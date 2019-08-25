 Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" із позивним Тихий загинув під Горлівкою, - Бутусов. ФОТО

Як пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, загиблий - "чудова людина, воїн, громадянин". "Без перебільшення - уважний до товаришів, до підлеглих, обов'язковий, освічений, мотивуючий, він мав величезний авторитет і повагу в батальйоні. Загинув унаслідок обстрілу з кулемета під Горлівкою, противник в бою також активно застосовував автоматичні гранатомети, всіляко перешкоджав евакуації. Зрозуміло, дії ворога не залишилися без відповіді, бій під Горлівкою триває", - повідомив журналіст.
Він нагадав, що також 25 серпня загинув морський піхотинець - кульове поранення. Згідно з офіційним висновком - не бойові втрати.
Крім того, бойові поранення мають двоє бійців 24-ї бригади - їх обстріляли з автоматичного гранатомета в Мар'їнці. І ще один воїн поранений в 72-й бригаді.
"У серпні 2019 року в зоні ООС загинули 14 українських воїнів, зокрема:
бойові втрати - 7 військовослужбовців,
не бойові втрати - 7 військовослужбовців.
Незважаючи на зниження інтенсивності бойових дій, російські війська систематично продовжують порушувати чергове перемир'я.
І захищаючи Україну, наші кращі люди продовжують платити своєю кров'ю", - підкреслив Бутусов.
Він також повідомив, що Олександр - єдиний син у літньої матері, триває збір допомоги - 4149 4991 1785 0444, Нікішин Костянтин (найближчий друг).
Источник: https://censor.net.ua/p3144659
потеряли 14 Героев - 7+7 (не боевые)
перемирие...?! а 7 официально боевых... откуда? и 7 еще...
нет слов...
Тепер приховують.
Ви зробили це разом. Зє! Радійте! Пишайтеся!
А при Зеленському "переміріє" ,👿
найщиріші співчуття родинам загиблих Героїв
СБУ, ловіть ще одну кримінальну справу. Всіх не пересаджаєте.
Президент - ватнік це біда для захистників.
клован ради пиара себя тормозит с тем чтобы ответить, а не снимать защитные сооружения
31.03.19 18:39 Наемники РФ на Донбассе в день выборов обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, потерь нет, украинские военные отвечали на вражеский обстрел. Потери противника уточняются. Источник: https://censor.net.ua/n3119595
23.09.18 08:18 Оккупанты за минувшие сутки 28 раз обстреляли позиции ОС
По данным разведки, в течение суток 7 оккупантов получили ранения. Источник: https://censor.net.ua/n3087600
27.07.18 07:25 Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в районе проведения ООС.
По данным разведки за прошедшие сутки двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения. Источник: https://censor.net.ua/n3078559
Если ты реально не больной даун, то можешь тут же на цензоре поискать буквально где то неделю назад или менее даже, видео где ВСУ недавно разбомбили рашистскую базу...
Видео, от которого волосы дыбом: суд освобождает сепаратиста "ЛНР", покалечившего бойца ОУН Регора
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/187587_1566755590
Як втішити матір ? Її горю нічим не зарадиш.
Світла пам*ять Воїну назавжди.
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Громкая Слава деяний достойных.
Гибнут стада и родня умирает
Смертен и ты.
Но знаю одно, шо вечно бессмертно-
Умершего Слава!
10 год ·
Сьогодні на фронті
Один загиблий і троє важких поранених.
Всі з різних бригад.
Це перемир'я і відведення військ забагато нам коштує. Та війна, яква була до цього - більш безпечна.
Политика / Общество 25-авг, 07:399 5 076 8
Портников поразил смелым прогнозом о Зеленском и будущем Украины
Политолог Виталий Портников дал экспертную оценку перспективе развития Украины как самостоятельной сильной и независимой страны, несмотря на агрессию РФ и внутренние проблемы, отметив роль президента Владимира Зеленского.
После президентских и парламентских выборов 2019 года тем украинцам, кто задумывается о будущем нашей государственности, стоит задаться не вопросом, когда Украина станет похожа на Польшу или Румынию, а вопросом, как нашей стране не повторить судьбу Боснии.
Формально результаты выборов зафиксировали невиданное национальное единство вокруг фигуры бывшего комика Владимира Зеленского и спешно созданной под его имя виртуальной политической партии, контролирующей сегодня украинский парламент.
Фактически социология констатирует, что спустя пять лет после начала войны с Россией украинские граждане все еще разделены по самому главному вопросу существования государства - отношению к бывшей метрополии и - самое главное - той цивилизации, которую она олицетворяет, «русскому миру».
И хотя количество людей, которые хотели бы, чтобы самостоятельная Украина действительно существовала - и не в тени России и «русского мира» - постоянно возрастает, для многих из этих людей вопрос формирования самостоятельной украинской идентичности является вопросом вторичным по сравнению с вопросами экономического благосостояния и решением социальных проблем.
Многие из этих людей по-прежнему воспринимают Украину как кормушку, а не как национальное убежище и совершенно не способны понять, что без четкого осознания самого смысла строительства государства оно превращается в мертворожденное дитя.
А многим нашим соотечественникам вообще не нужно никакое государство, они воспринимают его как досадное препятствие, мешающее им жить.
Да, эти люди не являются союзниками русского мира, но являются адептами украинского хутора - и готовы беззаботно жить при любой власти, которая установится на украинских землях. Собственно, как это и было тут на протяжении столетий.
Украинцам необходимо, наконец, осознать, что так называемое «пассионарное меньшинство», которое регулярно выходит на улицы в критические для государства моменты, может само существование государства отстоять, но построить его не способно.
Для строительства государства необходима воля всей политической нации и ее готовность к многолетнему самопожертвованию, иначе не бывает.
Нужно реалистично оценить результаты голосований 2004 и 2014 годов, когда так называемые национал-демократические силы ненадолго побеждали.
И понять, что в 2004 году мы были свидетелями не только национальных, но и социальных надежд на Виктора Ющенко как на спасителя нации и носителя некоей специфической украинской справедливости, которая, как известно, на каждом хуторе своя.
А в 2014 году мы наблюдали редкостное единение патриотов с обиженными Россией соотечественниками. И когда градус напряжения стал снижаться, а обида утихать, немногочисленных патриотов оставили наедине с их вечными иллюзиями. Нужно понять, что Западу нужна стабильность на постсоветском пространстве, мирная и территориально целостная Украина и взаимодействие с Россией.
Но цивилизационно самостоятельная Украина - нужна только самим украинцам (да и то далеко не всем). И если мирная и территориально целостная Украина станет стоячим болотом, на территории которого десятилетиями ничего не будет происходить - это никого не взволнует.
А это означает, что Украину нужно строить повсюду, где это возможно. И строить в первую очередь для себя - только тогда она станет привлекательной для других, даже для попутчиков. Тем более, что мнение этих попутчиков, которые не имеют никаких реальных жизненных ориентиров, меняется так быстро, что к нему никогда не удастся приспособиться.
Поэтому «приспосабливаться» нужно к Украине. Только к ней и к ее будущему. И действовать нужно только ради нее - даже тогда, когда большинству ее граждан на нее откровенно наплевать.
Не нужно бояться оказываться в меньшинстве, не стоит угождать невзыскательной публике, мечущейся в поиске очередных мессий.
Не нужно бояться краха - естественного и неизбежного результата любого популистского или коллаборационистского правления. Напротив, нужно научиться использовать последствия этого краха в интересах государственного строительства.
В Украине нужно научиться жить без страха и уныния.
"дєлают" нас. Це вже очевидно. Всіх нас "дєлают".
Дуже боляче.