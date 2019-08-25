 Церква Московського патріархату згоріла дотла на Дніпропетровщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 4:22.

"За вказаною адресою негайно було направлено рятувальників 17-ї і 61-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Прибувши на місце, фахівці Служби порятунку "101" встановили, що пожежа виникла в храмі Святих благовірних князів Бориса і Гліба Української православної церкви" , - йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено майно та конструкції храму на загальній площі 100 кв. метрів. Загиблих і постраждалих немає.

О 5:06 вогонь локалізовано і о 7:15 ліквідовано.

До ліквідації пожежі залучено 11 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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