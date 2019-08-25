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 У Харкові обвалився автомобільний міст, постраждалих немає, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

У неділю вранці, 25 серпня, в Харкові обвалився один бік мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Іінформація про це надійшла до Новобаварського відділу поліції від оператора "102" о 8:46.

"Унаслідок події ніхто не постраждав. Рух транспорту перекрито", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліція встановлює обставини події.

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У Харкові обвалився автомобільний міст, постраждалих немає, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144612
 
 
 Топ коментарі
 
В Харькове денег на ремонт моста как то не нашлось. Зато на мост к сепарам, пожалуйста....
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То его специально не ремонтировали-шо б танки не прошли.Кернес- герой Украины,!
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В Харькове денег на ремонт моста как то не нашлось. Зато на мост к сепарам, пожалуйста....
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Цей міст показую в цілому відношення до інженерної інфраструктури в останні десятиліття. І не треба тут "сепаратистів" тулити - це стандартний стан речей по всій країні.
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То его специально не ремонтировали-шо б танки не прошли.Кернес- герой Украины,!
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Після ремонту - Гепу під міст, мостом пустити завантажені щебінкою КАМАЗи.
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Это не Гепина дорога,это дорога ЗЕ и его предшественников.
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Я завжди підозрював що, це Зеленський по ночам міст точить.
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Это из тех 7000 км, которые реионтировпл грося?
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он у себя в имении накрутил эти 7 тыс. км ))
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Все як у "сусідів": розвалена інфраструктура та корумпована "еліта".
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Есть службы мостов,которые должны обследовать,и следить за состоянием мостов.Этого нет!.Я смотрел много фото с данного происшествия,но вот эти наиболее информативны.Тут виноваты 200% проектанты и строители.Не выдержали опорные части монолитной балки на опорах.Слабое армирование, некачественный бетон и бетонирование,отсутствие защиты от попадания влаги( самое главное).Дедушка мороз и вибрация привели к коррозии бетона и арматуры .Нужен полный демонтаж,замена опорных балок на опорах,возможно и опор.Балки между опорами сохранились прекрасно,даже упавшие ( они сделаны на заводах ЖБК)Нарушено жд сообщение между Киевом и Харьковом ,автомобильное сообщение( трасса очень нагружена,а старый мост разрушен( возможно временное восстановление на время ремонта)Пригородное жд сообщение тоже нарушеноЭто чп всеукраинского масштаба ,а никого кроме полиции и МЧС. нет.Нет Гепы,нет Светличной,нет светил харьковской строительной наук,нет главы ЮЖД.Позор ! Время теряется бездарно.
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По киевской области с мостами над ЖД такая же фигня, дорога ещё не чего, а заезжаеш на мост и жопа
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Судя по фотографии, Т-балки вообще без армирования.
Десять лет расстрела изготовителям.
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он тоже устал - главное гепа воровать не устал ))
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Где кричащие, что у нас все дороги отремонтировали?
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Срезало вдоль поперечную балку
её никто всерьёз не воспринимал при осмотре
но видно продольные трещины и зима сделали своё дело
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Мост возле метро "мАцкальский проспект", под руководством Гепы, ремонтируется уже несколько лет. Но зато открыли фонтан с аутотентичными портретами Гепы с парке Шевченко. На Гепу доказухи столько что в один грузовик не влазит, но руководству страны важнее что бы оно отстегивало вовремя ... думал что с новым президентотм что то измениться .... и не нужно говорить что президент ничего не может сделать: Харьков мусарской город а Аваков полностью лег под Зеленского...
не знаю что должно произойти что бы Гепу отдали под суд ....
а мост(ы) не будет отремонтирован пока Гепа у корыта ....


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Это кто же были те советские долбо*бы, которые положили бетонные балки без арматуры ? У Харкові обвалився автомобільний міст, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3097
Бетон не имеет никакого запаса прочности на растяжение.
Странно что это не случилось тридцать лет назад.
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Народ не гоните пургу.Мосты как и люди.У каждого свой срок жизни.Построен еще при Союзе.По союзным нормам строительства.Нагрузки с тех пор многократно возросли.Надлежащего ухода не было Стоит- ну пусть себе стоит.Это проблема всей страны а не какого-то конкретного города.
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Какой "срок жизни" ? Посмотрите на фотографии: в балках нет арматуры !
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