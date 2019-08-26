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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1118) патрульна поліція (918)

 Студентка 2-го курсу Щербініна на своєму першому чергуванні сама затримала грабіжника, який вирвав у перехожої сумку, - патрульна поліція. ФОТО

Курсантка 2-го курсу Національної академії внутрішніх справ Карина Щербініна, перебуваючи на першому чергуванні, затримала двох чоловіків, які вирвали у жінки сумку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомленні патрульної поліції.

"Це – Карина Щербініна, їй 19 років. Вона навчається у Національній академії внутрішніх справ та закінчила вже 2-й курс, рядовий поліції. Карина з дитинства займається дзюдо, має звання кандидата в майстри спорту, неодноразова чемпіонка України.

У День Незалежності України Карина вперше вийшла на службу разом з патрульними Дніпра для охорони публічного порядку. Поки містяни святкували, вона самотужки затримала грабіжника, який намагався зіпсувати свято одній з громадянок. Поліцейська якраз була на перерві, коли побачила, як двоє чоловіків бігли з жіночою сумкою в руках, а хвилиною раніше один з них відібрав цю сумку в жінки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грабіжник під час затримання вистрілив у поліцейського в Дніпрі, - Нацполіція

"Поліцейська миттєво відреагувала та побігла за ними. Наздогнала, затримала та викликала допомогу. Чоловіків поліцейські передали слідчо-оперативній групі, а Карина продовжила нести службу далі. Дякуємо Карині за проявлений героїзм, а її академії за достойне виховання майбутніх правоохоронців. Служити і захищати!" - резюмували в патрульній поліції.

Студентка 2-го курсу Щербініна на своєму першому чергуванні сама затримала грабіжника, який вирвав у перехожої сумку, - патрульна поліція 01
Студентка 2-го курсу Щербініна на своєму першому чергуванні сама затримала грабіжника, який вирвав у перехожої сумку, - патрульна поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144672
 
   
 Топ коментарі
 
Красава. Есть чуйка ловить преступников Студентка 2-го курса Щербинина во время своего первого дежурства сама задержала грабителя, вырвавшего у прохожей сумку, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7519
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Езжай в Сен-Тропе там у твоего слуги деньги точно есть
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Якби ж таку дружину Слугє народу, щоб вона його регулярно била🧐
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Красава. Есть чуйка ловить преступников Студентка 2-го курса Щербинина во время своего первого дежурства сама задержала грабителя, вырвавшего у прохожей сумку, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7519
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А могла и не заметить. Перерыв, в другую сторону смотрела, шнурок развязался. И вообще, сумка не её, да и нах ей всё это надо, можно было и ножом в печень получить.
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и о чем новость ....то дзюдо занимается и будущий полицейский сделала свой гражданский долг реальностью....... Цензор что не о чем писать больше.. может нам что ей памятник сразу -поставить Хероя Сраюля медальку повесить.... Студентка 2-го курсу Щербініна на своєму першому чергуванні сама затримала грабіжника, який вирвав у перехожої сумку, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 4702
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Действительно. Зачем писать о военных на Донбассе, они ведь тоже просто долг выполняют. Надо только о чем-то дерьмовом писать, правда?
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Якби ж таку дружину Слугє народу, щоб вона його регулярно била🧐
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Нічого хорошого... Подивися, як себе веде Сара Нетаньяху... Тут не в дзю-до, і не в рішучості справа, а в розподілі моральних пріоритетів...
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Кстати, Яр, в Киеве на марше было очень круто. Адреналина через край. Очень доволен. Многих ребят увидел.
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Это хорошо... Я за вас рад... Главное, дали "Блазню" понять, что "Украина - не Россия", а в Ростове места хватит всем...
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Выражайтесь точнее: Не била, а 3,14здила!!!
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Если она еще и борщ варит, то сразу в президенты .
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и тогда при встрече она дзюдоиста путина может завалить...а владимир не сможет его завалить
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есть страх,чтобы мусора ее не испортили
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Грабителя вырвавшего сумку задержала, а шрабителя и мародера Парашенка укравшего 200 млрд не смогла задержать.
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Езжай в Сен-Тропе там у твоего слуги деньги точно есть
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зебобик еще не видел с каким задором пьяный новоиспечёный пан Андрюша Богдан грустил на свадьбе своего друга - министра юстиции - и хором с остальными слугами народа, в дали от Украины, в задроченом Сен-Тропе, в какой-то вонючей Франции, на день Флага Украины, надрывая горло от счастья "патриотично" и специально для зебобиков, под внос полуголыми девицами флага Украины с шампанским по 1000 баксов бутылка, пели "ЗАПАНУЕМО МИ БРАТТЯ У СВОЇЙ СТОРОНЦІ".
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Порошенко на Мальдивах пил шампанское подешевле?
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и подороже может себе позволить..но тоже дзюдоист
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Ты мне лучше скажи, где таких делают, и чем
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А порохоботам нравится что Порошенко обворовал Украину,кацапы сэр,ну и вредители из бывших комсомольцев присутствуют
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Пустобрех, так голословно и тебя петухом назвать можно, - кудахчешь знатно... В суд подал заяву на пороха, питар, или ждешь чего?
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Хай там що, але у цієї країни є майбутнє)
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Но ворюжек напрасно мужчинами назвали. Они человекоподобные особи предположительно мужского пола. Чмошники, одним словом.
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Аваковская банда не успела развратить студентку, но ещё есть время. А может просто готовят карьерный рост, как в свое время Медведев создавал Савченко.
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19-ти летняя девушка против двух муЗчин. Точно мужчин или малолетних гопников? Тем не менее Карине респект.
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Утончённые интеллектуалы. Помогали бабушке донести сумку.
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Фото задержанных в студию. Шота здесь приукрасили
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Первый раз, курсантка и самостоятельное патрулирование без напарника. **** ***... Аваков жжёт не по-детски! С кем-то кувыркалась курсантка-дзюдоистка.
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Так то была, неверное, сумка с картошкой.
С ней убегать трудно.
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Не женское это дело ловить воришек...детей рожать и быть материнским теплом в семье - это главное назначение.Ведь много интересных профессий которые украшают женщину. Дети выросшие без матери несчастные люди.
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Хорошая девочка, я бы с ней поборолся в интимной обстановке.
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Кто не читал https://censor.net.ua/news/3144660/nasa_rassleduet_podozrenie_na_pervoe_prestuplenie_sovershennoe_v_kosmose
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Да , молодчина ,, решительности не занимать Студентка 2-го курсу Щербініна на своєму першому чергуванні сама затримала грабіжника, який вирвав у перехожої сумку, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 682 .. Есть такие . Сам видел однажды как обычная с виду девчушка , лет 18-20 , надавала люлей нагловатому типу ,почти на голову выше её ,что то он там ей сказал не то ,,или тронул - "там где нельзя " . В общем , ушёл он с разбитым носом , весь в крови .Сначала мы с товарищем хотели вмешаться , но потом увидели что помощь нужна совсем не девушке , а этому кренделю .. !!
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Девочка, конечно, молодец, но все же, полиция - не женское дело
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Есть мастера спорта международного класса. Их как бы дают после нескольких побед на международных соревнованиях
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В День Независимости Украины Карина впервые вышла на службу вместе с патрульными Днепра для охраны общественного порядка.

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У меня вопрос: Патруль состоит минимум из двух человек. Где был напарник?
Второй вопрос: Кто её пиарит?
Вывод: она хорошо с***т!
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Умница, красавица, отличная подготовка и смелость. Мои восхищения
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