 У Харкові обвалився автомобільний міст, постраждалих немає, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Іінформація про це надійшла до Новобаварського відділу поліції від оператора "102" о 8:46.
"Унаслідок події ніхто не постраждав. Рух транспорту перекрито", - йдеться в повідомленні.
Наразі поліція встановлює обставини події.
Десять лет расстрела изготовителям.
её никто всерьёз не воспринимал при осмотре
но видно продольные трещины и зима сделали своё дело
не знаю что должно произойти что бы Гепу отдали под суд ....
а мост(ы) не будет отремонтирован пока Гепа у корыта ....
Бетон не имеет никакого запаса прочности на растяжение.
Странно что это не случилось тридцать лет назад.