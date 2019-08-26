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 Політика України, Економіка
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Все про:Світовий банк (80) економіка (284) Ковалів Юлія (2)

 Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса. ФОТО

Такі публікації, як колонка глави Світового банку Девіда Малпасса Financial Times про економіку України, дуже допомагають у залученні інвестицій і загалом зміцнюють імідж країни.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала глава Офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня мали дуже продуктивну зустріч з Президентом Світового Банку Давідом Мальпасом, на якій зокрема обговорювали ключові заходи для зростання економіки, збільшення інвестицій та покращення інвестиційного клімату. World Bank Ukraine та IFC - International Finance Corporation є надійними партнерами України на шляху структурних реформ. І сьогодні, читаючи колонку Девіда Мальпаса на Financial Times, розумію, що такі чіткі і важливі сигнали підтримки України від ключових міжнародних фінансових інституцій дають Президенту, Парламенту і майбутньому Уряду великий кредит довіри", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нагляд за державними банками, боротьба з монополіями і ринок землі, - глава Світового банку Малпасс порадив, як розвивати українську економіку

"Серед важливих пріоритетів

  • земельна реформа
  • виконання вимог 3-го енергетичного пакету щодо відокремлення оператора ГТС
  • реформа державних банків та скорочення портфелю непрацюючих кредитів
  • незалежність НБУ
  • демонополізація ринків і скорочення кількості держ компаній через приватизацію", - переказала Ковалів основні тези Малпасса

"Такі публікації дуже допомагають в залучення інвестицій та в цілому зміцнюють імідж країни ", - резюмувала Ковалів.

Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса 01
Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144681
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко багато чого не так зробив. Наприклад - комунальні тарифи. Але вибір був, але обрали Коломойського. Тому усі претензії до 73%.
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а ты что собаковод?
Ты баран.....
Порохоботов нет давно уже......- боты это кому платят......
Я вот за то что бы порошенко был разорен и унижен..., потому что из за него пришел к власти этот тупой Сопля-малоросс ...., а такие адепты руського мира как ты начали громко и радостно блеять... Такие четкие сигналы поддержки дают Президенту, ВР и Кабмину большой кредит доверия, - Ковалив о визите глав Всемирного банка Малпасса - Цензор.НЕТ 433
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штейны. любая ваша попытка отреформировать мыролюбно народ приведет к одному - вашей ликвидации.
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Іншого не буде, бо їхня задача - вкрасти.
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а ты что собаковод?
Ты баран.....
Порохоботов нет давно уже......- боты это кому платят......
Я вот за то что бы порошенко был разорен и унижен..., потому что из за него пришел к власти этот тупой Сопля-малоросс ...., а такие адепты руського мира как ты начали громко и радостно блеять...
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Порошенко багато чого не так зробив. Наприклад - комунальні тарифи. Але вибір був, але обрали Коломойського. Тому усі претензії до 73%.
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та ти дуже дивний... і співаєшь по методичці з лахти-савушкіна55 1) ЗМІНА ТАРИФІФ це ЗНИЩЕННЯ сосіалістично=камуняцької системи дотацій з бюджету тим хто більше ЖРЕ та приведення до ДЕМОКРАТИЧНОЇ норми використання бюджету. І саме це як-вила-в-дупу совковому бидлу. 2) 23% виборців голосували за шмаркліну"партію" і лише 23% з 44.8% виборців голосували за шмарклю(а не 73% Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса - Цензор.НЕТ 5166як ти тут дуркуєш) 3) демотиватор="73%" в Україні НЕ ПРАЦЮЄ Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса - Цензор.НЕТ 9528
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Я уважно прочитав слова Малпасса. Його вказівки побачив, а кредита довіри нема. Який кредит довіри, якщо потрібні матеріальни кредити під 3%, а не 18%, які зараз беруть?
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я про те ж саме-------''глава Світового банку Малпасс порадив, як розвивати українську економіку''---бо впевнений що у команди свого розуміння,що робити,немає.
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Які там сигнали.Передав список умов,за яких буде продовжено співпрацю.Продаж землі-на першому місці.
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Кредит доверия дан прежде всего народом Украины! Надеюсь новая власть не пойдет по пути барыги-мародера и оправдает это доверие.
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та і діти вже збагнули що дуркувате ґасло зелених шмарклів про"баригу-марадбора" це ТИПОВА ДУРНЯ з лахти-ольгіно55
За 100днів так і НЕМА жодної ПІДОЗРИ ПРЕЗИДЕНТУ ПОРОШЕНКО і навіть зебіли починають усвідомлювати що їх тупо надурили ґаслами з лахти-савушкіна55 якими як демативаторами і досі користуються ґебельси пукіна Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса - Цензор.НЕТ 8319
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і шо ж так совкове бидло чипляється за землю яку ВЖЕ використовують марамої та злодюжки за безцінь Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса - Цензор.НЕТ 3458
Існуюча система користування землею в Україні це типова совкова підступна хуцпа.

ФАКТИЧНО земля вже поділена між купкою латифундістів ЗА БЕЗЦІНЬ.
Продаж землі за конкурентними цінами зробить хуцпатих українських латіфундістів голодупими шлємазлами
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да не имидж надо укреплять, а экономику! Как в старые времена, любое действие раскручивают до вселенского масштаба. Это журналисты так выслуживаются или издания целиком? Визит какой-то там москальковой преподносят как визит Трампа.
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Кто знает...

Я бы тоже беспокоился, если бы мои вложения попали в руки бениной марионетки.
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