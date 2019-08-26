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Все про:Кривий Ріг (260) екологія (463) Арселор (23)

 "Ласкаво просимо звідси": катастрофічний стан екології в Кривому Розі. ФОТО дня

Підприємства Кривого Рогу виробляють найбільшу в Дніпропетровській області кількість забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Користувач соцмережі опублікував жахливе фото, що ілюструє стан екології місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото на своїй сторінці в Facebook виклав користувач соцмережі Сергій Демидчук.

Ласкаво просимо звідси: катастрофічний стан екології в Кривому Розі 01
Фото: Демидчук/Facebook

"Ласкаво просимо звідси". Кривий Ріг", - підписав фото Демидчук.

Читайте також: Зеленський і керівництво "Арселору" домовилися про зменшення шкідливих викидів, фінансування онколікарні і стадіону "Металург", - Бутусов

22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144680
 
 
 Топ коментарі
 
В Кривом Роге тоже украинцы живут. И они тоже хотят дышать чистым воздухом. Для тебя это обьект для шуточек?
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Теперь понятно что повлияло на умственные способности зепрездобола и всей его зекоМАНДЫ.
"Добро пожаловать отсюда": катастрофическое состояние экологии в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 4056
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ему главное от рошении пару серебрянников получить, а шо там высрать пофиг вообще
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Теперь понятно что повлияло на умственные способности зепрездобола и всей его зекоМАНДЫ.
"Добро пожаловать отсюда": катастрофическое состояние экологии в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 4056
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Да уж...смотришь на это фото и понимаешь...почему чувак с ксивой презЕдента получился такой какой есть...экология всему виной...😀
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В Кривом Роге тоже украинцы живут. И они тоже хотят дышать чистым воздухом. Для тебя это обьект для шуточек?
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ему главное от рошении пару серебрянников получить, а шо там высрать пофиг вообще
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ты опять тут трешься! беги занимай место на помойке, картофель уже 25гр
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у нас 15, с зп почти тонна выходит, чего я на твоей помойке забыл ? шо мародер так плохо платит соевым лаптям?
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Кто им мешал навести порядок за 28 лет независимости?
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кому..им? Государству? Все предприятия .. особенно Арселлор это вопрос государственной политики.. Государство заключало договор с владельцами..
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ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ, проживающим в Кривом Роге, кто мешал навести порядок за 28 лет независимости???
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навести порядок мешали жители бамбасса и крыма выбиравшия всякое проросийское унылое гуано
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Прямо так приезжали и не давали ничего делать? Придумайте что нибудь правдоподобнее для оправдания.
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прямо так выбрали кучму в 1994 провели симоненка в 2000 -м проголосовали за партию регионов в 2005 и за рецидивиста в 2010 м что не так лось?
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Раз лосям нравится так жить, то и нечего на это обращать внимание.
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не знав що ти живеш у Кривому Розі і тобі подобається
elk в перекладі з англійської означає лось
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Нет, я там не живу. ВАМ же на все насрать, раз живете в таком дерьме.
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а з чого ти взяв що я в "дерьме" живу у мене будинок в приватному секторі я на півночі України живу і я радий що вперше президент підняв питання екології тому що до цього всім було насра..ти на людей.
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У меня обьект для шуточек...это чувак с ксивой презЕдента...но зебобики в силу своего врожденного скудоумия этого понять не в состоянии...
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Привет, ольгинский троль! "Ласкаво просимо звідси": катастрофічний стан екології в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5660
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И тебе ольгинскому тролю не хворать...
А сказать то что хотело？
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Да какой он там ольгинский!) Сидит на какой-то зоне, и от не фиг делать на тырнет и порнушку себе зарабатывает. Привет, сиделец!)
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А что еще смог придумать обо мне остаток твоего воспаленного мозга？ выкладывай все...не держи в себе...
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У тебя обьект для "шуточек".. граждане Украины, с иным от твоего кацапского менталитета мышлением
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Ты наверное хотел сказать с полным отсутсвием мышления？ те у которых инкстинты преобладают？таки да...тут ты прав...😀
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т.е. насчёт твоего кацапского мышления.. тут в точку? Людей обсирать это ваше
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И не говори...у зебобиков живущих инкстинтами...обосрать и оболгать другого человека это стиль жизни....
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Ты посмотри какие зебобики нежные пошли, обидели их "бубочку" - "в Кривом Роге тоже украинцы живут", это те украинцы которых надо было эбонитовыми палочками бить?
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Аякже. Екологія-свята справа.Особливо коли треба в Ахмєта віджати пару підприємств.
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Такое почти везде где есть старые совковые предприятия без модернизации и из них выжимают все соки. А на экологию царькам пох
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Верно.. Однако это не маленький заводик.. Это город в городе
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Ничё, скорА смЄнім генпрАкурора, кабінЄтЬ мЯністрАв, вЄрховную раду и пАрЄраЄм всЙО "Добро пожаловать отсюда": катастрофическое состояние экологии в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 6022
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Да, соя, сменится усё! Хочешь, скули, а хочешь - нет!
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В запоі.
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А п'є де, в ростові чи на Мальдівах або в Іспанії?
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Зе прости, что называл тебя тупым....... Теперь понимаю......., экология........
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Это нормально для Кривбас, поверьте. Кое что конечно долетает до города, но в основном выбросы направлены в другую сторону.
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ну да если учесть что Кривой Рог почти самый длинный город в Мире
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А на протяжении.. вдоль всего массива это.. шахты, а дальше.. за ними карьеры..
"Ласкаво просимо звідси": катастрофічний стан екології в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5266
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Да ну..? Что значит долетает до города..?)) По большей части это.. предприятие.. НЕ за городом.. А начинается фактически с центра
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Пока олигархи со своими депутатами холуями находятся у руля такое будет всегда и везде ,да и это разобщённость Украинского народа и Граждан Украины (советские люди ,которые без Родины)
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Вапщета СыСыСэРа уже нет 28 годков и никогда его более не будет.
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СыСыСэРа нет , а люди остались,им чуждо всё украинское и они прикрываются тем что они больше советские чтобы не раскрыться ,что больше не раскрыться что тяготеют к Московии "Ласкаво просимо звідси": катастрофічний стан екології в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 9236
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Фото как фото. Нормальное для индустриального города. Такое же как и в Запорожье и в Мариуполе.
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Азовсраль гадит не меньше. Но чтото смотрю с Ахметкой у новой власти союз рисуется (200 скорых на публику и бабки в кассу, и все путем). А неправильного индуса который не хочет свою группку депутатов в ВР содержать, ТВ каналы спонсировать, иметь свой банчик и сосать бюджет - геть такого индуса.
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Разве план нападения разглашают сопернику до боя?
Вообще смотря на эти бумажки вижу общие фразы и рекламную форму подачи, но не как не рабочую аналитику. Будто эти буклеты специально под слив пиплу готовились.
Вот вариант что вся это суета изначально договорняк с Ахметовым. Будет показательная победа борцуна Зеленского над тарифами электроэнергии. Ахметка подыграет и изобразит раненного в обмен сохранит свою империю еще на какоето время, а там или шах или ишак...
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ДТЕК цього ахметки треба не атакувати, а націоналізувати. Власне весь бізнес Ахметки - монопольний. А монополії націоналізуються у всьому світові(окрім України)
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Проклятое наследие совка. Когда уже их всех перезакрывают.
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На заводах Ахметова не лучше, но почему то пристали к индусу.
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Схоже, що це за замовленням ахметки і робиться. Ну ще Пінчук зацікавлений. Не дарма Піня дав 4,5 ляма, щоб топити Юлю в іноземних ЗМІ. Бо Юля забрала у Піні Криворіжсталь і продала його індусу.
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удивился, как ты тут среди дня! твоя смена после 17-00. потом вспомнил, сегодня выходной, врачи отдыхают.
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Да, при Януковиче, за которого агитировал Зе и 95 квартал, такого не было!
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Первый раз в жизни видел в Кривом красный снег.
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Свой город засрали, языки у всех в жоре от страха и холопства - зато с удовольствием засерают черноморское побережье летом - море и берег Лазурного, Скадовска, Геническ, Ж Порта и так далее. Засерают так, что кажется, они это делают с превеликим удовольствием! Очевидно, что это уже у жителей Косого Рога на генетическом уровне. Но - очень недовольны тем, что уже засрали - выражают своё недовольство местным, ещё и с кулаками лезут - море не такое, мусор валяется, их дети говна кладут повсюду - а за ними не убирают, представляете себе! Какое неуважение к засранцам! Наведите чистоту в мозгах своих изначально - тогда и ваш город не будет серо-буро-малиновым.
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Вовік дограється, що останні інвестори втечуть з України. Індус хоч якось очищує димові викиди, а Пінчук з Ахметовим взагалі б нічого не очищали б, як в Маріуполі. І не платили б податки, як індус. Але цей ризик лише на поверхні. Гірше, що ці наїзди на Міттала - прозорий натяк всім інвесторам в Світі - не лізьте з своїми грошима в Україну, бо і заробити не дадуть, і гроші втратите. А без грошей інвесторів Україні прийдеться торгувати саму себе, щоб розрахуватись з боргами. Тобто продавати землю світовим корпораціям. На їхніх умовах. Тобто на мапі України з'являться величезні плями такого коляру, як Крим і Лугандон. Тобто зовсім не Україна. Місця, де України нема. Вовік грається з вогнем.
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Я критикую реальні справи Вовіка, а мародерські тролі критикують його призвище. Різницю бачите?
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Ваня, мы, "порохоботы", про "реальні справи" Вовика предупреждали организмы еще до выборов. Видишь ли, умному человеку не обязательно пробовать дерьмо на вкус, с весьма высокой долей вероятности он сделает вывод что перед ним дерьмо без пробования
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Брехня...Экологию портят евробляхи...
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Я вырос в Кривом Роге. При совке там было то же самое. Сейчас воспоминания уже во многом стерлись, но когда мы были пацанами, то знали, что рыжий воробей с севГОКа, зеленый с ингГОКа, синие с ЮГОКа, за цвета, уже не ручаюсь, но такое было, и скорее всего есть. А вообще, протяженность Кривого Рога, более 100 км. Есть и относительно благополучные, в плане экологии, районы
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А последствия массовых взрывов в карьерах Кривбасса? А бури из мелкодисперсного кварцита пересохших хвостохранилищ ГОКов? А работа обжиговых машин и мельниц? На фото 1/100 часть Криворожского ужаса. Просто там - красивые дымки...
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Зато надбавки за "вредность" почемуто только для людей, которые живут в горах. Это капец
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за последние 5 лет количество онкобольных в Кривом Рогу выросло на 25 000 человек. Благодаря загрязненности окружающей среды. В городе 650 000 жителей.
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Хекрня это всё!
Вот есть такой город, назывался раньше Днепродзержинск, вот там таки дымит!
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