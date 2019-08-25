 "Дев'ять місяців у полоні", - під посольством РФ відбулась акція на підтримку полонених моряків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Не пересказывай басни со срусской весны. Про то что петя напал на Донбасс и отправил моряков в российский Крым что бы устроить провокацию это мы уже поняли. А теперь скажи почему в 90 -е Кучма не дал крымско татарскому народу национальную автономию? Для чего создал "народ Крыма"?
Петя виноват.
Своей вины за постоянную тупость они не видят.
Про то что петя напал на Донбасс и отправил моряков в российский Крым что бы устроить провокацию это мы уже поняли.
А теперь скажи почему в 90 -е Кучма не дал крымско татарскому народу национальную автономию?
Для чего создал "народ Крыма"?
У кремля в плену не только моряки.
И всех их послал петя вместо того что бы выполнить все побажанки кремля.
Правильно лугандониец?
Пусть я буду кацапарахабот с рашки.
А ты у нас патриот.
Вот и ответь на простой вопрос.
А у тебя кто в зеркале?
Вот корень проблемы Крыма.
Это был общий план с кремлем?
Или по скудоумию?
В преддверии развала Советского Союза государство-преступник, которое совершило депортацию в отношении крымских татар, все-таки признало свою вину, поручило Верховному совету Крымской АССР принять закон о восстановлении Крымской АССР. В 1991 году был принят такой закон, а к этому закону - постановление для того, чтобы восстановить Крымскую АССР и доизбрать в состав Верховного совета Крымской АССР представителей крымских татар.
Понятно, что были определенные влияния или лобби со стороны пророссийских сил, со стороны России. В итоге мы не увидели Крымскую автономную республику именно в той форме. Несколько раз менялась Конституция Крымской республики, менялось и само название. В итоге мы получили Автономную республику Крым именно по территориальному принципу. На мой взгляд, именно тогда украинский политический истеблишмент заложил мину замедленного действия, потому что в унитарном государстве не может республики по территориальному принципу. Как раз это дает предпосылки к так называемым ЛНР, ДНР, Бессарабской республике и так далее.
или опять рашка обманет?