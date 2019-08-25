 У Харкові обвалився автомобільний міст, постраждалих немає, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Іінформація про це надійшла до Новобаварського відділу поліції від оператора "102" о 8:46.

"Унаслідок події ніхто не постраждав. Рух транспорту перекрито", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліція встановлює обставини події.

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