 Обстріл з гранатомета будівлі в центрі Києва: відкрито кримінальне провадження за статтею "теракт". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"О 1:30 до поліції надійшло повідомлення, що біля будинку на вулиці Паньківській пролунав вибух. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, екіпажі патрульних, вибухотехніки, кінологи та лікарі.
Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що невідомі вистрілили у будівлю із гранатомета, відстріляний тубус якого виявили через дорогу від будівлі.
На пошуки зловмисників орієнтовано весь особовий склад поліції Києва та введено в дію спеціальний оперативний план", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що при відпрацюванні території вилучено рештки боєприпасу для проведення експертизи та встановлення його походження.
Крім того, правоохоронці опрацьовують наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати момент пострілу, шляхи підходу і відходу зловмисників.
Як зазначили в поліції, в результаті пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі і приміщення кабінетів.
Слідчі кваліфікують подію як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо визначення підслідності у вказаному кримінальному провадженні.
Странно.
Одних ждут других не ждут.
Чет не слышно шоб какой-то мужик отомстил за родных. Даже из Параши осетин какой-то поехал в Швейцарию, нашел диспетчера и сделал ему зле.
таки понятно почему таки в субботу не стреляли, а после нее - грех был бы)
https://youtu.be/lCnVDdHvwBg?t=68
А не как фейковый обстрел телеканала медведчука - в стену.