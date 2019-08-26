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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6422) стрілянина (1040)

 Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду" в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві невідомі вистрілили з гранатомета в фасад будівлі Мостобуду, розташованого на вулиці Паньківська, 5. Все сталося близько 01:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Информатор.

Будівля, в якій пролунав вибух, належить ВАТ "Мостобуд". Через дорогу від будівлі на дорозі лежав відстріляний тубус від ручного протитанкового гранатомета (РПГ. - Ред.). Як розповіли поліцейські, попередньо, саме з цієї зброї і здійснили постріл.

Снаряд влучив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі. Також пошкоджено скло на третьому і п'ятому поверхах. На щастя, обійшлося без постраждалих. Правоохоронці не уточнили, що саме розташовано в цьому приміщенні, бо частина деяких офісів здаються в оренду.

Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 01

Вночі рух на вулиці Паньківській було перекрито. На місці працювали екіпажі поліції, вибухотехніки, кінологи і слідчо-оперативні групи. Також чергували медики та рятувальники. Деталі інциденту з'ясовуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грабіжник під час затримання вистрілив у поліцейського в Дніпрі, - Нацполіція

Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 02

Як пише "Информатор", посилаючись на власні джерела, правоохоронці розшукують двох осіб, які зникли на мопеді в невідомому напрямку. У Києві введено оперативний план "Сирена".

Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 03

Нагадаємо, в ніч на 13 липня в Києві двоє осіб обстріляли з гранатомета будівлю, в якій розташовувався "112 канал". Особи, які стріляли, зникли з місця події. Пізніше стало відомо, що поліцейські кваліфікують цей злочин як теракт. Винуватцям загрожує від семи до дванадцяти років згідно з частиною 2 статті 258 (терористичний акт) КК України.

Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 04
Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 05
Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 06
Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 07
Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 08
Фото: сайт "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144666
 
 
 Топ коментарі
 
Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом, но когда услышит какой то шум,то не может сразу найти очки и обойму Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду" в центрі Києва - Цензор.НЕТ 130
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лучше бы в укравтодор пальнули, многие одобрили бы
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при свынопети этого не было
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Чікаго 30х...
5 - 6 років назад хто б міг подумати що таке можливе у центрі Київа
а зараз навіть не дивує
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при свынопети этого не было
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как небыло ....убили павла шеремет и не знает общество кто убийца
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Че-то я, не наблюдаю повреждений здания, от гранатомета.
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Харьковчане обиделись,что у них обвалился мост.
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Я сам іноді по ночах чую постріли. Багато зброї привезли до Києва і тепер так розважаються.
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Особливо бісить, коли придурки чергою стріляють посеред ночі.
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Бiля хронту таке часто бува,так що у вас мона сказати тиша
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Оружие - признак свободного человека. Осталось еще лет 100, и в Украине останутся одни настоящие свободные люди...
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лучше бы в укравтодор пальнули, многие одобрили бы
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