EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  6726  63
Матеріали за темою:
Все про:Горлівка (135) Донбас (12837) Бутусов Юрій (1027) втрати (1422)

 Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" із позивним Тихий загинув під Горлівкою, - Бутусов. ФОТО

У неділю, 25 серпня, загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади з позивним Тихий.

Як пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, загиблий - "чудова людина, воїн, громадянин". "Без перебільшення - уважний до товаришів, до підлеглих, обов'язковий, освічений, мотивуючий, він мав величезний авторитет і повагу в батальйоні. Загинув унаслідок обстрілу з кулемета під Горлівкою, противник в бою також активно застосовував автоматичні гранатомети, всіляко перешкоджав евакуації. Зрозуміло, дії ворога не залишилися без відповіді, бій під Горлівкою триває", - повідомив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог сім разів відкривав вогонь по позиціях ОС, один боєць ЗСУ загинув, троє мають поранення, - пресцентр. ВIДЕО

Він нагадав, що також 25 серпня загинув морський піхотинець - кульове поранення. Згідно з офіційним висновком - не бойові втрати.

Крім того, бойові поранення мають двоє бійців 24-ї бригади - їх обстріляли з автоматичного гранатомета в Мар'їнці. І ще один воїн поранений в 72-й бригаді.

"У серпні 2019 року в зоні ООС загинули 14 українських воїнів, зокрема:
бойові втрати - 7 військовослужбовців,
 не бойові втрати - 7 військовослужбовців.

Незважаючи на зниження інтенсивності бойових дій, російські війська систематично продовжують порушувати чергове перемир'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 5 разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

І захищаючи Україну, наші кращі люди продовжують платити своєю кров'ю", - підкреслив Бутусов.

Він також повідомив, що Олександр - єдиний син у літньої матері, триває збір  допомоги - 4149 4991 1785 0444, Нікішин Костянтин (найближчий друг).

Командир взводу 24-го батальйону Айдар із позивним Тихий загинув під Горлівкою, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144659
 
 
 Топ коментарі
 
ВАм Порошенко не подобався? Тоді втрат не приховували.
Тепер приховують.
Ви зробили це разом. Зє! Радійте! Пишайтеся!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как может за месяц быть СЕМЬ (!) небоевых потерь ?
 показати весь коментар
 
 
Клоуны и кацапы вам ещё и не такое шоу устроят. Что для них жизнь украинцев. Ведь из них ни кто не воевал и не будет. Сейчас все списывают на небоевые потери и семьи не могут получить льготы.
 показати весь коментар
 
 
К стати спасибо надо сказать богдану с портновым
 показати весь коментар
 
 
"Он также сообщил, что Александр - единственный сын у пожилой матери, проходит сбор помощи - 4149 4991 1785 0444, Никишин Константин (самый близкий друг)."

Источник: https://censor.net.ua/p3144659
 показати весь коментар
 
 
что такое - не боевые потери???
потеряли 14 Героев - 7+7 (не боевые)
перемирие...?! а 7 официально боевых... откуда? и 7 еще...
нет слов...
 показати весь коментар
 
 
А це нововведення від Хомчака, не буду казати як його Воїни називають.
 показати весь коментар
 
 
ВАм Порошенко не подобався? Тоді втрат не приховували.
Тепер приховують.
Ви зробили це разом. Зє! Радійте! Пишайтеся!
 показати весь коментар
 
 
Так при Порошенкові були втрати? А звідки ти взяв, що Зеленський втрати приховує?
 показати весь коментар
 
 
Не звизди. Парашенко заявлял последний раз что на 2018 год не боевых потерь у нас 3000+ от водки мол и не уставных отношений погибли. А в Дебальцево погибло всего 17 человек по мнению Парашенка Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" із позивним Тихий загинув під Горлівкою, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8121
 показати весь коментар
 
 
При Порошенко і втрат не приховували, і давали жорстку відсіч. Тоді була війна.

А при Зеленському "переміріє" ,👿
 показати весь коментар
 
 
Зелечмо шоб ты сдох от передоза со своим перемириием
 показати весь коментар
 
 
Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" із позивним Тихий загинув під Горлівкою, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7777

найщиріші співчуття родинам загиблих Героїв
 показати весь коментар
 
 
Зеленському так як Януковичу не пощастить....
СБУ, ловіть ще одну кримінальну справу. Всіх не пересаджаєте.
 показати весь коментар
 
 
В шоколадные мученики записываешься? Шо ж ты на могилах наших Героев танцуешь, стецьок?
 показати весь коментар
 
 
Я нічого не писав про ваші жовті жилети чи про Макрона, Харіб.
 показати весь коментар
 
 
Нічим не допоможу. Макрон і жовті жилети не моі. Живу у Львові. Прапорець так провайдер мені, мабуть, розмалював.
 показати весь коментар
 
Ну звичайно! Дивно, мені щось не розмальовує. Який у тебе провайдер?
 показати весь коментар
 
 
Не завжди. Залежно від ситуаціі і настрою... В повсякденному житті з 2014 спілкуюсь виключно украінською. За дуже рідким виключенням, коли просять...
 показати весь коментар
 
Хм.... А до 2014 ти спілкувався в основному російською, виходить? Львів'янин?!- Чи ти переселенець?
 показати весь коментар
 
 
Родився у Львові. У сім'і розмовляв до семи років російською - мама з Донбасу, в тата корені на Сумщині(але російська тоді була модна і "респектабельна"). Пішов в школу - став бандерівцем.
 показати весь коментар
 
До 2014 року теж залежно від настрою і ситуаціі. Але все близьке коло, звісно, украіномовні. Мені не соромно, що я володію російською. От в розвідники чи агенти би не згодився - все рівно львівський акцент видасть.
 показати весь коментар
 
Ні. Перший тур - за Гриценка. Другий - викреслив обох в виборчому бюлетені, Ведана. На парламентських голосував за Голос (вибачайте за тавтологію)... А бути одним з 73%, це принизливо? Це хто так вирішив? Канадійці перестали поважати вільне волевиявлення украінців?
 показати весь коментар
 
Відбувається нагле приховування втрат. Узеленського недарма балакають про введення цензури. Чекаємо молодшого брата російського роскомнадзора- укркомнагляд.
 показати весь коментар
 
 
При Парашенке та же фигня была. 50/50 потери боевые и небоевые записывали. Иначе народ уже давно его бы на вила поднял за его мирные договоры
 показати весь коментар
 
 
Кому праздник, а кому и гроб с героем пришёл. Ну вот как мерять потери, победы, удачи и неудачи? Шестой год война. По тв каналам абсолютный бред негодяев, тварей, инородцев, иноверцев, проституток, вчерашних комуняков, одни и те же годами! Ни кого с мест регионов, а ведь много интересных и смелых на уровне области, города, района есть. Их знают там. Вообще нет им доступа на центральные тв-каналы! Сидят по скамейках как второй план на тв-шоу и по команде режисёра хлопают идиоты прохиндеям! За сколько интересно? Может проведём инвентаризацию столбов с фонарями? За мелкие подачки в рай-энерго всё выдадут. Можно и по два подвесить---столбы то бетонные, должны выдержать. А как иначе остановить сюр и мрак по стране? А завтра что ещё будет? То же что и вчера. ПОРА!
 показати весь коментар
 
 
Погано хлопцям і дівчатам на передовій.
Президент - ватнік це біда для захистників.
 показати весь коментар
 
 
перемирие по-зеленски...
клован ради пиара себя тормозит с тем чтобы ответить, а не снимать защитные сооружения
 показати весь коментар
 
 
У Порошенко во время его десятков перемирий погибли сотни воинов... но ты тогда не пикал.
 показати весь коментар
 
 
Ничем не лучше. Никто Зелю и не защищает, как вы Мародера защищаете. Зеля с*ка если так относится к нашим военным
 показати весь коментар
 
 
07.02.19 07:15 Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены один наемник и "Урал" террористов, - штаб

31.03.19 18:39 Наемники РФ на Донбассе в день выборов обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, потерь нет, украинские военные отвечали на вражеский обстрел. Потери противника уточняются. Источник: https://censor.net.ua/n3119595

23.09.18 08:18 Оккупанты за минувшие сутки 28 раз обстреляли позиции ОС
По данным разведки, в течение суток 7 оккупантов получили ранения. Источник: https://censor.net.ua/n3087600

27.07.18 07:25 Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в районе проведения ООС.
По данным разведки за прошедшие сутки двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения. Источник: https://censor.net.ua/n3078559
 показати весь коментар
 
 
Не прикидывайся дауном... Хочешь сказать, что сейчас ответки нет?
Если ты реально не больной даун, то можешь тут же на цензоре поискать буквально где то неделю назад или менее даже, видео где ВСУ недавно разбомбили рашистскую базу...
 показати весь коментар
 
 
A в это время какой то и другой ужас:

Видео, от которого волосы дыбом: суд освобождает сепаратиста "ЛНР", покалечившего бойца ОУН Регора

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/187587_1566755590
 показати весь коментар
 
 
Мля, уже двое погибших за сегодня. Еще не известно выживут ли раненные. А у*бки про мирные планы и перемирия договариваются и мосты строят врагам Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" із позивним Тихий загинув під Горлівкою, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8550
 показати весь коментар
 
 
И хоть бы кто вышел под АП чтобы ЗЕ с предателем Хавчаком прекратил ето сдерживание наших бойцов
 показати весь коментар
 
 
Чого ти кричиш, 73%-ий ? Вчора хлопці після Маршу там були. Іди почитай коменти =своїх=.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Заткнись 8%-я. Такая же как и твое Порося плевать на Украину и украинцев.
 показати весь коментар
 
 
Зебиле, де ти було вчора? на фрiк-шоу Бидона Помоев з клоуном в бронiке?? Зрозумило, шо тебе на Марше Захистнiкiв геть не було, зесепаре...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты срань жидкая на штанах бомжа хоть бы заткнулось если не живешь в Украине. Убежал от покращення и поддакиваешь еще из-за угла порося, как трусливая шавка
 показати весь коментар
 
Звистно...поток лайна из пасти зебила. Начувайся, курва сепарска...
 показати весь коментар
 
 
Господи ...
Як втішити матір ? Її горю нічим не зарадиш.

Світла пам*ять Воїну назавжди.
 показати весь коментар
 
 
Не плачьте за ним,Ведано. Вiн зара в Валхалле, пiруе за столом Одноглазого. Я особисто iому по-добрему заздрю...
 показати весь коментар
 
Гибнут стада и родня умирает
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Громкая Слава деяний достойных.
Гибнут стада и родня умирает
Смертен и ты.
Но знаю одно, шо вечно бессмертно-
Умершего Слава!
 показати весь коментар
 
 
Герою - вічне життя поруч з Богом... Хто має можливість, скиньте гроші на вказану картку. Я вже скинув.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕ вже третій місяць грає терпілу за рахунок крові наших бійців. Де тут стратегія Зебобіки ? Хто заробляє на крові простих бійців ? Що виграв ваш ЗЕПРЕЗ ? Посилили санкції проти рашки, віддали полонених, ***** забрав танки і отпускніков з Донбасу ? Сєпарів пачками випускають на волю, проти ***** навіть правду бояться сказати, одна тиха повзуча капітуляція
 показати весь коментар
 
 
Дмитро Корчинський
10 год ·

Сьогодні на фронті
Один загиблий і троє важких поранених.
Всі з різних бригад.

Це перемир'я і відведення військ забагато нам коштує. Та війна, яква була до цього - більш безпечна.
 показати весь коментар
 
 
Портников поразил смелым прогнозом о Зеленском и будущем Украины
Политика / Общество 25-авг, 07:399 5 076 8

Портников поразил смелым прогнозом о Зеленском и будущем Украины

Политолог Виталий Портников дал экспертную оценку перспективе развития Украины как самостоятельной сильной и независимой страны, несмотря на агрессию РФ и внутренние проблемы, отметив роль президента Владимира Зеленского.

После президентских и парламентских выборов 2019 года тем украинцам, кто задумывается о будущем нашей государственности, стоит задаться не вопросом, когда Украина станет похожа на Польшу или Румынию, а вопросом, как нашей стране не повторить судьбу Боснии.

Формально результаты выборов зафиксировали невиданное национальное единство вокруг фигуры бывшего комика Владимира Зеленского и спешно созданной под его имя виртуальной политической партии, контролирующей сегодня украинский парламент.

Фактически социология констатирует, что спустя пять лет после начала войны с Россией украинские граждане все еще разделены по самому главному вопросу существования государства - отношению к бывшей метрополии и - самое главное - той цивилизации, которую она олицетворяет, «русскому миру».

И хотя количество людей, которые хотели бы, чтобы самостоятельная Украина действительно существовала - и не в тени России и «русского мира» - постоянно возрастает, для многих из этих людей вопрос формирования самостоятельной украинской идентичности является вопросом вторичным по сравнению с вопросами экономического благосостояния и решением социальных проблем.

Многие из этих людей по-прежнему воспринимают Украину как кормушку, а не как национальное убежище и совершенно не способны понять, что без четкого осознания самого смысла строительства государства оно превращается в мертворожденное дитя.

А многим нашим соотечественникам вообще не нужно никакое государство, они воспринимают его как досадное препятствие, мешающее им жить.

Да, эти люди не являются союзниками русского мира, но являются адептами украинского хутора - и готовы беззаботно жить при любой власти, которая установится на украинских землях. Собственно, как это и было тут на протяжении столетий.

Украинцам необходимо, наконец, осознать, что так называемое «пассионарное меньшинство», которое регулярно выходит на улицы в критические для государства моменты, может само существование государства отстоять, но построить его не способно.

Для строительства государства необходима воля всей политической нации и ее готовность к многолетнему самопожертвованию, иначе не бывает.

Нужно реалистично оценить результаты голосований 2004 и 2014 годов, когда так называемые национал-демократические силы ненадолго побеждали.

И понять, что в 2004 году мы были свидетелями не только национальных, но и социальных надежд на Виктора Ющенко как на спасителя нации и носителя некоей специфической украинской справедливости, которая, как известно, на каждом хуторе своя.

А в 2014 году мы наблюдали редкостное единение патриотов с обиженными Россией соотечественниками. И когда градус напряжения стал снижаться, а обида утихать, немногочисленных патриотов оставили наедине с их вечными иллюзиями. Нужно понять, что Западу нужна стабильность на постсоветском пространстве, мирная и территориально целостная Украина и взаимодействие с Россией.

Но цивилизационно самостоятельная Украина - нужна только самим украинцам (да и то далеко не всем). И если мирная и территориально целостная Украина станет стоячим болотом, на территории которого десятилетиями ничего не будет происходить - это никого не взволнует.

А это означает, что Украину нужно строить повсюду, где это возможно. И строить в первую очередь для себя - только тогда она станет привлекательной для других, даже для попутчиков. Тем более, что мнение этих попутчиков, которые не имеют никаких реальных жизненных ориентиров, меняется так быстро, что к нему никогда не удастся приспособиться.

Поэтому «приспосабливаться» нужно к Украине. Только к ней и к ее будущему. И действовать нужно только ради нее - даже тогда, когда большинству ее граждан на нее откровенно наплевать.

Не нужно бояться оказываться в меньшинстве, не стоит угождать невзыскательной публике, мечущейся в поиске очередных мессий.

Не нужно бояться краха - естественного и неизбежного результата любого популистского или коллаборационистского правления. Напротив, нужно научиться использовать последствия этого краха в интересах государственного строительства.

В Украине нужно научиться жить без страха и уныния.
 показати весь коментар
 
а в мене в Дніпрі, на проспекті Калнишевського неподалік від в"їзду на Новий міст і досі ще висить величезний банер з написом "сделаем их ещё раз как 21-го"..
"дєлают" нас. Це вже очевидно. Всіх нас "дєлают".
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору