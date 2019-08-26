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Все про:Київ (6422) Нацполіція (8098) стрілянина (1040)

 Обстріл з гранатомета будівлі в центрі Києва: відкрито кримінальне провадження за статтею "теракт". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці розшукують зловмисників, які вночі вистрілили з гранатомета по будівлі "Мостобуду" на вул. Паньківській у Києві. Подію кваліфіковано як "терористичний акт".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"О 1:30 до поліції надійшло повідомлення, що біля будинку на вулиці Паньківській пролунав вибух. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, екіпажі патрульних, вибухотехніки, кінологи та лікарі.

Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що невідомі вистрілили у будівлю із гранатомета, відстріляний тубус якого виявили через дорогу від будівлі.

Дивіться також: Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду" в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріл з гранатомета будівлі в центрі Києва: відкрито кримінальне провадження за статтею теракт 01

На пошуки зловмисників орієнтовано весь особовий склад поліції Києва та введено в дію спеціальний оперативний план", - сказано в повідомленні.

Обстріл з гранатомета будівлі в центрі Києва: відкрито кримінальне провадження за статтею теракт 02

Зазначається, що при відпрацюванні території вилучено рештки боєприпасу для проведення експертизи та встановлення його походження.

Обстріл з гранатомета будівлі в центрі Києва: відкрито кримінальне провадження за статтею теракт 03

Крім того, правоохоронці опрацьовують наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати момент пострілу, шляхи підходу і відходу зловмисників.

Як зазначили в поліції, в результаті пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі і приміщення кабінетів.

Обстріл з гранатомета будівлі в центрі Києва: відкрито кримінальне провадження за статтею теракт 04

Слідчі кваліфікують подію як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо визначення підслідності у вказаному кримінальному провадженні.

Обстріл з гранатомета будівлі в центрі Києва: відкрито кримінальне провадження за статтею теракт 05
Обстріл з гранатомета будівлі в центрі Києва: відкрито кримінальне провадження за статтею теракт 06
Фото: Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144686
 
 
 Топ коментарі
 
Открывайте лучше уголовное дело по статье хулиганство, которое предусматривает наказание до 7 лет. Потому что по статье терроризм в Украине предусмотрено наказание ночной домаший арест и не большой штраф
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Це попередження його главі Продівусу який кришує нелегальний видобуток бурштину.Напевно почались якісь зворушення в цьому напрямку)
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А сколько людей передавили "мажоры", потом отмазавшись и нагло смеясь продолжая гонять дальше.
Чет не слышно шоб какой-то мужик отомстил за родных. Даже из Параши осетин какой-то поехал в Швейцарию, нашел диспетчера и сделал ему зле.
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Открывайте лучше уголовное дело по статье хулиганство, которое предусматривает наказание до 7 лет. Потому что по статье терроризм в Украине предусмотрено наказание ночной домаший арест и не большой штраф
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А дома их что не ждут?
Странно.
Одних ждут других не ждут.
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ну, от тепер точно на трєщіну)), моста не буде! Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье "теракт" - Цензор.НЕТ 4870
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наверное плохо мосты ремонтировали)))
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Почему в Украине такой дебильный народ? Почему никто не стреляет ни по мусорам ни про прокурворам ни по судьям с депутатами а черт знает куда. Ето сотни лет рабства сделали из украинцев терпил и крепаков, готовых совершить самоубийство в шкафу или среди кучи гражданских напугав их, но боящихся поднять руку на пана или полицая от которых они и пострадали
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А сколько людей передавили "мажоры", потом отмазавшись и нагло смеясь продолжая гонять дальше.
Чет не слышно шоб какой-то мужик отомстил за родных. Даже из Параши осетин какой-то поехал в Швейцарию, нашел диспетчера и сделал ему зле.
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В центре города бродят кенты с гранатомётами, в это время менты выворачивают карманы подвыпившим после праздника гражданам
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фигасе кошерная форма у одного осколка Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье "теракт" - Цензор.НЕТ 3027
таки понятно почему таки в субботу не стреляли, а после нее - грех был бы)
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Це попередження його главі Продівусу який кришує нелегальний видобуток бурштину.Напевно почались якісь зворушення в цьому напрямку)
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Вот так выглядит выстрел из гранатомета, когда хотели попасть.
А не как фейковый обстрел телеканала медведчука - в стену.
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