роССией Крыма и предотвращения войны на донбассе?А ни хрена!Какое право эти бездельники и пустозвоны имет что-то требовать?Решения ООН,как и сама организация ломаного гроша не стоят.
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